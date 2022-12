SMITTE: Gjennom pandemien har smittetallene økt i ferier, spesielt på vinteren. Det får konsekvenser for blodbankene.

Blodbanken bekymret for juleferien: − Veldig sårbart

Lenge har det vært krevende for blodbankene å få inn nok givere. Nå har de fleste sykehusene kontroll, men situasjonen er sårbar.

Det har vært tungt for Blodbanken i Oslo gjennom hele året. Lagrene har over lang tid bare vært fylt opp to tredeler.

Nå er situasjonen bedre enn på mange måneder, men det kan fort snu:

– Det skal ikke mer til enn en komplisert transplantasjon. Det er veldig sårbart, sier Lise Sofie Nissen-Meyer.

Hun er seksjonsleder for blodgivning ved Oslo universitetssykehus.

Nissen-Meyer forsikrer om at det ikke har kommet til at de må be sykehuset redusere aktiviteten.

– Da må det noe svært til, men det er det som er bekymringen hele tiden. At det skal skje så mye at vi ikke klarer å levere. Vi er glade for hver fredelige helg, sier Nissen-Meyer.

Det har den siste tiden vært krevende for flere norske sykehus. Stadig flere legges inn med influensa, corona og RS-virus.

Kombinert med sykdom blant egne ansatte er de urolige for vinteren.

Bekymret for smitte i juleferien

I Norges nest største by er også Blodbanken sårbar for uforutsette hendelser.

Einar Kristoffersen ved Blodbanken på Haukeland universitetssykehus i Bergen, sier det går helt greit hos dem.

De har blodet de trenger for normal drift, men de ønsker alltid flere givere.

– Vi er spente på hvordan julen går, men jeg tror dette skal gå bra, sier Kristoffersen.

Han tenker på juleferien og at flere kommer til å samles.

Gjennom pandemien har alltid smittetallene steget rundt ferietider, når folk får mer tid til venner og familie.

Spesielt på vinteren når folk samles innendørs.

– Det som er utfordringen er ikke ferien, men infeksjoner. Litt influensa, en del corona og forkjølelse som gjør at folk som har time for å gi blod, må avbestille. Vi er veldig spente på hvordan denne situasjonen vil utvikle seg, sier Kristoffersen.

Sykdom har vært en problem for Blodbanken i Oslo hele høsten.

– Corona har blitt fulgt av influensa, så en ny coronabølge, sier Nissen-Meyer ved Oslo universitetssykehus.

– Vi er en smule bekymret, sier hun.

Lavere enn ønsket i Tromsø

VG har vært i kontakt med blodbanker flere steder i Norge, og sånn er blodstatusen hos dem:

Ved St. Olavs hospital i Trondheim er blodlagrene litt over normalt nivå. De har fylt opp ekstra før jul. Her har de også god tilgang på blodgivere.

Blodbanken i Møre og Romsdal har gode lagre og jevnt over godt med givere.

Ved Nordlandssykehuset i Bodø er det god lagerbeholdning i Blodbanken.

Blodbanken i Kristiansand er akkurat nå på ønsket nivå, og de jobber med å øke lageret fram mot jul.

I Tromsø er blodlageret litt lavere enn ønsket, med tanke på at det snart er jul. Også flere perioder i år har Universitetssykehuset Nord-Norge hatt problemer med å fylle lagrene. Dette skyldes hovedsakelig sykdom.

Ved Finnmarkssykehuset er også blodlagrene lavere enn ønsket. Deres to blodbanker er mellom lavt og akseptabelt nivå.

– Vi opplever ikke at vi har nok blodgivere, når det er så stort sykefravær, sier seksjonsleder ved Blodbanken i Tromsø Marit Tennes Riksheim.

Felles for alle sykehusene er at de alltid vil at flere skal melde seg som blodgiver.

– En god julegave

Oppfordringen fra Einar Kristoffersen i Bergen og Lise Sofie Nissen-Meyer i Oslo, er ganske enkel: Gi mer blod.

– Tenk at det snart er jul og at det kan være en god julegave. Nye givere er alltid velkommen, sier Nissen-Meyer.

Hun forteller at de bare har stengt en dag i løpet av julen, og oppfordrer de som kan til å ta seg en tur innom.

– Overstig den dørstokkmilen og kom til oss. Det er veldig enkelt, sier Kristoffersen.

Han tipser om nettsiden Giblod.no, der finnes det informasjon om blodgivning, og hvor det er mulig å donere blod.