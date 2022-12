Ordfører i Kvam kommune, Torgeir Næss. Her i en annen sammenheng i 2021.

Fire elever og to ansatte til sykehus etter mulig spredning av kvikksølv

Mandag ble Strandebarm skole i Kvam stengt og elevene sendt hjem, etter at et termometer ble knust og innholdet satt fyr på.

Ordfører i Kvam kommune, Torgeir Næss, sier til VG at meldingen om hendelsen kom inn samtidig som det var et ledermøte på skolen, og at kommuneoverlegen og giftsentralen raskt ble kontaktet.

– Et termometer ble knust i et klasserom, og så ble innholdet satt fyr på. Vi har ikke fått bekreftet eller avkreftet om det var kvikksølv i termometeret. Handlingene i etterkant er vurdert som om det var kvikksølv i termometeret, sier Næss.







Han forteller at det skjedde på ungdomstrinnet, og at fire elever og to ansatte er sendt til Haukeland sykehus for å ta prøver.

Næss kan foreløpig ikke si noe om helsetilstanden til de som er sendt til sykehus, og han sier at han heller ikke kjenner til ytterligere detaljer av hendelsesforløpet.

– Jeg kjenner ikke til detaljene, så jeg vil ikke spekulere. Det er gjort de grepene som kan gjøres når en slik hendelse har skjedd, sier Næss.

Etter hendelsen ble skolen, som har elever fra første til tiende trinn, stengt og elevene sendt hjem. Også en svømmehall med tilknytning til skolen ble stengt.

– Det var litt brent lukt på skolen, sier Næss.