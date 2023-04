ÅSTED: Påkjørselen som endte i drap skjedde utenfor denne kebabrestauranten.

– Jeg er et dårlig forbilde for datteren min

Det sier den drapssiktede mannen (30) som kjørte på og tok livet av Sigve Bremset (21) i Steinkjer natt til søndag.

Uttalelsene er fra fengslingsmøtet mandag, som Adresseavisen refererte fra.

– Hva angrer du på, spurte aktor.

– At jeg er ansvarlig for en persons død. At jeg er så dum at jeg fyllekjører. Jeg er et dårlig forbilde for datteren min, sa han i møtet.

Mannen er siktet for uaktsomt drap. Han har selv erkjent straffskyld for dette.

To andre personer ble lettere skadet. Politiet sa til VG mandag ettermiddag at de kartlegger om det er flere enn disse to som er fornærmet i saken.

Like etter klokken 14 mandag kom den siktede inn i rettssalen i Trøndelag tingrett i Trondheim. Han var i følge med sin forsvarer Anne Marstrander-Berg.

Ifølge Adresseavisen holdt mannen for det meste blikket ned i bordet og snakket stille under fengslingsmøtet.

FORSVARER: Anne Marstrander-Berg.

– Har mareritt

– Du erkjenner straffskyld i avhør, men du husker lite fra selve hendelsen. Hva er

grunnen til at du erkjenner straffskyld, spurte politiadvokat Line Dreier Ramberg.

– Jeg må få straff når jeg har gjort noe galt, svarte mannen og sa at han ikke trodde det ville «bli trivelig» å sitte i fengsel.

– Jeg angrer så mye at jeg har mareritt. Jeg våkner opp av det, sa han.

Sigve Bremset hadde påskepermisjon fra militæret og var ute på byen med en vennegjeng da tragedien inntraff.

I kebabkøen i 02-tiden ble 21-åringen kjørt ned og drept av en hvit varebil. Bak rattet satt en 30 år gammel mann, som ikke hadde lappen og som var fradømt førerretten.

Les mer om skrekknatten i denne saken.

– Anker ikke

Forsvarer Anne Marstrander-Berg sier til VG at hennes klient ikke anker kjennelsen.

– Han anker ikke. Han føler at det kan være greit med litt ro. Han skjønner at han skal ha straff, det sa han også i retten og han tenker at det er greit at politiet også får ro til å etterforske saken, sier hun til VG.

Marstrander-Berg sier hennes klient har det tungt.

– Han er fortvilet. Han synes det er vondt og marerittaktig å tenke på at han har forvoldt en annens død, og at det er trist at han har gjort dette i forhold til sin datter. Han har også vondt av de pårørende til gutten, hans venner og søsken, sier hun.

Forsvareren mener det ikke er fare for bevisforspillelse, og ba retten om at klienten ble løslatt. Det fikk hun ikke gehør for.

– Jeg mener at det ikke er bevisforspillelsesfare knyttet til siktelsen som han har erkjent – at han har kjørt i påvirket tilstand og kjørt ned et menneske. Men politiet har gitt klart uttrykk i media og i retten at det er snakk om at det kan være en villet handling, og det er et annet forhold enn det de har siktet ham for. Jeg synes det er litt uryddig at de ikke sikter ham for det de egentlig etterforsker, sier Marstrander-Berg.

TRAGEDIE: Sigve var aktiv i idrett og friluftsliv, og hadde en stor vennegjeng i mange miljøer. Natt til søndag ble han drept da en mann i 30-årene kjørte ned folk på fortauet i Steinkjer sentrum.

Sigve Bremset etterlater seg blant andre mor i Trondheim, far på Steinkjer, tre voksne brødre og mormor.

– Sigve var svært aktiv i idrett og friluftsliv, og han hadde en stor vennegjeng i mange miljøer. Sigve hadde stor omsorgsevne for de rundt seg, og han var en kul onkel til seks onkelbarn. Han var stolt over jobben sin i Forsvaret, formidler hans nærmeste pårørende via bistandsadvokat.

Påtalemyndigheten ønsket fengsling i inntil fire uker, men retten mente det var nok med to uker. Det forklares med at de faktiske forholdene er erkjent av siktede og det er tatt blodprøve av ham for å avdekke graden av beruselse, står det i kjennelsen som VG har sett.

