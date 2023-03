STRØMKØ: Etterspørselen etter elektrisk kraft til nye virksomheter er langt større enn planene for nye utbygging. Nå vil olje- og energiminister Terje Aasland lage regler for tildeling.

Bedrifter slåss om strøm: Regjeringen vil lage køordning

Regjeringen vil lage nye regler som gjør det mulig å ordne køen av store, nye strømkunder, ifølge olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). I dag er det «først til mølla» som gjelder.

VG skrev sist uke om ammunisjonsfabrikken Nammo som må utvide sin produksjon på Raufoss for å kunne levere på en milliard-kontrakt med Forsvarsdepartementet. Men manglende tilgang på ny elektrisk kraft på Innlandet har rammet utbyggingen.

Bakgrunnen er at den lokale nettleverandøren Elvia har gitt tilsagn om ny el-forsyning til et datasenter for kinesisk-eide TikTok på Hamar.

Mer strøm og mer nett

– Det er store kapasitetsproblemer i nettet. Vi trenger både mer strøm og mer nett. Norge skal være et land hvor man trygt kan investere i ny industri, og å vite at det det er mulig å få den effekten man etterspør, sier Aasland til VG.

Han sier at prosjektenes modenhet kan være et kriterium for å få prioritet i strømnettet, altså at man kan være sikker på at nye etableringer faktisk kan bli en realitet.

– Vi vil om kort tid presentere en handlingsplan for dette, sier Aasland.

Lang strømkø

Teknisk Ukeblad omtalte regjeringens nye signaler først: Ifølge Aasland står bedrifter med ønsket effektbehov på til sammen 15.000 megawatt (MW) i strømkø.

Samtidig finnes det planer for bare 1.600 MW med ny kraftproduksjon, opplyste Aasland på Fornybar Norges årskonferanse i Bergen torsdag.

I VG onsdag kveld ga opposisjonen på Stortinget en tydelig beskjed til regjeringen:

– Nammo må få den strømmen de trenger, på bekostning av TikTok, sa forsvarspolitisk talsmann i Frp, Christian Tybring-Gjedde.

– Vil samfunnskritiske bedrifter som Nammo kunne få forrang foran datasentre som TikTok, Aasland?

– Nammo er åpenbart en type virksomhet som er viktig for samfunnssikkerheten. Men vi må få en henvendelse først, vi må vite om de faktisk har søkt. Da kan man se om det er mulig å utnytte nettet bedre for å kunne innpasse ny produksjon, sier Aasland.

Det lokale nettselskapet Elvia kan ikke svare på om Nammo formelt har reservert effekt hos dem. Kommunikasjonssjef Morten Schau peker på en annen mulig løsning:

– Vi ser på muligheten for å tilby kunder effekt på vilkår. Da må kunden akseptere mulig utkobling når belastningen på nettet er stor, sier Schau.

Pressekontakt Thorstein Korsvold i Nammo bekrefter at selskapet ikke har fremmet noen formell sak for nettleverandøren, men at de har hatt samtaler med Elvia.

– Det eksakte effektbehovet vil vi melde inn om noen måneder, når planleggingen er ferdig, sier han.