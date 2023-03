KLASSEKAMERATENE: Fra venstre: Abdallah Alqomeh (23), Hamid Ibrahim (23) og Ahmad Ibrahim (21) studerer alle til å bli helsefagarbeidere.

Gledet seg til skoletur – ble stående igjen på flyplassen

De tre studentene skulle på studietur med klassen sin. Men da resten av studiekameratene boardet flyet, fikk de ikke bli med.

Flere måneder hadde blitt brukt på planlegge studieturen til Nord-Irland for yrkesfagstudentene Ahmad Ibrahim (21), Abdallah Alqomeh (23) og Hamid Ibrahim (23).

De måtte søke om å få være med, gå gjennom en intervjuprosess og vise engasjement, men på Værnes lufthavn ble turen de hadde gledet seg til brått avbrutt.

– I skranken spurte de oss hvor visumet vårt var. Da sa vi at vi ikke hadde det, og da sa de at vi ikke kunne reise fordi vi ikke hadde visum, sier Ahmad Ibrahim.

Det var Namdalsavisa som først omtalte saken.

Fikk ikke dratt på tur

De tre går sammen på helsefagarbeiderlinjen på Olav Duun videregående i Namos.

De og en annen elev som også går i klassen deres, har permanent oppholdstillatelse, men er ennå ikke blitt norske statsborgere.

Nord-Irland tilhører Storbritannia, og er ikke en del av Schengen. For å reise dit kreves det at du viser pass. Klassekameratene har ennå ikke fått norsk pass, men har et utlendingspass som krever at du har visum før avreise til Storbritannia.

– Vi snakket med læreren om at vi ikke hadde norsk statsborgerskap ennå, så vi måtte ha visum for å reise til Storbritannia. Da sa de at vi ikke trengte å tenke på det, sier Ibrahim.

Han opplevde at skolen skulle fikse visum for dem.

Kameratene skal ha sendt av gårde bilder av utlendingspassene sine til en lærer for noen måneder siden. De trodde dette betydde at skolen var på saken.

– Vi tenkte at vi ikke trengte å bekymre oss, legger han til.

Men da guttene kom til flyplassen, og etterspurte visum fra den aktuelle læreren, fikk de beskjed om at visum ikke var nødvendig, forteller de til VG.

KJIPT: Ahmad Ibrahim (21) synes det er trist at de ikke får dratt på klasseturen. Nå krever de at de skal gå en ny sjanse til å dra på tur av skolen.

– Urettferdig

Nå er alle tre i Norge, mens klassekameratene er på tur. De er skuffet og lei seg over at de ikke fikk blitt med på turen, som skulle vart i 16 dager.

– Vi ser på sosiale medier ser hva de holder på med der borte. Det er veldig trist, sier Ibrahim.

De mener skolen gjorde en dårlig jobb når de påsto at man ikke trengte visum til Nord-Irland. De stolte på at skolen visste bedre, og tok derfor ikke saken i egne hender.

– Det her er veldig kjipt og fryktelig urettferdig, sier han.

Mens klassen er på tur i utlandet, har guttene blitt tilbudt praksisplass i Tronheim. Det har de takket nei til.

– Vi takket nei til praksis fordi det er urettferdig å gå i praksis her i Norge, mens andre er i Nord-Irland, koser seg, og lærer mye nytt og spennende.

Kameratene risikerer dermed å ikke få godkjent et fag, som vil kunne gjøre det vanskeligere å få lærlingplass.

– Vi er veldig oppgitt og frustrerte nå, sier Ibrahim.

Nå krever de at skolen sender dem til Nord-Irland på et senere tidspunkt.

Skolen beklager

Til Namdalsavisa beklager skolen det som har skjedd og sier de har misforstått innreisereglene i Nord-Irland.

– I forarbeidet til prosjektet har skolen misforstått innreisereglene til Irland/Storbritannia ved å tro at elevene ikke trengte visum, noe som ved ankomst viste seg å være feil, sier rektor Kristin Moe, til avisen.

Til VG sier rektoren at de følger opp elevene og jobber med å se på alternative løsninger.

På klassekameratenes krav om at de vil bli sendt til Nord-Irland på senere tidspunkt, svarer rektoren:

– Jeg har ingen kommentarer til det de uttaler seg om.