ANGRER IKKE: Stina Rask vil aldri bruke hormonell prevensjon igjen.

Unge dropper hormonprevensjon: − Føler meg bedre på alle måter

Da Stina Rask tok ut p-staven etter å ha brukt den i 11 år, forsvant plagene som hadde fulgt med. VG har snakket med flere unge som følger trenden og dropper hormonprevensjon.

– Jeg kommer aldri til å begynne med hormonell prevensjon igjen, sier Stina Rask.

29-åringen har en lang og vond erfaring med hormonell prevensjon, som hun begynte med i tenårene. Hormonbasert prevensjon regnes som den sikreste mot graviditet. Men for Stina Rask virket det ikke slik.

– Min første prevensjon var p-piller, men jeg ble gravid to ganger i løpet av det året jeg var 17, og det var ganske fælt.

Hun var 14 uker på vei da hun skjønte at hun var gravid første gang. Begge svangerskapene endte i abort.

Stina har diabetes 1, som betyr at hun har mangel på det blodsukkersenkende hormonet insulin.

– P-piller var en dårlig kombinasjon med min kropp og sykdom. Den forhindret jo heller ikke at jeg ble gravid, og medvirket til at jeg ikke oppdaget at jeg var det, forklarer Stina.

Fra hun var 18 år frem til i sommer har hun brukt p-stav, men var så plaget av bivirkninger at hun bestemte seg for å slutte.

– Jeg ble så lei meg

– Det kan være vanskelig å skille mellom opp- og nedturer i puberteten og mulige bivirkninger, men den forskjellen jeg opplevde etter å ha tatt ut p-staven i sommer, gjør meg overbevist om at det var bivirkninger.

Noe av det mest plagsomme var at nedturer og tristhet ble mange ganger forsterket.

– Når jeg ble lei meg ble jeg så utrolig lei meg, forteller hun.

Etter at hun sluttet med p-stav har håret blitt tykkere og krøllene har kommet tilbake. Den uforklarlige vektoppgangen har begynt å gå ned.

– Jeg føler meg så mye bedre på alle måter, at jeg ikke kommer til å følge rådet om å sette inn hormonspiral. Heretter blir det kondom på oss.

VG skrev sist uke om at mange unge følger prevensjonsråd fra influencere og andre på TikTok. Tall fra Apotekforeningen viser at det er en nedgang i salget av hormonell prevensjon til aldersgruppen 15–19 år og 20–29 år. Tendensen er sterkest blant de yngste.

Samtidig er det en økning i antall aborter blant de yngste. Helsepersonell er bekymret over utviklingen, men tar også selvkritikk.

Heier på kondomer

Stina Rask skjønner ikke hvorfor ikke helsepersonell oppfordrer mer til kondombruk, også blant gutter.

– Mange gutter sier de ikke vil bruke det fordi de ikke liker det. Men vi liker jo heller ikke de store bivirkningene prevensjonen kan gi oss, så det synes jeg de får tåle.

Redusert livskvalitet

Sigrid Onsgaard Sagabråten (26) gledet seg til å begynne på p-piller. Hennes inntrykk var at hormonell prevensjon er fantastisk for mange, enten som prevensjon eller for å redusere smerter i forbindelse med endometriose eller andre sykdommer og plager.

For 26-åringen skulle p-piller vise seg å føre til betydelig redusert livskvalitet. Hun sier hun fikk store blødninger som aldri tok slutt, magesmerter, hodepine, tretthet og psykiske bivirkninger.

Etter å ha forsøkt utallige typer p-piller, p-stav og hormonspiral, ble løsningen for henne å slutte med all prevensjon da hun var 24 år. Hun hadde da diskutert saken med sin partner, og begge følte seg klare for å få barn. Nå har hun en sønn på seks måneder, og det er ikke aktuelt å bruke annet enn naturlig prevensjon fremover.

– Som en konsekvens av at jeg opplevde så mange bivirkninger med prevensjon, måtte jeg tidlig ta stilling til om jeg ville ha barn. Situasjonen hadde selvsagt vært en annen om jeg hadde vært 15 år, understreker hun.

Hun mener likevel at naturlig familieplanlegging (NFP) er for lite kommunisert som prevensjonsmetode. Den består i hovedsak at man avstår fra samleie eller bruker kondom i tiden rundt eggløsning. Man finner eggløsning ved å måle temperatur, teller dager i syklusen eller sjekke eggløsningsslim hver dag. Helst bør man kombinere alle de tre metodene.

Kan være best å droppe sex

– Det er en metode som krever stor selvdisiplin og god kjennskap til egen kropp og hvordan den fungerer. Likevel vil det ikke være et sikkert prevensjonsmiddel, advarer Siri Kløkstad, som er gynekolog hos Sex og samfunn.

Sigrid mener at for noen er faktisk sølibat det beste, for andre kan det være temperaturmåler.

– Og for de heldige som tåler det, kan det være hormonell prevensjon, sier hun.

Forstår TikTok-opprør

Men da er det en forutsetning må være at helsepersonell legger opp til gode samtaler om alle alternativ, og er mye bedre info om bivirkninger. Det finnes ikke noe som passer alle.

Hun har stor forståelse for opprøret som nå skjer på TikTok mot hormonell prevensjon.

– Det er en protest som samfunnet og helsepersonell ikke bør avfeie, men heller ta unge jenter på alvor. Det er for mange leger som er litt for positive til hormonell prevensjon.

Hun var selv redd hun ville angre på avgjørelsen om å slutte, men det har hun ikke gjort en eneste gang. Tvert om opplevde hun det som en stor frigjøring.

– Jeg skjønner det er litt sånn forhistorisk å snakke om naturlig familieplanlegging, men jeg er så glad jeg trosset alle rådene og sluttet med hormonell prevensjon.

– Jeg er kjempefornøyd

Idun Sandli (17) har lagt merke til TikTok-opprøret mot hormonell prevensjon.

– Vennene mine og jeg prater mye om det, og vi er ganske uenige. Flere er påvirket av TikTokere og influencere om å slutte, sier hun.

17-åringen har selv hatt dårlig erfaring med p-piller. Hun er kjempefornøyd med hormonspiralen hun har nå, selv om også den erfaringen startet i motbakke.

De tre-fire første, månedene med spiral var det mye smerter og blødninger, nå fungerer det veldig bra, og jeg er superfornøyd.

Det er hun også med samtalene hun har hatt med helsesykepleieren på skolen som har veiledet henne gjennom valgene.

– Jeg har fått veldig informasjon og gode råd, og jeg ble hørt og tatt på alvor da jeg meldte om bivirkninger av p-pillene.

Idun tror de som er mest påvirkelige av influencere og andre som deler prevensjonsråd i sosiale medier, er de som ikke har fått god nok informasjon av helsepersonell, og som ikke føler seg ivaretatt når de melder om bivirkninger. Da er det lett å tro på dem som forteller lignende historier du selv har opplevd.

– Men jeg som har hatt en god opplevelse er helt uenig.

