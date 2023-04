IKKE BARE BANANER: Det var ikke bare det som sto på esken i denne forsendelsen som ble funnet hos fruktgrossisten Bama.

Har ikke plass til nær to tonn kokain: − Vi har gjort endringer

Kripos har sett seg nødt til å se på både plassmangel og sikkerhet etter flere store rekordbeslag av kokain på rad.

På mindre enn tre uker er mer enn 1600 kilo kokain funnet i banankasser hos Bama i Groruddalen.

I tillegg er det funnet 100 kilo i en bil tilknyttet et skip fra Sør-Amerika på Husnes i Vestlandet.

Det er Kripos som har ansvar for analyse og gjennomgang av funnene, og nesten to tonn kokain krever endringer hos politietaten.

– Beslagsmengden er så stor at vi har gjort endringer i rutinene for hvor og hvordan dette oppbevares. Sikkerhetshensyn og plassmangel gjør dette nødvendig, da beslagene er sjeldent store, sier Dag Sandham, som leder seksjon for sikkerhet og fellestjenester i Kripos i en uttalelse til VG.

BETYDELIG: Over 800 kilo kokain ble funnet i fruktkasser i Oslo.

– Vi ønsker ikke å si noe om hvor eller hvordan beslagene oppbevares, eller om transport eller rutiner, men kan si at det ikke vil bli oppbevart hos Kripos, sier Sandham videre.

Rekordbeslag for Vestlandet

Tirsdag ble det kjent at Tolletaten hadde gjort et rekordbeslag for Vestlandets del, på 100 kilo kokain.

Seks utenlandske statsborgere er pågrepet i saken, opplyser politiet under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Funnet ble gjort natt til torsdag 13. april på Husnes i Kvinnherad kommune som del av en ordinær tollkontroll.

Kripos bekrefter overfor VG at de har gitt, og gir bistand til Vest politidistrikt med taktiske og operative ressurser i forbindelse med funnet.

Gjemt i bananer

30. mars opplyste Oslo-politiet om et beslag på rundt 800 kilo kokain som var skjult i banankasser ved en Bama-terminal i Groruddalen i Oslo.

– Det er et formidabelt beslag, sa leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid til VG.

Les også Rekord-kokainbeslaget: Bama-ansatt ringte 112 To rekordstore kokainbeslag på kort tid, begge gjemt i banankasser hos fruktgrossisten Bama i Groruddalen.

Forsendelsen kom fra Ecuador og ble antagelig splittet opp i Rotterdam i Nederland, fortalte områdeleder Tim Gurrik i Tolletaten til VG.

Søndag ble et sted mellom 800 og 900 kilo kokain nok en gang funnet hos fruktgrossisten i Oslo.

– Politiet og tolletaten har gjort nok et stort kokainbeslag på Bama. Foreløpige undersøkelser tyder på at det er mer enn det siste beslaget. Vi ser på dette i sammenheng med den forrige saken, sa Metlid til VG da.