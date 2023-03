FULLT KJØR: prosjektleder Preben Fagerholt i Stadssalg har nok å gjøre om dagen. Økningen i mislighold er god business for dem – men det kommer med en bismak.

Hit kommer bilene folk ikke har råd til: − Noen har tatt vann over hodet

BERGER, LILLESTRØM (VG) Med lav rente så flere sitt snitt til å kjøpe en fin bil under pandemien. Noen av dem ender opp her.

Mercedes, Mercedes, Lexus, Mercedes, Porsche.

Det er ikke billige biler som står på rekke og rad inne på lageret til auksjonsselskapet Stadssalg.

Her selges biler folk ikke har klart å betale for. Og nå mer enn noen gang.

– Økningen på antall biler som kommer inn på alle våre steder i landet har økt kraftig siden januar. Og trenden ser ut til å fortsette, sier prosjektleder Preben Fagerholt i Stadssalg.

– Enten har de gått på en krise, eller bommet i økonomien sin. Det er det jo veldig mye trangere tider nå enn det var.

– Det er noen som har tatt vann over hodet når en ikke klarer å holde på en bil?

– Utvilsomt.

Også inkassoselskapene har slått alarm til VG tidligere.

1 / 2 KLARE FOR AUKSJON: Preben Fagerholt inspiserer de polerte bilene. KLARE FOR AUKSJON: Preben Fagerholt inspiserer de polerte bilene. forrige neste fullskjerm KLARE FOR AUKSJON: Preben Fagerholt inspiserer de polerte bilene.

Bilene kommer fra banker, finansinstitusjoner, konkursbo og namsfogden. Noen leverer bilen selv. Mange blir levert av Namsfogden, som har hentet bilene hjemme hos folk.

– Banker de på og ber om nøklene da?

– Ja.

Namsfogden i Oslo, Bærum og Asker, Alexander Dey forklarer gangen: Hvis du ikke har klart å betale lånet, tar de kontakt og fastsetter en dag for å komme og hente nøklene.

– Da reiser vi ut og henter bilen, og sørger for at den blir taksert. Så blir det en avregning på bilen mot lånet før den leveres tilbake. Og banker som DNB vil jo ikke ha bilen, så da selger de den videre, sier han til VG.

BEKYMRET: Namsfogd i Oslo, Asker og Bærum, Alexander Dey ber alle ta kontakt med inkassoselskapene før det går så langt at de må hente bilen.

– Kjøpt mye dyre biler

Og det er til steder som Stadssalg at disse bilene altså kommer. Da vaskes bilene, blir tatt bilde av, og lagt ut på nettsiden. De som kjøper bilene, er både privatpersoner og selskaper. Før foregikk disse bilauksjonene fysisk, med hammer og det hele.

Nå skjer det på nett.

– Vi har alle mulige slags kjøpere. Det er alt fra den vanlige mannen i gata til utenlandske kjøpere.

De ser hele spekteret av biler, fra de som koster 5000 kroner til over millionen. Bilene som omringer prosjektleder Fagerholt inne på lageret, er av det dyre slaget.

– Vi solgte en A63 AMG Mercedes her for ikke så lenge siden.

– For hvor mye da?

– 1,4-1,5 mill. rundt der. Folk har kjøpt mye dyre biler under pandemien.

SETT BEDRE TIDER: En Porsche Panamera er blant bilene som nå blir tvangssolgt på auksjon.

Billån øker

Stadig flere låner til bilkjøpet, og andelen egenkapital og sparing har falt jevnt, forteller direktør for privatmarked Endre Jo Reite i BN Bank til VG.

Antall billån har hatt en økning på 26 prosent siste fire år, og total vekst er høyere enn eksempelvis boligprisveksten. Leasing har også blitt mer populært, og der kan du ofte kjøpe deg en dyrere bil enn det et billån ville tillatt.

– Gjennom de siste ti årene har andelen leasingbiler mer enn doblet seg, men antallet personbiler i samme periode har økt med rundt 30 prosent. Bare fra 2020 til 2021 økte leasingandelen med 16 prosent, og rundt en av tre velger leasing i stedet for lån til ny bil, avslutter Reite.

– Siste endestasjon

Stadssalg er ikke nødvendigvis stedet for å gjøre kupp: De selger bilene til markedspris.

– Det er ganske mange steg som tas før bilene ender opp her?

– Ja, det er ganske mange ting du kan gjøre før det skjer. Vi er en slags siste endestasjon før objektet omsettes til penger.

Namsfogden har rundt 1000 saker på mislighold av billån i år. Veldig mange, når de skal kjøpe bil, baker det inn i boliglånet, som gjør at det er en høyere terskel for å misligholde.

– Det bekymrer meg en del, som et tegn på vanskelige tider. Men det er atskillig færre av de sakene enn at de ikke klarer å betale regninger eller forbruksgjeld, sier Dey.

DYR: Denne Bentleyen ble levert inn selv av eier – og regnes derfor ikke som tvangssolgt.

Nybil-salget har skutt i været de siste par årene.

– Folk har kjøpt mye dyrere biler under pandemien. Og det reflekterer hva som kommer inn her, forteller Stadssalgs Fagerholt.

For under pandemien droppet renten omtrent til null. Nå er den høyere enn den har vært på flere år- og Norges Bank kommer mest sannsynlig til å fortsette å øke den et par ganger til. Og fordi et billån er dyrere enn et boliglån, svir det ekstra.

I rekken av bilene, popper det frem en Geländewagen fra Mercedes – som koster rundt 2,5 millioner.

KLAR FOR SALG: Også el-biler som Tesla kan bli din på nettauksjon.

– Hva tenker du når en så dyr bil kommer rullende inn?

– Det kan være mange ting. At folk skiller seg, blir syke, mister jobben.

– Men det er jo en forskjell på å skille seg og selge bilen på Finn, enn at den blir tvangssolgt her?

– Det er jo veldig mange som har utsatt ting.

– Noen har tatt vann over hodet. Andre har hatt billigere biler, men på grunn av trangere tider har også dette blitt vanskelig. Det er klart en får mer sympati for en gråtende småbarnsfamilie, når det er den eneste bilen de har. Så tar man det.

– Jeg hadde en som jeg ringte her om dagen, og han sa «Dere har jeg ventet på.

Jeg er veldig glad for at dere kom». Han hadde mistet jobben og var veldig glad for at bilen ble borte, så han kunne starte på nytt.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger