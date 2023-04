VANSKELIG BALANSE: Trygve Slagsvold Vedum erkjenner at deler av tiltak de i år har gjennomført, kan bli sett på som å utfordre arbeidslinjen.

Vedum vil gi fradrag for å jobbe

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier det i statsbudsjettet til høsten vil komme flere tiltak som gjør det mer attraktivt for folk på trygd og lavtlønte å jobbe. Han lover et godt pensjonsoppgjør.

Vedum gir i dette intervjuet kraftfull støtte til arbeidslinjen, altså at det skal lønne seg å jobbe.

Og han har en klar melding til unge som blir sittende hjemme i stedet for å jobbe eller utdanne seg:

– Ingen har godt av å sitte for mye stille hjemme, i stedet for å være i jobb. Vi må få ungdom, som har falt utenfor, bort fra spill på skjermen og inn i jobb, sier finansministeren.

– Hvilke initiativ vil dere ta for folk på trygd til å bruke den arbeidsresten de har mulighet til å bidra med?

– Vi vil tilby skattefradrag som stimulerer folk på trygd eller lavinntektsgrupper til å jobbe. I hvert statsbudsjett fremover vil det komme fradrag som vil stimulere til mer arbeid. Og vi vil fjerne hindre som gjør at folk på trygd ikke får utnyttet sin restarbeidsevne.

– Heldigvis blir vi flere eldre

Han velger økonomisk gulrot fremfor pisk og sier at de må lykkes:

Han er klar på at en større andel av befolkningen mellom 20 og 70 år, må være i arbeid.

– Vi er mer enn noensinne avhengige av at flere folk kommer i jobb. Blant annet gjør eldrebølgen at det er behov for ekstremt mange flere innen eldreomsorgen: Heldigvis blir vi flere eldre fordi folk lever lenger, men da må vi ha folk til å pleie dem når det blir behov for det.

TRYGD TIL BESVÆR: – Hvis mer trygd er svaret på utfordringer vi møter, så er det mange flere som kommer på trygd, fastslår Vedum.

Både i hans parti og i Ap er det debatt om arbeidslinjen, hvor mange mener at det er så stort behov for å løfte fattige- og lavlønnsgrupper, at trygder må opp.

– I den situasjonen jeg har beskrevet, er det veldig viktig at arbeidslinjen forsterkes, ikke svekkes. De aller fleste utenfor arbeidslivet, har noe å bidra med. Den jenta eller gutten som av ulike årsaker må ha en delvis uføretrygd, må kunne bruke restarbeidsevnen de har.

Han sier at debatten om å gå bort fra arbeidslinjen er vanskelig.

– Hvis mer trygd er svaret på utfordringer vi møter, så er det mange flere som kommer på trygd, fastslår Vedum.

– Skal ikke ha fattigkasse

Han sier at det er mulig med en balanse mellom å hjelpe i bunnen og forsterke arbeidslinjen.

– Vi ønsker å styrke generelle ordninger, hvor alle får, men hvor ordningene gir best utslag for dem med minst:

– Vi har gjort slike grep i år, som gjør at forskjellen minker mellom trygd og jobb, ved å øke barnetrygden, spesielt for enslige forsørgere: Vi må ha to tanker i hodet samtidig, sier han og fortsetter.

– Sps og Aps tenkning er at vi ikke skal ikke ha fattigkassesystem i Norge. Vi skal ha barnehageprisen ned for alle og barnetrygden opp for alle. Gratis SFO for 1. og 2.-klassinger betyr mest for dem som har minst, men også de som betaler mye skatt skal få gratis SFO for sine unger. Det har vært den norske modellen, og den står vi på.

Finansministeren sier at vi over tid ikke kan styrke økonomien i mottagerrollen, fordi flest mulig må komme inn i arbeid.

Det er debatt i Ap før landsmøtet i mai, som angriper arbeidslinjen, hvor mange lag har meldt inn at trygdeordningene må forsterkes.

Han erkjenner at de det siste året kan ha vært med på å svekke arbeidslinjen.

– Vi kan beholde arbeidslinjen og øker enkeltsatser, som barnetrygden, hvor vi vil hjelpe landets barnefamilier. Det kan argumenteres med at det går utover arbeidslinjen, men det mente vi var riktig i et år hvor mange sliter.

Vil ikke låse inne

Vedum sier at det innenfor sosialpolitikken selvfølgelig er rom for å styrke dem som trenger det mest, i vanskelige tider.

– Vi har målrettet tiltak mot enslige forsørgere og økt bostøtten, i en tid hvor mange har det tøft. Men over tid kan vi ikke styrke økonomien i mottagerrollen, uten å gjøre endringer for å få folk i jobb. Vi skal sørge for at vi ikke låser folk inne i en mottagerrolle.

– Hvordan?

KURVE: Vedum forsikrer at kurven på veggen ikke viser Sps vekst og fall.

– Hvis en person sitter igjen med omtrent like mye ved å sitte hjemme, som å jobbe, så vil flere være hjemme.

– Det kan bli ansett som en anklage om at folk er late?

– Det er å beskylde folk for å være et menneske. Vi er mennesker og får du lite igjen for å jobbe, så er det naturlig at flere blir sittende hjemme i stedet.

– Det er en forskjell på nivået på trygd og lønn?

– Ja, det er det. Når vi skal gjøre skattegrep fremover, skal vi komme opp med forslag som stimulerer folk til å være i arbeid.

Lover godt oppgjør for trygdede og pensjonister

– Du sier at økte trygdeordninger ikke kan bidra til at gapet mellom trygd og lønn blir mindre, slik at arbeidslinjen svekkes?

– Over tid kan ikke det gapet bli mindre, men det vil alltid finnes unntak når det er behov.

Han varsler like fullt gode oppgjør for trygdede og pensjonister.

– Ytelsen blir g-regulert etter lønningene, så i år blir det et solid trygdeoppgjør.

Han lover også pensjonistene et godt oppgjør etter endringene i fjor:

– Pensjonsoppgjøret blir solid etter at vi i 2021 la om til at pensjonen skal reguleres etter lønns- og prisveksten. Det fortjener pensjonistene etter oppgjøret i fjor.