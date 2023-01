BAK RATTET: Jan Arne Laberget (63) har 40 år bak seg som yrkessjåfør og vet godt hvordan det er å kjøre over snø og is.

Vogntogsjåføren Jan Arne (63) slår tilbake: − Jeg er litt uenig med NAF

Jan Arne (63) har kjørt vogntog i 40 år. Han stusser over at NAF stiller spørsmål om transportselskapene tar for store sjanser.

Det heftige snøværet på Østlandet har skapt store forsinkelser på veiene onsdag. Verst har det vært for vogntog, som har stått bom fast flere steder.

Så mange vogntog har hatt trøbbel at Vegvesenet ikke har oversikt over hvor mange det gjelder.

Midt i kaoset sendte Norges Automobil-Forbund (NAF) ut en pressemelding der de stilte spørsmål ved om transportselskapene tar for store sjanser.

På dager som dette bør ethvert transportselskap vurdere om vogntogene er godt nok rustet til å kjøre, mener NAF.

– Det været vi ser i dag, er veldig varslet. Det er ikke en overraskelse at det kommer store snømengder på Østlandet i dag, sier pressesjef Ingunn Handagard til VG.

– Samtidig ser vi svært mange vogntog som står og ikke klarer seg på veiene nå, da er det naturlig å stille spørsmål om de har nok ressurser til å takle slike veiforhold.

Uenig med NAF

Jan Arne Laberget (63) har kjørt vogntog siden 1982.

– Jeg er litt uenig med NAF i at det er vogntogene som skaper alle problemene, sier han til VG.

– Det er klart, det er mange vogntog som står, men det er veldig sjelden norske vogntog som har de problemene, mener han.

– Vi er veldig vant til dette.

Problemet oppstår når det blir stans i trafikken, forklarer han. Da gjelder det å holde god avstand til bilen foran, slik at man kan holde hjulene i gang og forhindre at de ises til.

– Men så plutselig er det en smarting som tar den plassen foran meg. Og da må jeg til slutt begynne å legge på kjetting midt på motorveien, for da står jeg dønn fast, sier Laberget.

– Om jeg har verdens beste vinterdekk, så skjer akkurat det samme.

PÅ TUR: Jan Arne leder lastebilsjåfører for Yrkestrafikkforbundet og har kjørt tunge kjøretøy over glattføre i lang tid.

– Ville nok hevet på et par kjettinger og kjørt

I løpet av sine 40 år som sjåfør i Norge og Europa, har Laberget kun hatt bilberging én eller to ganger, sier han.

Onsdag er han på ferie og betrakter snøværet fra varmere trakter.

– Ville du blitt hjemme i dag hvis du skulle ut og kjøre på Østlandet?

– Som sjåfør, er det mange ganger det ville vært lettere å stå stille. Men hvis du ikke får levert varene, blir det ramaskrik. Så jeg ville nok hevet på et par kjettinger og kjørt.

Men det har skjedd at han har fortalt arbeidsgiveren Robertson Electric at han må droppe en tur.

– Det er aldri noe problem. Det har hendt meg tre-fire ganger, at jeg har ringt og fortalt at her er det gambling å kjøre, sier han.

Mener én type bil er hovedproblemet

Fellesforbundet trekker frem at brøyting også er relevant.

– Om det er transportørene eller vintervedlikeholdet, gjennom tilstrekkelig brøyteressurser, salting og strøing som er rigget og godt forberedt, er nok et relevant spørsmål å stille seg i slike situasjoner når all trafikk står grunnet varslet vær og klare advarsler om kjøreforholdene som er ventet, sier Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet til VG via en e-post tilsendt av kommunikasjonsrådgiver Sara Kvam.

Ifølge trafikksjefen i Kingsrød transport, Hans-Petter Berg, er det spesielt én bil som skaper problemer.

– Vinterværet er ikke noe nytt fenomen. Vi som kjører i Skandinavia er skodd for dette. Det største problemet på Østlandet nå er såkalte toakslede kontinentbiler med tre akslede hengere, som ikke har nok vekt over drivakselen slik du får bedre grep. Om de i tillegg har dårlige vinterdekk får du dobbelt opp, sier trafikksjefen til VG.

Hans-Petter Berg er trafikksjef i Kingsrød transport. Han mener at dårlige forberedte sjåfører eller transportselskaper ikke er årsaken til at vogntogene får problemer i snøværet.

Berg mener at man burde vurdere tettere grensekontroller ved slikt vintervær som man har sett i dag.

– Om man skal gjøre noe preventivt må man stort sett gjøre det på grensene og kontrollstasjonene, eller gitt et nasjonalt påbud om at toakslede biler må stå til været blir bedre, sier Berg.

Berg forteller at også Kingsrød transport benytter toakslede vogntog, men at han per onsdag kveld ikke kjenner til at noen av deres vogntog har hatt behov for berging i dag.

Han mener også at sjåførene er godt nok trent, og at dårlige dekk ikke er årsaken til at vogntogene sliter på veiene.

– Man kan finne sjåfører som ikke er godt nok skodd. Noen vil kjøre i lavlandet, og noen i fjellet – noe som vi tar hensyn til. I Kingsrød er vi oppe klokken seks og følger bilene våre, sier Berg.

Bring: – Sikkerheten viktigst

Også Bring, et av de største transportselskapene som opererer på norske veier, er vant til vanskelig vinterføre, forsikrer pressesjef Kenneth Pettersen.

– For noen innenfor ring 3 er det klart man kan være veldig overrasket over været nå, men både nord og vest i landet har det vært mye tøft vær i lang tid. Så dette er vær som vi er vant til å håndtere, sier han til VG.

– Vi er vant til å håndtere røft og tøft vær. Vi kjører over hele landet hele året. Sjåførene våre er trent til det. Men sikkerheten går først. Er det ikke trygt, så skal man heller ikke kjøre.

– Hvem tar den avgjørelsen?

– Det er sjåføren som må ta den avgjørelsen. Hvis sjåføren mener det er uforsvarlig, så kjører han ikke.

– Er det kanskje en avgjørelse bedriftene selv burde ta?

– Igjen, dette er sjåfører som er vant til å kjøre i vinterføret, og det er viktig at de tar gode beslutningen. De vet at man skal opptre forsvarlig og ikke kjøre hvis det er farlig.

– Vil bli flere forsinkelser utover kvelden

Bring, som er en del av Posten, har ifølge pressesjefen ikke har hatt noen ulykker onsdag. Om dette betyr at ingen av kjøretøyene deres har stanset, vet han ikke.

– Men jeg vet at flere postbiler har hatt krevende dager. Det er mye snø, det er ikke alle steder det er brøytet og strødd. Så det har vært en krevende dag for våre sjåfører flere steder i landet.

Han legger til:

– Men det vil bli mye forsinkelser på grunn av været. I Oslo har det vært mer kaos enn vanlig, på Sørlandet er det krevende forhold og samme over Hardangervidda. Så det er flere forsinkelser, og flere vil det bli utover kvelden og natten, fordi sjåførens sikkerhet må komme først.

