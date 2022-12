JOBBER MED UNGDOMMER: Avsnittsleder Hans Magnus Gjerlaug.

Politiet: 13–14-åringer går med kniv

Ungdom ned i 13- og 14-års alderen bevæpner seg når de går utendørs i Oslo.

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Morten S. Hopperstad

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Den siste tiden har flere voldsepisoder funnet sted i hovedstaden.

– Vår opplevelse er at det er vanligere å bruke vold blant de som er under 15 år i våre områder, sier Hans Magnus Gjerlaug.

Han er avsnittsleder ved kriminalforebyggende seksjon i enhet øst i Oslo politidistrikt.

I flere år har Gjerlaug jobbet tett på ungdommene i de bydelene i Oslo som har de største utfordringene med kriminelle nettverk.

Nå forteller han at ungdom helt ned i 13- og 14-års alderen bærer kniv når de beveger seg utendørs.

SENKET TERSKEL: Avsnittsleder Hans Magnus Gjerlaug mener terskelen for at ungdom føler seg krenket på vegne av andre i vennekretsen eller nettverket er lavere.

Handler om trygghet og beskyttelse

Avsnittsleder Gjerlaug tilbringer mye tid sammen med guttene det gjelder.

– Min opplevelse er at de aller fleste som går med kniv gjør det fordi de har en oppfatning av at det utrygt for dem å gå ute om ettermiddagen eller kvelden, sier han.

Ut ifra samtalene han har med ungdommene, tror han bæring av kniv og andre våpen handler om å skape en følelse av kontroll i en ellers kaotisk tilværelse.

– De griper etter mulighet for å selv ha kontroll og makt. En av de få tingene de da kan ha makt over er for eksempel det å bruke vold mot andre, fortsetter han.

Økt vold med stikkvåpen

Tall VG har hentet inn, viser at antall anmeldelser på fysisk vold med stikkvåpen per 1. november i år har økt noe sammenlignet med samme periode i fjor.

Anmeldelser på fysisk vold med skytevåpen har derimot gått noe ned, men sammenlignet med 2020 har både tallene i 2021 og 2022 økt.

Samtidig har antall anmeldelser på fysisk vold økt så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi tar voldshendelsene på alvor, og har et godt samarbeid med positive krefter i områdene, sier tjenestestedslederen ved Manglerud politistasjon, Sigve Bolstad, til VG.

– LETT Å SKJULE: Tjenesteleder Sigve Bolstad mener det er flere grunner til at unge går med kniv, blant annet at det er lett å skjule.

Lavere terskel

Denne høsten har det vært flere eksempler på at kniv blir brukt.

I september ble to gutter som knivstakk hverandre på Furuset siktet for henholdsvis drapsforsøk og grov kroppsskade.

Bare noen uker tidligere ble en annen person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en knivstikking på Stovner.

Gjerlaug sier det nå ser ut som at terskelen for at ungdom føler seg krenket på vegne av andre i vennekretsen eller nettverket er lavere.

– Da blir også terskelen for å utøve vold på vegne av andre lavere, sier han.

Bolstad peker på flere grunnen til at det er akkurat kniv guttene og mennene velger å bevæpne seg med.

– Kniv er lett å skjule, straffene for å bære kniv ulovlig er relativt lave og det kreves lite erfaring for å påføre andre skade, sier Bolstad.

– Mye førstehjelp siste året

Gjerlaug forteller at det ofte er nære på.

– Mitt inntrykk er at ungdommene tror dette er et våpen som ikke tar liv, men at det gjør nok skade til at man får satt seg i respekt, sier han.

Avsnittslederen vil rette en stor takk til det medisinske personalet i hovedstaden som har stilt opp mange ganger.

– Sannheten er at det er mange episoder hvor vi alle skal være ordentlig takknemlig for akuttmottaket og ambulansepersonell, sier Gjerlaug.

Utviklingen bekymrer den mangeårige politimannen.

– Det har vært mye førstehjelp det siste året og Ullevål sykehus har reddet liv gang på gang. Det alvoret har nok ikke ungdommene tatt innover seg, sier han.