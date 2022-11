Sterke reaksjoner etter klimadebatt på NRK

Klimaaktivist Joachim Skahjem griset til Monolitten i forrige uke. I torsdagens utgave av «Debatten» ville han ikke utelukke bruk av vold i klimakampen.

Uttalelsene høstet kraftige reaksjoner i NRKs studio og senere i sosiale medier.

Tema for «Debatten» var klima, og hvor langt man kan og bør gå i kampen.

Med seg i sendingen hadde de klimaaksjonist Joachim Skahjem. Han var blant aksjonistene som kastet maling på Monolitten i Frognerparken.

AKTIVIST: Her blir Joachim Skahjem båret vekk av politiet etter å ha kastet maling på skulpturer i Frognerparken for en uke siden.

Et av temaene som ble tatt opp var bruk av vold.

– Det jeg definitivt ikke kan utelukke er at vold vil skje, og det tror jeg kommer til å skje. Håper at den volden er målrettet mot eiendom, og at det ikke er vold i samfunnet generelt sett, sa Skahjem.

– Man kan bli så kreativ man vil. Om man vil bruke Molotov cocktail eller fyrstikk er jeg ikke så opptatt av. Poenget er at Equinor holder på et massedrapsprosjekt som er støttet av staten, og da må det norske folk få lov til å kjempe mot det. Opprør er en del av demokratiet.

Han trekker paralleller til motstandsmennene Gunnar Sønsteby og Max Manus under krigen.

Sjokkert

Mens Skahjem snakket sto en rystet Frederic Hauge, stifteren av miljøstiftelsen Bellona, og ristet på hodet.

– Jeg er sjokkert. Det å ha sånne holdninger viser hvorfor vi ikke bør ta for lett på det som skjer nå, det å ikke sette en grense ved vold er alvorlig og er helt uakseptabelt og bør bekjempes på det sterkeste.

SJOKKERT: Stifteren av Bellona, Frederic Hauge, var også med på «Debatten». Her avbildet i Skottland under klimatoppmøtet i fjor.

Skahjem fortalte at han hadde fått gode tilbakemeldinger når han har delt sitt syn på at vold kan bli nødvendig, men at det ikke er alle som ville brukt vold som virkemiddel.

– Hvis Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hører på nå, jeg ville gjort det.

På spørsmål fra programleder Fredrik Solvang om liv kan gå tapt svarte han:

– Liv vil gå tapt av klimakrisen, og det kan også tapt i motstand. Det håper jeg det ikke gjør.

Hauge tok sterkt avstand fra Skahjems holdninger.

– Du er farlig fordi du kan få andre til å gjennomføre det du har pratet om.

Skahjem har tidligere aksjonert sammen med gruppen Stopp Oljeletinga. Aksjonist Ronja Mylius var også med på «Debatten» og forklarte at de har hatt flere samtaler med Skahjem om holdningene hans.

Hvis det var noe han aktet å gjennomføre ville han ikke være velkommen lenger, men per nå er han altså det, forklarte hun.

AKTIVIST: Joachim Skahjem (t.v.) var en av to klimaaktivister som kastet maling på skulpturer i Frognerparken for en uke siden.

– Skader klimasaken

Det var ikke bare under sendingen av Skahjems utspill skapte reaksjoner.

– Vold er uakseptabelt i miljøkampen. Punktum, skriver MDG-politiker Eivind Trædal på Twitter.

Lederen i Unge Sentrum, Simen Bondevik, lufter også sin frustrasjon på nevnte medium.

– Jeg er også forbannet og skuffet over politikernes handlingslammelse i møte med klimakrisen. Men jeg kommer ALDRI til å bruke vold eller true med det. Folk som Joachim Skahjem skader klimasaken.