HAST: Guri Melby mener vil sende stridsvogner til Ukraina, og mener det haster.

Melby vil sende tanks til Ukraina: − Må skru opp et hakk

Mens Rødt diskuterer om Norge i det hele tatt burde støtte Ukraina med våpen, mener Venstre-leder Guri Melby at det er på tide å gå lenger. Ukraina må få stridsvognene de har bedt om, sier hun.

– Det er Putin som har stått for eskaleringen, og vi har på en måte respondert på hvordan det har utviklet seg. Nå må vi skru opp et hakk for å greie å matche det Russland gjør, og bistå Ukraina, sier Guri Melby til VG.

Mens debatten i Norge de siste dagene har handlet om partiet Rødts holdning til våpenstøtte til Ukraina, har den europeiske debatten handlet om å forsyne Ukraina med sterkere våpen enn før.

– Det trengs et linjeskifte fra Vesten. Det gir ikke mening å utelukke enkelte våpentyper fordi de er «for» gode. Og en felles-europeisk donasjon av stridsvogner haster, fordi det russiske regimet forbereder seg for en våroffensiv, sier Melby.

Møtes fredag

Det som står høyest på Ukrainas ønskeliste er de moderne Leopard-stridsvognene – som Polen har sagt at de er villige til å sende. Men fordi de produseres i Tyskland, må tyskerne også si ja.

Statsminister Olaf Scholz er under press. Han har gjort det klart at en slik avgjørelse kun kan tas i samråd med Nato-allierte.

Melby sier Norge bør være en pådriver for at dette skjer. Hun kommer med en klar oppfordring til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), som møter de andre Nato-forsvarsministrene i Ramstein i Tyskland fredag:

– Om Norge har med seg en tydelig beskjed om vår holdning kan det bidra til å avklare dette for Europa. Min oppfordring er at han tar til orde for nettopp å sende Leopard-stridsvogner.

MATRIARKEN: Leopard 2-stridsvogner blir av flere militæreksperter beskrevet som et av de mest effektive våpnene på slagmarken.

Fredag bekreftet den svenske regjeringen at de også vil sende opptil 50 stormpanservogner av typen CV90.

– Jeg mener vi både må være åpne for at Norge kan donere selv eller være med på å finansiere, og at vi skal være tydelige på at dette er noe Europa skal gjøre sammen, sier Melby til VG.

Ifølge tyske medier vil Tyskland kun sende tyskproduserte stridsvogner hvis USA bidrar med Abrams-stridsvogner. Torsdag fikk den tyske forsvarsministeren besøk av sin amerikanske motpart.

– Nødvendig

Det er snart et år siden Russland gikk til fullskala krig mot nabolandet Ukraina. Den siste måneden har vært preget av blodige kampene om byen Soledar, og stadige angrep mot ukrainsk sivil infrastruktur.

– Russland har hatt voldsomme offensiver de siste ukene, og det er ganske åpenbart at de planlegger for mer. Hvis Ukraina skal ha mulighet til å ta igjen områdene Russland er i ferd med å okkupere, trenger de kraftigere våpen, sier Melby.

Frykten hos de som er skeptiske til å sende stridsvogner har blant annet vært at det kan provosere russerne og bidra til en eskalering av krigen. Melby sier hun forstår dette.

– Men på det stadiet vi er nå i krigen mener jeg det er ganske tydelig at dette er nødvendig for at Ukraina skal ha en sjanse til å stå imot, og at Putin ikke skal vinne. Det har ikke vært Nato og vestlige land som har eskalert – hvert eneste nivå i krigen er det han som har stått for, sier hun.

– Må vinne tilbake land

De som har vært kritiske til våpenstøtte til Ukraina, har argumentert for at det bidrar til å forlenge krigen gjennom å holde den i gang.

Melby mener heller krigen forlenges om ma ikke gir Ukraina nok støtte.

– Vi får informasjon om nye geografiske områder som Russland mest sannsynlig har greid å få ganske godt tak på. Og Ukraina har vært veldig tydelige på at hvis denne krigen skal bli slutt må de vinne tilbake disse landområdene Russland tar.

Til nå sier hun strategien har vært å gi nok våpen til at Ukraina klarer å stå der de er og ikke miste landområder

– Nå må vi gi tyngre våpen så de faktisk klarer å slå tilbake. Det er klart at stridsvogner vil gi mulighet for en offensiv fra Ukrainas side inn i områder de har mistet kontroll på.