Har oppdaget to enorme «hull» i solen

Et av hullene peker direkte mot jorden og vil trolig føre til solvinder med hastighet på tre millioner kilometer i timen.

Solvinder fra to store «hull» i solen er ventet å treffe jorden torsdag eller fredag denne uken med en enorm hastighet, melder Business Insider.

Solvinder er jevne strømmer av plasma som kontinuerlig sprutes ut fra solens overflate. Plasmaet består av ladde partikler som blir slengt ut fra atmosfæren rundt solen.

Når disse vindene treffer jorden med enorm hastighet, blir de ført mot nordpolen og sørpolen av jordens elektromagnetiske felt. De ladde partiklene kolliderer med jordens atmosfære og skaper skarpt lys i bølger som vi ser som nordlys i nord og sørlys i sør.

Dersom solvindene blir sterke nok kan de ladde partiklene forstyrre kommunikasjon og elektronikk på jorden.

Spruter ut med dobbel hastighet

Pål Brekke er fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter og har forsket på solen i 30 år. Han forteller at det vi opplever denne uken ikke er helt vanlig solvind.

– Nordlys lages nesten hver dag av den kontinuerlige solvinden fra solen, men hver gang det skjer en endring får man større nordlysaktivitet.

– Det som er spesielt med disse solhullene er at solvinden spruter ut med dobbelt så høy hastighet. Da er hastigheten oppe i 3 millioner kilometer i timen, fortsetter han.

Solen er omtrent 150 millioner kilometer fra jorden. Dermed kan vi forvente oss at solvindkastene treffer jorden fredag morgen eller torsdag kveld denne uken.

BLÅSER KRAFTIG: Sol-forsker Pål Brekke forteller at solvindene er uvanlig hurtige denne uken.

Peker direkte mot oss

Som de fleste himmellegmer snurrer også solen rundt sin egen akse. Men i motsetning til jorden som bare bruker én dag på en omdreining, bruker solen hele 27 dager på å snurre rundt seg selv.

– Hullene dukker dermed opp på venstre side av solen, så vi kan se disse på forhånd og dermed også varsle solvind, forklarer Brekke.

Et av de store hullene peker for øyeblikket rett mot jorden, forteller han.

Dermed vil solvinden fra dette hullet treffe oss direkte. Kombinert med de høye hastighetene er det forventet at det vil bli sterkere nordlysaktivitet.

Torsdag 23. mars ble det meldt om nordlys synlig på hele Østlandet. Solforsker Brekke kan fortelle at det var det sterkeste nordlyset på seks år, men at vi ikke kan forvente oss lignende tilstander denne uken:

– Foreløpig er KP-indeksen KP-indeksenEn skala fra 0-9 som måler styrken på nordlys. bare på fire. Dermed blir nordlyset marginalt synlig her i Sør-Norge, sier Brekke, men sier det likevel er en mulighet for grønnskjær i himmelen i Midt-Norge og ned mot Bergen.

Ifølge ham bør man ha en KP-indeks på fem for å kunne se det i hele Sør-Norge.

GRØNT OVER SANDEFJORD: En mandag i november i fjor skapte solvinder nordlys som var synlig over Sør-Norge.

I ferd med å bli uvanlig aktiv

Solens aktivitet går i en syklus på omtrent elleve år. Solforskeren forteller at vi er i ferd med å nå toppen av syklusen og dermed kan vente oss enda mer aktivitet i årene som kommer.

Det er godt nytt for folk som håper å få se mer til det himmelske fenomenet.

– Vi får ofte mer mer nordlys når solen er i den nedadgående fasen av syklusen. De neste fire-fem årene vil det bli veldig bra for nordlysjegere.

Liten grunn til bekymring

Hvis solvindene blir sterke nok, har de potensial til å forstyrre kommunikasjonsteknologi og elektronikk her på jorden.

– Romvær er generelt bekymringsfullt for et teknologibasert samfunn som vårt, sier han og forklarer at det kan slå ut på GPS-systemer og radiokommunikasjon.

– Et system som heter Egnos blir ofte ustabilt når det er kraftig nordlysaktivitet. Dette brukes blant annet av helikopterpiloter for nøyaktig navigering.

Pål Brekke mener likevel ikke det er noen grunn til bekymring.

– Med en KP-indeks nede på fire er det ikke noen risiko. Det er først når den er oppe i syv–åtte at det er grunn til bekymring.

Video i toppen av artikkelen: NASA/Solar Dynamics Observatory