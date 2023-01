DÅRLIGE FORHOLD: Skjermdump av vann i veibanen fra webkamera ved Lierskogen.

Vann skaper trøbbel på E18 – advarer bilistene

Et kraftig væromslag søndag kan føre til kaos og vanskelige kjøreforhold. På E18 har politiet allerede satt ned hastigheten.

Flere steder i landet har snøkaos blitt til flomvarsel.

Mye snø smelter fort og søndag morgen er det allerede mye vann i veibanen på E18.

– Hastigheten er satt ned til 80 kilometer i timen, da det er stedvis svært mye vann i veibanen, opplyser politiet.

– Kjør forsiktig. Tiltak er iverksatt for utbedring, skriver politiet på Twitter.

Strekningen det gjelder er fra Bommestad i Larvik til Lier og er på over ni mil.

Forebyggende

Operasjonsleder Øyvind Hammervold i Sør-Øst sier at dette er forebyggende tiltak.

– Vi har ingen trafikkulykker inntil videre, men det er mye vannsamling i veibanen som ikke blir drenert skikkelig, sier han til VG.

– Vi er i løpende dialog med veitrafikksentralen, men vi har ingen planer om å sette ned hastigheten på flere strekninger per nå, fortsetter han.

FARE FOR VANNPLANING: Det er ventet store mengder nedbør på Østlandet søndag. Det kan skape trøbbel for trafikanter.

Flomvarsel

Væromslaget med regn og snøsmelting har ført til at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for flom for kystnære deler av Østlandet.

– Fare for stengte veier på grunn av overvann eller lokale oversvømmelser ved bekke- og elveløp, skriver meteorologene.

Meteorologisk institutt ber folk vurdere brodder, samt huseiere og beredskapsaktører om å fjerne snø og is som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier.

– Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom, sier de.

Verdigjenstander som står i nærheten av bekker og vannveier bør også flyttes. Det samme med gjenstander i kjellere, hvor det er risiko for vanninntrenging.

Faren startet natt til søndag og er ventet å være over mandag.

