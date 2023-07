1 / 3 Vann fosser ut av kumlokkene i Gjøvik sentrum som følge av det kraftige regnværet i området. Nedbøren i Innlandet har sørget for utfordrende forhold i Gjøvik sentrum. Det rapporteres at over 100 millimeter nedbør har falt i Gjøvik-området det siste døgnet, opplyser kommunens ordfører. forrige neste fullskjerm Vann fosser ut av kumlokkene i Gjøvik sentrum som følge av det kraftige regnværet i området.

Regnflommen: Gjøvik har fått sin egen Glomma

Uværet i Innlandet har sørget for at det renner en elv av regnvann gjennom Gjøvik. Ordføreren er åpen på at været har sørget for utfordringer i byen.

NTB

– Nå er jeg på en liten befaring for å se hvordan det ser ut. Det rapporteres om at det har kommet over 100 millimeter nedbør det siste døgnet, og det er klart det går utover stikkrenner og infrastruktur. Så det er klart at det skaper utfordringer, sier ordfører Torvild Sveen (Sp) i Gjøvik kommune til NTB i 18-tiden tirsdag.

Gjøvik har fra før Mjøsa – Norges største innsjø – men har nå også fått sin versjon av Glomma – Norges største elv.

Det er ikke bare, bare.

– Nei, det er jo ikke det, sier Sveen.

Kalles tilbake fra ferie

Videre opplyser ordføreren at det har vært nødvendig å kalle inn det som er av folk tilbake fra ferier, slik at situasjonen kan ende godt.

– Det er mange som har stått på for å bli kvitt vannet. Nå kan det se ut som den verste nedbøren er over. Det regner fortsatt, men der ser ikke ut som det kommer like mye regn. Nå gjelder det å pynte på det som er mulig å pynte. Samtidig kommer vi med midlertidige tiltak som er nødvendige å få på plass, sier han.

Det innebærer blant annet å få gravemaskiner til å lage nye bekker og elver på steder flommen er som verst, opplyser han.

Lokale veier oversvømt

Uværet i Innlandet har gjort kjøreforholdene krevende tirsdag. Samtidig er ikke hovedveinettet hardt berørt, men problemene finnet sted på de lokale veiene.

– Vi får flere meldinger om at det kommer mye vann på veiene, og en del steder i Innlandet er det oversvømt. Det er samtidig mye på de lokale veiene, hovedveinettet er ikke så hardt berørt, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland i Veitrafikksentralen øst til NTB tirsdag ettermiddag.

– Det er klart når det er snakk om mye vann i veien så gjelder det å senke farten. Kjør alltid etter forholdene, sier han.

Kraftig regnvær har skapt problemer for folk i Innlandet tirsdag. Flere mindre fylkesveier i området rundt Dokka er oversvømte, Gjøvikbanen er stengt mellom Eina og Gjøvik – Bane NOR varslet oppdatering klokken 04.00 onsdag.

Også på Dovrebanen er det problemer tirsdag.

