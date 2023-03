LIVET SNUDD PÅ HODET: Plutselig var den aktive og spreke pensjonisten en pasient med behov for hjelp. Liv Winger Lyssandtræ (79) har nok med å flytte seg rundt i stua etter lårbeinsbruddet.

Liv (79) måtte vente ti dager ekstra på sykehuset. Det kostet kommunen 55.000 kroner

OPPDAL/RØROS (VG) Liv Winger Lyssandtræ (79) falt på treningssenteret på Oppdal og brakk lårbeinet. Hun lå utskrivningsklar på sykehus i ti døgn før kommunen hadde kapasitet til å ta over ansvaret for henne.

Oppdal er én av kommunene i Trondheimsregionen som sliter med å ta imot pasienter som skulle vært skrevet ut av sykehus. St. Olavs Hospital i Trondheim er stappfullt. Pasienter blir liggende ferdigbehandlet i flere døgn fordi kommunene ikke er klare til å ta dem i mot.

Betaler bøter

Såkalte «overliggere» koster dyrt i form av «dagbøter»: For hvert døgn en ferdig behandlet pasient blir liggende på sykehus, betaler kommunen 5508 kroner i «bot» til sykehuset.

Samtidig må andre pasienter utsatt behandlingen.

– St. Olav i Trondheim er i en krisesituasjon. 13.februar fikk vi i oppdrag å lage en rigg her på Røros Sykehus. Vi øremerket tre senger for utskrivningsklare pasienter. Det samme er gjort på Orkdal og i Stjørdal. Dette gjøres for å rigge sykehuset i Trondheim til å håndtere nye pasienter. Der er det 30–40 utskrivningsklare pasienter hvert døgn, noen dager er det 50, sier Jan Gunnar Skogås.

Han er sjef for St.Olavs hospitals avdeling på Røros sykehus, og sier situasjonen går på pasientsikkerheten løs.

– Et strakstiltak er å flytte utskrivningsklare pasienter ut i andre infrastrukturer i St Olav som er lenger unna den akutte aksen. Til sammen er 20 senger satt av til dette. Det er ingen ønskesituasjon for hverken pasient eller pårørende, sier Skogås.

ETTERBEHANDLING: - Vi har etablert en post for etterbehandling av pasienter som er for friske til å ligge på sykehus, men ikke klare til å sende hjem, sier Jan Gunnar Skogås som er sjef for St.Olavs hospitals avdeling på Røros sykehus.

Plutselig hjelpetrengende

Liv Winger Lyssandtræ er tidligere distriktstannlege og overtannlege i Øvre Orkladal tannhelsedistrikt. 79-åringen trener jevnlig og er aktiv både i lokalt foreningsliv og samfunnspolitikk.

Så brekker den spreke pensjonisten lårbeinet og alt blir snudd på hodet.

Hun ble kjørt i ambulanse til Orkdal sykehus og operert klokken 22.30 om kvelden.

Liv og ektemannen Nils bor i eneboligen de bygde på 70-tallet, sentralt i Oppdal. Han er kreftsyk, sønnene bor i Oslo og barnebarna bor heller ikke i nærheten. Naboene er i 80-årsalderen. Plutselig er daglige gjøremål som Liv har sørget for, en utfordring. Hun ligger nyoperert på sykehuset og tenker: Hvem skal handle, ordne huset og måke snøen som laver ned?

PLUTSELIG PASIENT: Liv Winger Lyssandtræ er en aktiv 79-åring. Plutselig falt hun på et treningsapparat og brakk lårbeinet. Kommunen hadde ikke rehabiliteringskapasitet og hun ble liggende ti ekstra dager på sykehus.

– Samfunnsøkonomisk problem

Selv om sykehuset mente hun var ferdigbehandlet, ble hun værende på sykehuset i mange dager. Det kostet Oppdal kommune rundt 55.000 kroner i bøter.

– At jeg blir liggende ti ekstra døgn på sykehus, er et samfunnsøkonomisk problem. Andre pasienter ble stående på venteliste. De måtte vente på operasjon fordi jeg lå utskrivingsklar i den sengen, sier Liv.

Hun ventet på et tomannsrom.

– En kvinne jeg delte det med, hadde ventet i en uke på operasjon av en skulder som var knust. Hjemme hadde hun en mann med amputerte bein. Slik fortsatte det. Noen av de jeg delte rom med, gråt da de ble overført hjemkommunen. De lurte sånn på hvor mye hjelp de ville få, sier Liv Winger Lyssandtræ.

Nå har hun en lang vår foran seg med krykker og opptrening.

– Eldrebølgen har lenge vært kjent for politikerne. Jeg tenker på om samhandlingsreformen er gjennomførbar slik den fungerer nå. Kanskje må det øremerkes midler til kommunene. Kanskje må ansvaret flyttes oppover i systemet, sier den tidligere distriktstannlegen.

Bøtene øker kraftig

Oppdal kommunes utgifter til «bøter» har det siste året skutt i været:

En av dem kommunen har betalt ekstra for i mars, er en kvinne i 80-årene som ventet i drøyt fire uker på å få komme hjem. Pasienten ble behandlet på St.Olavs hospital i Trondheim og trengte oppfølging i kommunehelsetjenesten hjemme i Oppdal. Der var det ikke kapasitet. Lokalsykehuset på Røros ble mellomstasjonen.

Kvinnens nærmeste pårørende er i samme alder. Den lange kjøreturen på svingete, islagte veier, gjorde besøk vanskelig i fire lange uker. For pasienten på Røros må kommune betale mer enn 150.000 kroner i «dagbøter».

– Pandemien skapte en propp i systemet

Før pandemien hadde Oppdal relativt få overliggere på sykehus.

– Vi i løste de fleste utfordringer i tett samarbeid med hjemmebasert tjeneste og sykehjem, sier Frøydis Lindstrøm. Hun er rådgiver for helse og omsorg i Oppdal Kommune.

ANSATTE ER SLITNE: – Pasientene er dårligere enn før, både i hjemmetjenesten og på sykehjemmet. Diagnosene er mer sammensatte og det stilles mer krav. Pårørende har også forventninger som kanskje ikke er i takt med den utviklingen, sier Frøydis Lindstrøm.

Lindstrøm mener pandemien skapte en propp i systemet:

– En stor gruppe sårbare eldre ble beskyttet av strengt smittevern på sykehjemmet. Andre isolerte seg hjemme eller flyttet til sine nærmeste på grunn av smittefaren. Da samfunnet åpnet igjen var de fleste mye mer pleietrengende.

I Oppdal kommunes helseledelse opplevde de at kort tid etter pandemien, klarte de ikke å tilby nok plasser.

– Pasienter som ble lagt inn på kommunal akuttseng , ble veldig fort korttidspasienter og senere langtidspasienter på sykehjemmet. De kunne ikke sendes hjem igjen, sier Lindstrøm.

Hun mener håndteringen av pandemien gikk veldig fint.

– Men vi opplevde at det oppstod et nytt begrep som handlet om utfordringer med udødelighet. Beboere på sykehjemmet var beskyttet av vaksiner og smitteverntiltak. På et sykehjem er det en naturlig sirkulasjon av beboere. Det skjedde i mindre grad under pandemien, sier Frøydis Lindstrøm.

SKIKOMMUNEN: I Oppdal er det 7000 innbyggere på ukedagene og mellom 25-30 000 i vinterhelgene. - Vi skal gi til helsetjenester til alle, sier Frøydis Lindstrøm, rådgiver for helse og omsorg i Oppdal Kommune.

Ny helse- og omsorgsplan

I Oppdal er helse- og omsorgsplanen fra 2017 allerede omskrevet.

– Proppen er her enda, og vi greier ikke å tilby tjenester på det nivået vi gjorde før pandemien kom. Nå gjennomfører vi en hurtigarbeidende omsorgsutredning der spørsmålet er : Hva trenger vi å gjøre nå?

Fokus har vært på at eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig .

– Vi har hatt en stor, god hjemmebasert tjeneste og få sykehjemsplasser med et fokus på korttidsplasser. Vi har ventet på eldrebølgen og har gjort mye for å forberede oss . Plutselig er vi der. Vi har en følelsen av travelhet hos ansatte og kjenner på en redsel for å ikke kunne yte godt nok, sier Frøydis Lindstrøm.

– Hva gjør at dere ikke klarer å ta hjem Liv før etter ti dager ?

– Habiliteringsteamet vurderer sammen med sykehuset hva behovet er når pasienten kommer tilbake til kommunen. Det kan være en rehabiliteringsplass på sykehjemmet, en korttidsplass med utredning eller oppfølging av lege. Når det meldes om stort hjelpebehov hele døgnet, er det sykehjemmet som gir de tjenestene, sier Lindstrøm.

Hun sier forsvarlighetsprinsippet står høyest, og at det er forsvarlig å gjøre det på denne måten, i samarbeid med pasient og sykehus. Derfor ble Liv på sykehuset til hun kunne sendes hjem.

RØROS SYKEHUS: Her utføres planlagte inngrep. Pasientene som flyttes fra et stappfullt St.Olavs Hospital utfordrer driften.

Utfordrer sykehusdriften

Situasjonen med et stappfullt St.Olavs Hospital utfordrer driften også i Røros.

– Vi har såkalte elektive pasienter. De får utført planlagte inngrep. I tillegg har vi akuttsenger for pasienter fra vår region. Mens ferdigbehandlede pasienter ligger på vent på sykehuset, får andre beskjed om utsettelser Det blir en propp i systemet som stopper inntak av nye pasienter som er kanskje alvorlig syke, sier Jan Gunnar Skogås på Røros sykehus.