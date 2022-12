STÅR FREM: Nataliia Andreassen Skoghøy (41) ble i flere medier indirekte identifisert i forbindelse med at ektemannen hennes hevder seg forgiftet.

– Jeg har ikke forsøkt å forgifte mannen min

Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy (67) sa til mediene at hun hadde forgiftet ham. Nå svarer kona Nataliia Skoghøy (41) på anklagene.

I forrige uke gikk Jens Edvin Andreassen Skoghøy offentlig ut og fortalte til flere medier at kona hans hadde forgiftet ham med et bedøvende middel.

Han hevdet videre at da han konfronterte henne med anklagene, så stakk hun av.

Ifølge dommeren var han sykehusinnlagt i en uke i oktober, angivelig som følge av forgiftningen.

Dommerens historie om den yngre, ukrainske kona har blitt videreformidlet i flere medier.

Men ingen har fått høre hennes svar på anklagene. Før nå.

Nataliia Skoghøy (41) mener flere journalister ikke har faktasjekket ektemannen, fordi han er en av Norges høyest rangerte dommere.

– Har du forgiftet ham?

– Nei, sier hun til VG

– Jeg har ikke forsøkt å forgifte ektemannen min, det er noe han finner på.

Skoghøy er den dommeren i Høyesterett med lengst ansiennitet, og er stedfortredende høyesterettsjustitiarius i Høyesterett, altså sjef. Når han fungerer i den posisjonen, er han den fjerde høyest rangerte i Norge etter Kongen.

VG har konfrontert høyesterettsdommeren med påstandene fra hans kone, han sier han har sagt det han har å si om saken og vil ikke kommentere ytterligere.

Nataliia Skoghøy bærer fortsatt ektemannens etternavn, men sier forholdet er over. Ektemannen sa til media forrige uke at han hadde tatt ut separasjon.

Les også Høyesterettsdommer hevder han ble forgiftet Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy sier at leger fant giftstoffer i urinen og blodet hans.

– Ikke forsvunnet

Da VG møter henne til intervju, er det flere dager siden de alvorlige beskyldningene mot henne ble kjent.

Hun har med seg et håndskrevet brev til møtet med VG:

«Jens Edvin ga falsk informasjon til politiet og til journalister».

– Jeg var sjokkert, men samtidig visste jeg at påstandene ikke var sanne. Jens Edvin er høyesterettsdommer, han er ikke en fra utsiden som meg. Mange vil tro på ham, forteller den ukrainske kvinnen til VG.

Hun ble kjent med dommer-ektemannen gjennom nettdating for fire år siden. I februar 2020 giftet de seg.

DOMMER EKTEMANN: Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy fortalte onsdag i forrige uke om at han skulle ha blitt forgiftet. iTromsø meldte saken først, like etterpå skrev Rett24 om saken.

– Når man hevder noe slikt, bør man i det minste kunne vise hvilken gift som skal være brukt. Han spiller skittent, og bruker navnet og posisjonen slik at folk skal tro ham. Nataliia er bare en kvinne fra Ukraina, hvem vil tro på henne, spør hun.

Hun hevder høyesterettsdommeren hadde et konkret motiv av privat karakter da han beskyldte henne for å ha forgiftet ham.

Hun påpeker at både UDI og politiet vet hvor hun befinner seg, og forteller at flere offentlige etater er informert om hennes nåværende adresse.

Hun viser VG asylsøkerbeviset sitt som er datert 11. november i år, og kølapper fra Grønland politistasjon fra 19. november. Begge etter at hun angivelig skal ha stukket av.

Ifølge det høyesterettsdommeren har forklart til Rett24, får ikke engang Statsforvalteren tak i kona.

Kritisk til mediene

Både Aftenposten og i Rett24 videreformidlet påstanden om at det skulle være Skoghøys yngre ukrainske kone som sto bak den angivelige forgiftningen. Dommeren selv forklarte til media at motivet hennes var økonomisk.

– Jeg hadde ingen grunn til å forgifte ektemannen min. Han beskyttet meg. Jeg fikk mat og klær. Alt. Jeg var avhengig av ham. Jeg har ikke jobb eller inntekt i Norge, mener Nataliia Skoghøy.

– Hva tenker du om sakene som er publisert i media?

– Jeg skjønner ikke at man kan skrive noe sånt, uten å ha snakket med meg eller å ha snakket med politiet. Holder det å bare høre på hva en høyesterettsdommer sier? spør hun.

MED PRINSESSEN: Her er dommer Skoghøy avbildet sammen med prinsesse Ingrid Alexandra og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie i forbindelse med prinsessens 18 årsdag 21. januar i år.

Politiinspektør Per Thomas Omholt opplyser mandag at saken ikke lenger er en undersøkelsessak, og at politiet nå er over i en etterforskningsfase.

– I en undersøkelsessak kan vi kun gjøre korte innledende undersøkelser, nå har vi gått videre med flere etterforskningsskritt, begrunner han det med.

Ingen er siktet i saken, og Omholt vil på det nåværende tidspunkt ikke opplyse om noen er mistenkt i saken av hensyn til den videre etterforskning. Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy har status som fornærmet i saken.

– Ingen kommentar

Jens E.A. Skoghøy har mandag denne uken – etter at VG intervjuet Nataliia Andreassen Skoghøy – ikke ønsket å stille til intervju.

«Nei, jeg har sagt det jeg har å si», skriver han i en SMS til VG.

«Jeg ønsker ikke å bidra til useriøse medias uetiske grafsing i en dypt tragisk sak», tilføyer han.

VG har presentert påstandene som fremkommer i denne artikkelen for Skoghøy. Og påpekt at han selv har gått ut i mediene med saken.

«Jeg har ikke gått ut med noe som helst, men er blitt kontaktet av media og svart på spørsmål. Jeg har sagt det jeg har å si. Ingen flere kommentarer», skriver høyesterettsdommeren.

HÅPER Å BLI RENVASKET: Kona til høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy forteller til VG at hun håper å bli renvasket for beskyldningene om at hun skal ha forgiftet ektemannen.

– Ingen annen mulighet

VG har i flere omganger intervjuet Skoghøy om saken, men har ikke tidligere skrevet at han mener det er kona som står bak. Dommeren hevder hun har forgiftet ham over tid. Dette sa han da VG snakket med ham forrige uke:

– Kan det være andre årsaker til at du fikk i deg disse stoffene, eller til at du følte deg dårlig i denne perioden?

– Nei, svarer Skoghøy.

– Kan du utdype det?

– Det er ikke mulig. Jeg har ikke tatt noen slike stoffer. Det er ingen andre som kunne puttet dem i meg.

– Har du konkrete bevis mot den personen du nå anklager for å ha forgiftet deg?

– Jeg har to. Jeg har ikke sett giften, men jeg er blitt forgiftet, og det finnes ingen annen mulighet. Det andre beviset er at nå er jeg frisk. Nå er jeg i kjempegod form, sier han.

– Når var du sist i god form?

– I april i år.

FORTELLER SIN VERSJON: Nataliia Andreassen Skoghøy velger i VG å stå fram i saken.

I etterkant av hendelsene har Nataliia Andreassen Skoghøy flyttet ut fra parets bolig i Oslo.

Forsvarer publisering

Kjetil Kolsrud i Rett24 forsvarer avisens beslutning om å gjengi Jens Edvin Andreassen Skoghøys påstand om at kona har forgiftet ham.

– Jeg mener det var riktig og forsvarlig å sitere høyesterettsdommer Skoghøy korrekt. Han har en veldig spesiell posisjon i norsk rettspleie, sier Kolsrud til VG.

Han har også utdypet sitt standpunkt i Journalisten.

– Når det er sagt er det alltid best å få fram begge sidene av saken. Og vi skulle veldig gjerne også fått henne i tale. Vi har dessverre ikke VGs ressurser, og er en veldig liten avis, men det er ingen saker som ikke blir bedre av at alle kommer til ordet, sier han.

Også Aftenposten forsvarer sin håndtering av saken.

– Hva var Aftenpostens vurdering da dere valgte å indirekte identifisere henne?

– Hun er ikke identifisert i vår dekning. Vi mener det har stor offentlig interesse når en av Norges mest betrodde og mektige jurister fremsetter slike anklager. Vi omtalte saken da politiet bekreftet at de opprettet undersøkelsessak. Vi mener relasjonen deres er helt sentral for å forstå saken, skriver redaksjonssjef Jostein Ihlebæk i en e-post til VG.

Aftenposten fikk bekreftet av politiet at det var opprettet en undersøkelsessak.

– Vi bruker hverken navn eller bilde, men vi mener at relasjonen har en åpenbar relevans for saken. Men hennes identitet er fortsatt ukjent for det brede publikum. Skoghøy er tilsynelatende åpen om anklagene med omgivelsene sine, så den nærmeste kretsen vil allerede kjenne til påstanden. I en påstått forgiftningssak, hvor en gjerningsperson er avhengig av tett tilgang til fornærmede, vil opplysningen om hans anklage mot ektefellen også forhindre at det rettes mistanke mot andre i nærmiljøet.

– Mener dere det er forsvarlig at en høyesterettsdommer får rette slike alvorlige anklager mot kona uimotsagt?

– Vi mener det har stor offentlig interesse når en av Norges mest betrodde og mektige jurister fremsetter slike anklager. Vi har gjort gjentatte forsøk på å få tak i kvinnen, slik det også fremgår av saken. Når politiet bekrefter å gå inn i saken, mener vi at opplysningene har så stor offentlig interesse at det på dette tidspunktet var forsvarlig å publisere. Men vi er naturligvis interessert i å opplyse saken best mulig, og vi ønsker selvsagt å snakke med henne dersom hun nå er tilgjengelig og vil svare på spørsmål.