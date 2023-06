Isabel (30) ble kastet ut av BI, og tok dem til retten. én student Barehar vunnet søksmål i en fuskesak siden 2013. Straffet for fusk

Isabel ble kastet ut av BI: − Jeg følte meg så liten

Desember 2013: På eksamensdagen møter Isabel, da 20 år, opp som vanlig. Hun legger merke til at medstudentene ikke har med seg håndboken fra Norges Eiendomsmeglerforbund, som vanligvis er tillatt hjelpemiddel.

På grunn av dysleksi har Isabel tilrettelagt eksamen i et eget rom, der hun sitter sammen med to andre studenter. Det betyr i praksis at hun får skrive på PC og har litt lengre tid på å levere.

Når Isabel spør eksamensvakten om håndboken er lov å bruke, kan han ikke svare. Faglærer er ikke tilgjengelig for studentene med tilrettelagt eksamen før senere.

Medstudentene forteller at de har hørt at de delene av boken som inneholder lover og regler er tillatt. Isabel river ut sidene, og legger dem sammen med resten av hjelpemidlene.

Etter et par timer kommer faglæreren. Han går bort til Isabel og blar i bunken hun har liggende foran seg. Når han ser sidene fra håndboken, ber han Isabel bli med ut på gangen. Der får hun beskjed om at hun er mistenkt for fusk.

Hendelsesforløpet denne dagen er gjengitt i flere av saksdokumentene fra BI, uten at skolen har tilbakevist påstandene.

– Jeg følte meg så liten, sier Isabel, snart ti år senere.

Hele livet har hun vært flink pike og fulgt reglene. Nå er hun stemplet som juksemaker.

Kommunikasjonsrådgiver ved BI Henrik Stølen sier til VG at de har stor forståelse for at saker om fusk og utestengelse er vanskelige for de involverte. De ønsker ikke å kommentere saken, men viser til tingrettens dom.

Advokat Halfdan Mellbye mener at studenter ofte behandles svært avvisende når de mistenkes for fusk:

– Du har gjort noe som gjør deg uønsket av skolen, og du får ingen hjelp og støtte til å håndtere situasjonen du har kommet i.

Det viser seg at noen av sidene Isabel har revet ut fra håndboken er lov å ha med. Men åtte av sidene er ikke tillatt.

– Jeg prøvde å forklare at jeg ikke hadde brukt dem og at de kunne få lese det jeg hadde skrevet for å se at det stemte. Men det ville de ikke, forteller hun.

– Jeg skulle jo ha satt meg bedre inn i det, men jeg trodde boken var tillatt og fikk ikke svar da jeg spurte.

Mellbye mener studentene ofte straffes for små feilvurderinger, og at reaksjonen i slike tilfeller er helt ute av proporsjoner.

– Institusjonene viser en tro på straff som virkemiddel i de mindre alvorlige sakene. Det samsvarer ikke med det vi ser i samfunnet ellers, sier han.

Advokaten mener det vil være tilstrekkelig å innkalle disse studentene til et møte, og strengt forklare regelverket. I stedet kastes de ut.

– Dette er ikke samfunnsmessig heldig i en situasjon der vi ellers er opptatt av at ungdom skal få en utdannelse, sier han.

Info Fusksakene VG har i vår kartlagt fusk i høyere utdanning i Norge. Vi har spurt de 20 største utdanningsinstitusjonen – med til sammen 290.000 studenter – om fuskesaker i tidsperioden 2018 til 2022. Ikke alle institusjonene har svart på det VG har spurt om. Derfor kan tallene være høyere. Minst 3800 studenter er i perioden straffet for fusk

De har totalt blitt utestengt i 2600 år

En beregning viser at det kan koste samfunnet 1,1 milliarder i tapt verdiskapning

Staten har brukt minst 30 millioner kroner på advokatbistand til studentene

Institusjonene har utbetalt minst 3,3 millioner i erstatning i fuskesaker

Bare én student har siden 2013 vunnet en fuskesak i retten

Færre enn 1 av 14 vinner frem med en klage til Felles klagenemnd

Det er et stort rettssikkerhetsproblem, mener juseksperter Vis mer

Mellbye påpeker at vi aldri ville behandlet arbeidstagere som gjør feil på samme måte.

– Vi gjør jo alle mindre feil, men blir ikke sagt opp av den grunn. I arbeidslivet får du støtte og kan lære av det du har gjort, mens som student blir du kastet på dør.

Isabel fullfører eksamen, tross fuskeanklagen.

Mamma Teresa glemmer aldri telefonen fra datteren den ettermiddagen.

– Hun var helt ute av seg, og greide nesten ikke å snakke. Jeg ble så redd for henne.

Samme kveld skriver Isabel, med hjelp fra moren, en mail til BI hvor hun forklarer hva som har skjedd, og at det hele er en misforståelse.

– Jeg tenkte at det måtte være en feil som vi kunne rette opp i, sier moren.

Ifølge Isabel fortalte medstudenter som satt i det ordinære eksamenslokalet at flere der hadde med seg boken, men at de hadde fått beskjed av læreren om å legge den bort.

– Det er helt vanvittig at de kan si noe sånt. Hun skulle egentlig hatt bedre service på tilrettelagt eksamen, sier moren.

Noen uker etter eksamen får Isabel beskjeden om at hun er utestengt i to semestre – et helt år.

– De hadde ikke tatt noe av det jeg forklarte til følge, sier Isabel.

Hun klager, men til ingen nytte. Nå er hennes eneste sjanse å ta saken til retten.

– Det føltes så feil at jeg skulle bli utestengt, så jeg ville ta kampen så langt jeg kunne. Heldigvis hadde jeg familie som støttet meg, sier Isabel.

Faren blir med henne i Oslo tingrett. Isabel vinner ikke frem med søksmålet.

– Jeg følte at de ikke hørte på min forklaring i det hele tatt, sier Isabel.

VG har kartlagt at minst 25 saker om fusk har blitt behandlet i rettsapparatet siden 2013: Alle unntatt én har tapt mot staten.

Roar føler seg maktesløs i sitt forsvar av datteren.

Fra Isabel var liten visste foreldrene at hun hadde arvet farens lese- og skrivevansker. De har kjempet en lang kamp for at hun skal få den hjelpen og støtte hun har krav på.

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener på generelt grunnlag at flere av fuskedommene er dårlig håndverk, og at domstolene gjør kritiske feil noen av sakene.

– Dommene bygger på grunnleggende faktiske feil, og trekker rettslige konsekvenser av det, sier Andenæs, og legger til:

– Troen på autoriteter preger alle ledd i saksbehandlingen. Dessverre også i domstolene.

– Man mister troen på systemet, sier han, og legger til:

– Dommen føltes som offentlig maktmisbruk. Det virket som om de hadde bestemt seg for utfallet før saken var i gang.

Isabel anker ikke dommen. Det kunne kostet henne flere hundre tusen kroner.

Studenter som tar fuskesaker til retten, får bare dekket kostnadene i tingretten. Det betyr at hvis staten anker en dom, må studenten selv dekke saksomkostninger, og risikerer stor gjeld. Det fører til lite rettspraksis.

Professoren mener dette er et grunnleggende rettssikkerhetsproblem i utdanningssektoren.

Etter tapet i Oslo tingrett forsøker Isabel å legge saken bak seg. Hun er ikke lenger sikker på om hun vil bli eiendomsmegler, selv om hun bare mangler noen få eksamener for å fullføre graden.

– Det jeg gikk gjennom påvirket meg mye, sier hun ti år etter.

Etter året med utestengelse begynner Isabel på nytt. Hun tar ny utdanning, og jobber i dag som støttepedagog i en barnehage. Nå er hun glad for at hun ikke er eiendomsmegler.

– Hva tenker du om saken i dag?

– Jeg syns fortsatt det er veldig ubehagelig å se tilbake på det. Det er en stor belastning å stå frem offentlig og snakke om dette. Jeg gjør det fordi jeg ikke vil at andre skal oppleve det samme.

Info Fusk på BI BI har opplyst til VG at de har opprettet 590 fuskesaker fra 2018 til 2022.

Av disse ble 526 studenter straffet for fusk.

300 av dem ble utestengt et helt år, som er den strengeste straffen.

BI har ca. 21000 studenter, ifølge SSB. Vis mer