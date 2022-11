VISTE FREM: Politiet tok i steinen med hansker, selv om den har vært undersøkt så mange ganger at det ikke lenger er mulig å få flere svar ut av den.

Birgitte Tengs-rettssaken: Viste frem mulig drapsvåpen

HAUGESUND TINGHUS (VG) Onsdag morgen trillet aktoratet inn en 23 kilo tung stein inn i tingretten.

Steinen ble funnet like ved hodet til Birgitte Tengs morgenen 6. mai 1995.

Siden har steinen vært gjenstand for så mange omfattende tekniske undersøkelser at det i dag er umulig å få flere svar ut av den.

Politiet klarte aldri å fastslå hvorvidt steinen var drapsvåpenet. Birgitte Tengs ble utsatt for gjentatte slag med stump vold på grusveien den skjebnesvangre kvelden på Karmøy, 5. mai 1995.

MULIG DRAPSVÅPEN: I dag er steinen skinnende ren. For over 27 år siden var den blodstenket da politiet fant den ved siden av hodet til Birgitte Tengs (17).

Sannsynligvis har gjerningspersonen benyttet seg av en mindre gjenstand enn den store steinen. Men nøyaktig hva som drepte den 17 år gamle jenta, er fremdeles ukjent.

Obdusentene som vitnet i tingretten tirsdag, nevnte også kvelning som mulig dødsårsak.

Johny Vassbakk er tiltalt for det nå godt over 27 år gamle drapet, og tingretten i Haugesund gjennomgår alle opplysninger i saken på nytt.

52-åringen nekter straffskyld og hevder han, så vidt han vet, aldri har møtt Birgitte Tengs. Han fastholder også at han aldri hadde besøkt åstedet Gamle Sundvegen før lenge etter drapet natt til 6. mai 1995.

Politiet mener det har vært betydelig kontakt mellom Birgitte Tengs og den som overfalt henne. Likevel er hovedbeviset mot Vassbakk ett eneste DNA-funn.

Denne uken er DNA-funnet tema i retten. Etter at retten fikk ta en titt på den store steinen, innledet to sakkyndige rettsdagen med å gi et innledende kurs i DNA-analysering.

FASTHOLDER SIN USKYLD: Johny Vassbakk møter i disse dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. Her er han avbildet sammen med sine forsvarere, Stian Bråstein (i midten) og Stian Kristensen.

Onsdag morgen vitner to sakkyndige om DNA-analyser i Haugesund tingrett.

Tidligere seksjonssjef ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) Bente Mevåg, advarer mot å domfelle kun på bakgrunn av DNA. Hun viste til litteratur som også brukes i undervisningssammenheng. Hun trakk frem flere prinsipper:

– DNA bør og skal ikke være eneste beviset i en sak, siterer Mevåg fra boken.

– Man bør være forsiktig med å tillegge DNA-bevis mer vekt enn andre bevis i saken.

Mevåg er i dag pensjonert, men ledet DNA-analyser i Tengs-sakens opprinnelige etterforskning.

ADVARTE: Bente Mevåg (til venstre) var i retten onsdag.

Tirsdag gikk obdusentene Inge Morild og Peer Lilleng systematisk gjennom skadene på kroppen til 17-åringen de obduserte søndag 7. mai 1995.

Rettsmedisineren Morild beskrev obduksjonen som den mest omfattende han har vært med på. Dødsårsaken er fremdeles usikker, over 27 år etterpå.

OBDUSERTE TENGS: Rettsmedisiner Inge Morild viste i fjor sommer VG salen der han obduserte Birgitte Tengs i 1995.

– Hvor stor er usikkerheten knyttet til om hun døde av kvelning eller hodeskader?

– Hodeskadene er dødelige i seg selv, så hvorfor det skal være foretatt en kvelning etter det kan man jo lure på. Så jeg vil vel kanskje tro at kvelningen var først, sa Morild til VG.

Han vil likevel ikke konkludere.

– Vi kan ikke utelukke noe, det er en sikring fra vår side.

En tidligere teori var at Birgitte Tengs kan ha blitt påkjørt. Det tror Morild er usannsynlig.

– Det er ingenting som tyder på det. Det er ingen skader på beina, samtidig som det er store hodeskader. Det ser du ikke ved en påkjørsel, sa han.