Historisk rettssak: Staten vant søksmål mot Eyasu

Utlendingsnemnda (UNE) mente Grunnloven ble brutt da norske myndigheter ville utvise Eyasu Tewelde Tsegay fra Norge. Staten saksøkte Tsegay for å få omgjort vedtaket, og nå har Oslo tingrett gitt staten medhold.

Kortversjonen Oslo tingrett har gitt staten medhold i en utvisningssak som aldri tidligere er prøvd i en norsk domstol.

Norske myndigheter ønsket Eyasu Tewelde Tsegay utvist på bakgrunn av handlinger som anses som tortur og umenneskelig behandling i den eritreiske nasjonaltjenesten.

Stornemnda i UNE påpekte at å utvise Tsegay ville være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at en lov ikke kan gis tilbakevirkende kraft, men tingretten finner ikke tilbakevirkningen rettsstridig.

Tsegay har krav på opphold i Norge så lenge returvernet består. Det gjelder også en tidligere straffedømt kinesisk statsborger som fikk saken sin behandlet i samme rettssak.

Det er ikke avgjort om dommen blir anket, og Justis- og beredskapsdepartementet har ingen kommentarer til dommen. Vis mer

Tingretten mener utvisning av Tsegay ikke er i strid med Grunnlovens bestemmelse om at en lov ikke kan gis tilbakevirkende kraft.

Samme konklusjon har retten kommet til i en sak som ble behandlet samtidig, der en kinesisk statsborger hadde saksøkt staten for å få et utvisningsvedtak kjent ugyldig.

– Retten vurderer at det foreligger elementer av tilbakevirkning i sakene, men at det ikke er tale om rettsstridig tilbakevirkning, heter det i dommen.

Dette er kjernen i saken:

1. november 2018 ble det innført en ny bestemmelse i utlendingsloven.

Den slår fast at en utlending som er nektet flyktningstatus på grunn av en alvorlig forbrytelse, kan utvises.

Spørsmålet er om denne bestemmelsen gir grunnlag for utvisning – selv i tilfeller der de straffbare forholdene ble begått før lovendringen trådte i kraft.

Norske myndigheter mente handlinger Tsegay hadde begått da han tjenestegjorde i den obligatoriske nasjonaltjenesten, som blant annet har ansvar for å forsvare landets grenser, måtte anses som tortur og umenneskelig behandling.

Dette skjedde flere år før Tsegay kom til Norge, og før lovendringen i 2018.

Da en stornemnd i Utlendingsnemnda behandlet saken i fjor, kom flertallet frem til at utvisning var i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lover skal ha tilbakevirkende kraft. Dermed opphevet den utvisningsvedtaket.

I saken til den kinesiske statsborgeren, som var utvist for straffbare handlinger begått i Norge for nesten tyve år siden, kom stornemnda til motsatt utfall. I denne saken blir utvisningsvedtaket opprettholdt etter frifinnelsen av staten.

Info 20 saker på vent Ifølge UNE ligger det nå 20 tilbakevirkningssaker «på vent» i UNE. Saksbehandlingen av disse er foreløpig utsatt til 21. juni i år, men saksbehandlingstiden kan bli ytterligere utsatt. – For de sakene vi har lagt på vent, gjelder fortsatt at vi skal gjøre en ny vurdering innen 21. juni. Da vil vi vurdere om de sakene skal behandles eller om de vil utsettes ytterligere, opplyser kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE. Vis mer

Saken mot Tsegay er den første i sitt slag i norsk rettshistorie.

Retten peker på at for at tilbakevirkning skal anses som rettsstridig i slike tilfeller, må den være «klart urimelig eller urettferdig».

– Det er ikke tilfellet i sakene, konkluderer dommeren.

Tingretten skriver i dommen at det ikke er tale om at Tsegay eller den kinesiske statsborgeren må forlate Norge på grunn av vedtaket om utvisning.

– De er begge vernet mot retur, og har krav på opphold i Norge så lenge returvernet består. Da de kun har midlertidig opphold i Norge ville de uavhengig av utvisningsvedtaket måtte forlate landet ved opphør av returvernet.

Ifølge dommen er konsekvensen av vedtaket hovedsakelig er at de ikke får innvilget opphold på annet grunnlag, om de skulle søkt om det.

– I tillegg blir de ilagt innreiseforbud. Etter rettens syn kan ikke dette anses særlig inngripende all den tid de aldri har hatt permanent opphold i Norge og begge kommer fra land der det kreves visum for innreise i utgangspunktet.

Advokat Bjørn Vagle, som representerer Tsegay, opplyser til VG at det ennå ikke er tatt stilling til om dommen skal ankes.

– Vi er uenige i begrunnelsen og utfallet, skriver han i en tekstmelding.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda sier dette om dommen:

– I den ene saken fikk UNE medhold, og i den andre er vi ikke part. Det er altså ikke opp til oss å gjøre noen ankevurdering. Vi får nå vente og se om dommen blir rettskraftig eller ikke.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til VG at de ikke har noen kommentarer til dommen.