Stort ras på Rørosbanen – gjenåpnes tidligst mandag

Det har gått et ras med en bredde på rundt 50 meter over Rørosbane. – Dette tar tid, sier Bane NOR.

Bane NOR melder klokken 18.42 om full stans på Rørosbanen mellom Støren og Røros på grunn av et ras.

– Dette tar tid, skriver Bane NOR i trafikkmeldingen.







Bane NOR varsler at det vil komme en ny oppdatering mandag klokken 10.00.

Dette påvirker toglinjen R60 (Hamar – Røros – Trondheim S).

– Det meldt om et ganske omfattende ras, som anslagsvis er 50 meter i bredde. Det er også i et område hvor det ikke er lett å komme til. Strekningen blir tidligst gjenåpnet mandag, sier pressevakt Harry Korslund i Bane NOR til VG klokken 20.00 fredag.

Han forteller at det nå ventes et omfattende opprydningsarbeid.

SJ Norge informerer klokken 20.10 om at de jobber aktivt med å prøve å få på plass alternativ transport for de reisende.

– Det jobbes primært med buss, men det er ikke orden enda, sier informasjonssjef i SJ Norge, Hilde Lyng, til VG.

Hun kan klokken 20.45 opplyse om at det blir satt opp buss mellom Røros og Haltdalen.

