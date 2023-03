VENTET OG VENTET: Aleksandra Rudi fikk ikke spesialistbehandling innen fristen for når hun hadde krav på nødvendig helsehjelp på grunn av feil med Helseplattformen. Det har svekket tilliten hennes til det offentlige helsevesenet, forteller hun.

Aleksandra (20) ble henvist til kirurg på St. Olavs hospital: − Innkallingen kom aldri

Aleksandra Rudi var plaget av smerter og søvnløshet mens hun ventet på oppfølging fra St. Olavs hospital. Problemene med Helseplattformen førte til at hun ikke fikk nødvendig helsehjelp i tide.

Aleksandra Rudi ble henvist til kirurg ved St. Olavs hospital i starten av februar med beskjed om «snarlig time til vurdering».

Innkallingen kom ikke før ti dager etter fristen for når Rudi hadde krav på nødvendig helsehjelp.

Årsaken er omfattende feil med det elektroniske systemet Helseplattformen. Det bekrefter sykehuset til VG etter å ha undersøkt saken.

Info Helseplattformen Helseplattformen er en felles journalløsning som innføres i Midt-Norge. Forprosjektet for plattformen startet i 2015. I 2019 gikk amerikanske Epic Systems i gang med å utvikle og bygge løsningen. Helseregionen omfatter totalt 66 kommuner, rundt 720.000 innbyggere og 40.000 helsearbeidere. Plattformens mål er å sikre bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet. Innføringen av det elektroniske systemet har vært preget av en rekke problemer og utsettelser. St. Olavs hospital i Trondheim opplevde flere utfordringer da de skulle ta i bruk løsningen i november i fjor. Plattformen har i styredokumenter blitt beskrevet som krevende for ansatte, og en potensiell risiko for pasientsikkerheten. En feil i plattformen har blant annet ført til at 16.438 brev fra St. Olavs hospital ikke har kommet fram til enten fastlege eller pasient. Dette inkluderer timeavtaler, prøvesvar eller oppfølging på behandling. Torsdag 9. mars gikk administrerende direktør Torbjørg Vanvik for Helseplattformen av. Vis mer

Se svaret fra St. Olavs hospital lenger nede i saken.

15. desember brakk Aleksandra Rudi armen. Dagen etter hun skadet seg dro hun til et legekontor på Ørland, hvor hun fikk beskjed om å komme tilbake over helgen for å ta røntgenbilder.

Røntgenbildene påviste ikke brudd. Men flere uker senere hadde hun fortsatt smerter i hånden, beskriver hun.

– Jeg hadde mye vondt, spesielt på natten og morgenen. Det påvirket søvnen i flere uker, sier Aleksandra Rudi.

– Etter seks uker snakket jeg med en lege på FaceTime. De sa jeg skulle dra til kiropraktor, sier Rudi.

Kiropraktor henviste henne til en MR-undersøkelse ved en privat klinikk. Her blir det påvist brudd.

Da tok Rudi kontakt med legen, som henviste henne til håndkirurg på ortopedisk avdeling på St. Olavs hospital med beskjed om at Rudi snarlig får time til vurdering.

Hendelsesforløpet er beskrevet i pasientjournalen, som VG har sett.

– Innkallingen til håndkirurg kom aldri, sier Rudi.

Er du berørt av feil med Helseplattformen? Tips oss her.

Tynnslitt tillit

Ventingen tærte på tålmodigheten. Rudi tok kontakt med en privat klinikk. Legen ved den private klinikken tok kontakt med St. Olavs hospital på vegne av Rudi.

Ifølge Rudi ble det da formidlet fra spesialistavdelingen på St. Olav at de ikke hadde mottatt henvisningen.

ST. OLAVS HOSPITAL: Tirsdag ble det avdekket at 16.438 elektroniske brev som ble sendt i kommunikasjon mellom St. Olavs hospital og fastlege eller pasient aldri nådde fram.

1. mars ble hun operert ved en privat klinikk.

– Nå har jeg fikset hånden. De har satt inn to pinner for å rette opp beinet. Jeg må gå med gips i tre måneder, sier hun.

Alle rundene i systemet og manglende oppfølging fra St. Olav har preget tilliten hennes til det offentlige helsevesenet, forteller hun.

– Jeg stoler ikke på det offentlige helsevesenet. Hvordan er det mulig å miste en henvisning som er kritisk? Det skal jo ikke skje, sier Rudi.

– Jeg er overlykkelig over at pappa tegnet en helseforsikring på meg da jeg var liten. Ellers måtte jeg ha ventet i enda flere uker på behandling, sier Aleksandra Rudi.

– Beklagelig

VG har formidlet Aleksandra Rudis historie til St. Olavs hospital.

Sykehuset bekrefter at hennes sak har sammenheng med Helseplattformen.

– Pasienten er vurdert og prioritert av spesialist ved St. Olavs hospital, og gitt rett til nødvendig helsehjelp innen 26. februar. Hun fikk time for behandling 9. mars. Forsinkelsen på ti dager har sammenheng med Helseplattformen. Det er beklagelig at pasienten ikke har fått time innen fristen, skriver kommunikasjonsansvarlig Marit Kvikne i en e-post til VG.

Hun ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til denne saken.

Innkallingen til behandlingstimen 9. mars mottok Rudi dagen i forveien.

ALVORLIG: Pasient- og brukerombud Elin Hagerup.

Pasientombud

– Dette er sikkert bare en av mange pasienter som er utsatt for denne svikten, og det er alvorlig på grunn av flere årsaker, sier pasient- og brukerombud Elin Hagerup til VG.

Hun viser til forsvarligheten av å gå med et brudd så lenge.

– Det andre er de andre sakene med andre og mer alvorlig innhold som krever oppfølging, sier hun.

Hagerup forteller at de har mottatt flere saker knyttet til Helseplattformen. Men de har ikke mottatt saker knyttet til den siste svikten – altså de 16.438 brevene som enten ikke har kommet fram til fastlege eller pasient.

– Hvordan kommer pasientombudet til å følge opp lignende brudd mot pasientrettigheter?

– Vi kan formidle kontakt med helsetjenesten og bistå i de sakene hvor man ikke har fått ny time eller er falt ut av behandlingen. I tillegg er det viktig at Statsforvalter tar dette med inn i pågående tilsyn og dialog med sykehuset, svarer Hagerup.

Mener kaoset skyldes brukerfeil

Onsdag kveld var det ekstraordinært styremøte i Helse Midt-Norge, hvor også VG var digitalt til stede.

Her mente Helseplattformen-direktør Torbjørg Vanvik at det er brukerfeil som er årsaken til at elektroniske brev til og fra St. Olav aldri kom fram.

Feilen ble oppdaget forrige uke da prøvesvar som skulle ha kommet ikke gjorde det, orienterte hun under møtet.

– Det må legges inn mer trykk på opplæringen når det kommer til kommunikasjon, sa Vanvik.

– Hun sa også noe mer. Systemet var satt opp på en slik måte om at det var lett å havne i en situasjon der dette skjedde, uten at klinikerne er klar over at man er havnet i en slik situasjon, utdyper styreleder Helge Garåsen til VG.

Torsdag – dagen etter styremøtet i Helseplattformen AS – gikk Torbjørg Vanvik av som administrerende direktør.

10.714 av pasientbrevene har ifølge Vanvik kommet fram til pasienten, men ikke til mottagere som står på kopi.

Gjennomgangen av brevene viser at 152 brev fra St. Olavs var prøvesvar. Tre av disse inneholdt informasjon om viktige oppfølginger.

De aktuelle pasientene fikk likevel helsehjelp, til tross for at brevene ikke nådde fram.