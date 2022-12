FÅR KRITIKK: Justisminister Emilie Enger Mehl foreslo å opprette et varslingsombud som ikke skal undersøke varsler.

Advokat om Mehls varslerombud: − Sykeliggjør varslerne

Justisminister Emilie Enger Mehl foreslo å legge politiets varslingsombud under bedriftshelsetjenesten. En svært dårlig idé, mener advokat Birthe Eriksen som har doktorgrad i varsling.

– Jeg lurte på hvilken planet de befant seg på. Det ville jo bare bidra til å sykeliggjøre varslerne, sier Eriksen.

Søndag avslørte VG hvordan Mehls prestisjeprosjekt om et nasjonalt varslingsombud for politiet aldri ble noe av.

Til Stortinget lovte justisministeren å etablere et uavhengig organ eller ombud som alle kunne ha tillit til. Noen uker senere ble Mehls forslag redusert til et varslingsombud som ikke skulle få lov til å undersøke varsler og plasseres under politiets bedriftshelsetjeneste.

– Jeg velger å håpe og tro at justisministeren rett og slett ikke hadde tilstrekkelig kompetanse eller informasjon til å gjøre en selvstendig vurdering av hva politiet trenger, sier Eriksen og understreker:

– Varslere etterlyser et reelt rettsvern som gjør det trygt og forutberegnelig å varsle, ikke noen å holde i hånden.

VARSLINGSADVOKAT: Birthe Eriksen har doktorgrad i varsling.

Justisminister Emilie Enger Mehl har ikke ønsket å svare på kritikken fra Birthe Eriksen.

Varslere knekker sammen

Advokaten har jobbet med flere kjente varslersaker i politietaten. I tillegg satt hun i det regjeringsoppnevnte varslingsutvalget som i 2018 foreslo et nasjonalt ombud og egen varslingslov.

– Justisdepartementet har, ved å adressere behovet for et ombud, gjort en erkjennelse av at det gjeldende systemet ikke er godt nok. Men erkjennelsene går langt ifra langt nok, mener Eriksen.

– Igjen og igjen blir varsler om alvorlige, kritikkverdige forhold i politietaten pulverisert og ufarliggjort, fortsetter hun:

– Ansatte knekker sammen og får både somatisk sykdom og posttraumatiske stresslidelser.

Info Tips oss! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Ta kontakt med VG på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 92088655. Vis mer

Trakk oppdraget

I mai flagget justisminister Mehl en storopprydding i politietaten i kjølvannet av flere varslersaker i media:

– Er det ukultur eller fryktkultur, må det ryddes opp i. Derfor har regjeringen besluttet å opprette et nasjonalt varslingsombud i politietaten, sa Mehl til VG i juni.

Til Politidirektoratet og fagforeningene sendte Mehl i juni en annen bestilling: Varslerombudet skulle ikke undersøke varsler. Ordningen skulle ligge i et kontor under politiets bedriftshelsetjeneste. Og det skulle heller ikke føre til økte utgifter.

Både politiets hovedverneombud og fagforeningene protesterte. I all stillhet trakk Mehl tilbake oppdraget i september.

– Skal du få en trygg og uavhengig varslingskanal på justisfeltet må ombudet være reelt uavhengig, og du må gi det verktøy og myndighet, sier Birthe Eriksen.

– Du må tørre å gjøre et reelt inngrep i arbeidsgivers styringsrett. For gjeldende rett gir ikke beskyttelse. Enten må man gå dit, eller så vil vi ikke få noe trygt og ansvarlig system for varslerne.

Vil behandle varslene selv

VG har fått innsyn i et referat fra Politidirektoratet (POD), der HR-sjef Karin Aslaksen er klar på at behandling av varsler er arbeidsgivers oppgave alene:

«Vi mener at et eksternt ombud ikke kan undersøke et varsel eller ha noen påvirkning på hverken beslutningene i en undersøkelse eller når det gjelder å vurdere/overprøve konklusjonene i en varslingssak i etterkant», fremkommer i møtereferat fra august.

Advokat Eriksen er kritisk til uttalelsen:

– Det er ikke etaten selv som skal ta standpunkt til dette. Dette må opp på et overordnet nivå, sier Eriksen.

Alternativt vil det være opp til etatene som skal kontrolleres, selv å bestemme hvorvidt de skal gi fra seg makt eller ikke, mener hun.

– Det må etableres et reelt ombud med myndighet til å vurdere varsler i hele justissektoren, inklusive POD. Det er det som er behovet, sier Eriksen.

– Dersom et ombud etableres innenfor de rammene POD har definert, vil både POD og resten av etaten reelt unndra seg uavhengig kontroll.

Ser til utlandet

Advokaten viser til at flere andre land har gjort denne erkjennelsen. I Nederland er «House of whistleblowers» regulert i en egen lov, underlagt parlamentet og finansiert direkte over statsbudsjettet.

– Ja, det koster selvsagt penger å sikre kvalifisert kompetanse og ressurser, sier Eriksen.

– Et uavhengig ombud må ha en lovbeskyttet finansiering, en lovbeskyttet uavhengighet og være underlagt Stortinget. Det er ingen annen vei å gå. Jeg tror det er på tide at vi begynner å erkjenne at det er farlig for makten å bli utfordret. Og da kan vi ikke bare si A, men vi må si hele alfabetet, ellers kommer vi ikke av flekken.

POD: Positive til lovendring

På spørsmål fra VG om Politidirektoratet ønsker en slik lovendring, svarer HR-direktør Karin Aslaksen at Politidirektoratet var positive til endringer i arbeidsmiljøloven for noen år tilbake da det var aktuelt å opprette et varslingsombud for hele arbeidslivet.

– I høringssvaret var vi positive til et ombud med en rolle à la den sivilombudet har, skriver Aslaksen.

Hun legger til at det ikke ble enighet om å opprette et nasjonalt varslingsombud, men at arbeidsmiljøloven ble endret og ga arbeidsgiver såkalt aktivitetsplikt – det vil si at de har plikt til å undersøke alle varsler i rimelig tid.

Til forskjell fra fagforeningene og advokat Birthe Eriksen, var Politidirektoratet fornøyde med oppdragsbrevet som kom fra justisminister Mehl i juni:

– Politidirektoratet mener at varslervernet er viktig og var av den grunn positive til den omsorgsrollen som JD la opp til for varslingsombudet, skriver Aslaksen.