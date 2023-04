KLUKK, KLUKK: Et stadig økende antall påskehøner sprer seg i norske hager. Denne fra Brokke i Agder har Yngvar Berg (62) laget med barnebarna.

Påskehøner over hele landet: − Jeg har samlet snø siden jul

De er store, de er gule og de dukker opp tilsynelatende over alt. Det store spørsmålet er: Hvem har laget Norges største påskehøne?

Det er skjærtorsdag og høysesong for kortspill, quiz og Kvikk lunsj. Mens noen fester på svenskegrensen, står andre på ski på høyfjellet.

Blant Instagram-bilder av påskeegg, ski og Solo, demrer derimot en ny påsketradisjon i det ganske land.

Nei, dette er ingen slapp påskekrim.

VG har tatt opp den uhøytidelige jakten på Norges største påskehøne.

Tidligere i påsken omtalte VG Lofotens største påskehøne – inspirert av høneforbilder i Vesterålen. Les mer om den her.

– Den er nesten like høy som låven

En god kandidat til lederhønen finner vi i fjellbygda Brokke i Setesdal, nord i Agder.

– Jeg har samlet snø siden jul, forteller Yngvar Berg (62) til VG.

Det har gitt resultater:

Høna i hagen er tre meter høy og syv meter lang.

I tillegg er påskehøna hul innvendig:

– Vi setter fakkelbokser der på kvelden, så det lyser så flott, sier Berg.

HØNA LYSER: Påskehøna i Brokke lyses opp av fakler om kvelden. – Mange stopper og spør om å ta bilder, forklarer byggherren.

Familien lagde påskehøne for første gang i fjor.

– Den var kanskje to meter høy. Vi fikk så mye gode tilbakemeldinger fra naboene, så vi tenkte at med all snøen i år, må vi lage en enda større, forteller Berg.

– Etter mye snøskuffing endte vi opp med denne. Den er nesten like høy som låven!

Berg måtte bruke snøfreser for å få opp snøen på toppen. Gulfargen kommer fra vannbasert maling, mens nebb, kam og øyne er malt tre.

– Stjerten er laget av forskjellige buskvekster. Ungene har plukket påskeris, forklarer Berg.

– Også er det litt av naboens tuja tujaTuja er en populær busk som finnes i mange norske hager. !

BUSKETE: Litt av naboens tuja måtte med for å få på plass påskehønas stjert, forklarer Yngvar Berg. Barnebarna er veldig fornøyde.

Bergs barnebarn på 6 og 8 år fryder seg over byggverket:

– De synes det er kjempegøy, og det gjør naboungene også. Veldig mange stopper og kommer innom for å se, ta bilder og prate.

Fædrelandsvennen har også omtalt høna i Brokke.

– Her er vi spredd mellom husene, men nå blir vi kjent med enda flere av dem som bor i bygda. Det er bare gøy.

– Dette må vel være Sørlandets største høne?

– Ja, jeg har hørt om mange høner i området, men folk sier at ingen er i nærheten av denne størrelsen.

– Vi må male den hver dag

Ved alpinanlegget i Natrudstilen på Sjusjøen ruver en noe slankere påskehøne blant snømassene.

Den er tre meter høy og fem meter lang.

– Alle som er på vei til hyttene får høna midt i fleisen!

Det utbryter Sindre Moland (57) – som er selverklært presseansvarlig for høna.

Den er bygget sammen med Lars Andreas Uglem (51) og Rune Kristiansen (54) – henholdsvis initiativtager og kunstnerisk leder.

– Vi er tre gode hyttenaboer. Lars spurte om vi skulle lage en høne, og vi kunne jo ikke si nei!

GOD PÅSKE: Sindre Moland (57), Lars Andreas Uglem (51) og Rune Kristiansen (54) har bygget denne høna på Sjusjøen. Her poserer de stolt foran verket – i kyllingdraktene sine.

Påskehøna deres er også omtalt i Ringsaker Blad.

– Det er jo ofte barn som er med å bygge sånt, men vi fant fort ut at dette byggverket, det er ikke for kyllinger, understreker Moland.

Trioen har brukt omtrent 20 timer fordelt på to dager på å lage den.

– Ambisjonsnivået steg jo mer vi bygget. Vi begynte med en kylling, men den vokste noe voldsomt. Det har gått over all forventning.

Slik så høna ut underveis i byggingen:

INGEN KYLLING: – Ambisjonsnivået steg jo mer vi bygget. Vi begynte med en kylling, men den vokste noe voldsomt, forteller Moland.

Moland forteller om en voldsom respons fra hyttefolket:

– Folk stopper, tuter, vinker og roper. Vi har fått inn den kongelige vinket etter hvert. Den går på automatikk nå, sier han.

– Fra spøk til alvor: Vi gjør dette for å glede andre. Vi vil skape god påskestemning på fjellet!

HØNEFEDRE: Trioen håper påskehøna kan bidra til god påskestemning.

Også denne påskehøna er malt i vannfarger.

– Det er klart at fremtiden til høna ikke er lys. Den trenger mye vedlikehold og vi må male den hver dag, sier Moland.

Finværet gjør nemlig at høna smelter.

– Varmen har fart stygt med høna. Vi måtte halshugge den i går fordi hue og halsen holdt på å falle av. Vi justerte den opp og damen fikk nytt liv. Vi jobber med den daglig.

– Det høres jo ut som en fulltidsjobb, dette?

– Ja, vi har lurt på om vi trenger en vaktordning.

KYLLINGER PÅ TUR: – Vi må jo ha riktig arbeidsantrekk, tenkte Sindre Moland. Her fra handleturen på Sjusjøen.

Én fjær ble fort til fem høns da trioens prosjekt gled over i andre former:

– Underveis i prosessen fikk jeg opp en reklame for kyllingdrakter. Da tenkte jeg, vi må jo ha riktig arbeidsantrekk, forteller han.

De kjørte til butikken, skiftet på stedet og handlet inn resten av utstyret – iført arbeidsantrekket.

– Det virket som det falt i god jord blant kundene, flirer han.

Etterpå dro de på polet for å kjøpe eggelikør. Så var matbutikken neste stopp:

– Vi gikk inn og spurte hvor kyllingvingene var. Det synes de var litt makabert, men de pekte oss i riktig retning.

Så var det duket for innvielse og feiring av påskehøna med trioens familier.

PÅSKEPARTY: Påskehøna ble innviet som seg hør og bør – med eggelikør og kyllingvinger.

Mens Moland har VG på tråden, kommer journalisten i skade for å overhøre kona i bakgrunnen:

– Vi hadde jo satt pris på om dere brukte litt mer tid med oss, sier hun og ler.

– Jo da, det har gått på bekostning av familielivet, innrømmer Moland.

– I morgen tar vi den siste runden med farge. Etter det får høna leve sitt eget liv!

