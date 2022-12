Støre om bråket rundt pressesjefens kundeliste: − Får ta lærdom

Statsminister Jonas Gahr Støre mente bakgrunnen til sin nye rådgiver ikke ville kreve annet enn «helt vanlige habilitetsvurderinger». Nå vil han ta lærdom av prosessen.

For det har blitt bråk etter at Støre forrige uke ansatte Kristoffer Thoner (Ap) fra konsulentselskapet McKinsey som sin nærmeste rådgiver.

Årsaken er at Thoner gjennom sitt arbeid i McKinsey har hatt hemmelige kundelister. Statsministerens kontor er ikke orientert om hvem disse er, og både LO-ledelsen, topper fra regjeringspartner Sp og egne partifeller er kritiske.

– Det beste ville vært at dette var løst fra første time, og det får vi ta lærdom av. Men jeg har håp om at dette vil løse seg, så får vi ta den tiden som trengs, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

Kritikk mot prosessen

SMK har i et brev til McKinsey bedt om at Thoner blir løst fra sin taushetsplikt. Men McKinsey har svart at de i så fall først må få grønt lys fra Thoners tidligere oppdragsgivere.

Gradvis har Telenor og Amedia bekreftet at de stod på Thoners kundeliste. NHO har bekreftet at han hjalp til med organiseringen av deres årskonferanse.

Det har blitt kritisert blant annet av Sps Per Olaf Lundteigen, som kaller det å «bevege seg fra skanse til skanse».

– Kommer dere til å gjøre noe annet enn prosessen dere allerede er inne i nå, for å rydde i dette?

– Nei, nå legger vi den til grunn, og jeg har alltid sagt at jeg har tillit til at Kristoffer vurderer sin habilitet fortløpende slik alle må gjøre, sier Støre.

– Hadde dere forutsett at dette kom til å bli et problem?

– Som jeg har sagt: Det er et ønske om åpenhet og tilgjengelighet. Jeg mente at slik situasjonen var, så hadde Kristoffer de begrensningene som ville kreve helt vanlige habilitetsvurderinger som alle må vise til enhver tid. Men nå er Statsministerens kontor i dialog med den tidligere arbeidsgiveren hans, og da håper jeg det løser seg.

McKinsey: Ønsker å bidra

McKinsey sa tidligere fredag til VG at det ikke er opp til dem alene å offentliggjøre hvem Thoner har jobbet for.

– Vi skulle gjerne vært i en situasjon hvor det var opp til oss alene å avgjøre dette. Men faktum er at vi er bundet av kontraktsrettslige forpliktelser med våre klienter, og det er kun de som med sitt samtykke kan bidra til å oppheve Thoner helt eller delvis fra taushetsplikten, skriver kommunikasjonssjef Robin Krüger i McKinsey i en e-post til VG.

Han kan ikke svare på hvor lang tid selskapet og deres kunder trenger på dette.