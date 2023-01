VARSLET: Mannen som filmet Sandanger fikk beholde jobben og graden i Forsvaret. Da gikk Sandanger ut i VG.

Varslet om snikfilming i dusjen – mottar pris

Julie Sandanger varslet om en sersjant som snikfilmet henne i dusjen. Nå blir hun og løytnant Caroline hedret med pris.

Julie Sandanger og løytnanten Caroline mottar Zola-prisen for å ha utvist sivilt mot.

Begge har varslet om trakassering i Forsvaret – og senere fortalt offentlig om sine opplevelser:

I 2021 varslet Sandanger om en sersjant som snikfilmet henne i dusjen. Mannen ble dømt i en tilståelsessak, men fikk beholde jobben og graden i Forsvaret. VG omtalte saken hennes i mai 2022.

Caroline varslet om uønsket sexpress fra en offiser. Også han beholdt jobben i Forsvaret. Caroline, som ikke ønsker etternavnet sitt på trykk, fortalte sin historie i NRK i juli fjor.

Juryen: Viktig for andre kvinner

Zola-prisen tildeles personer som «åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge.»

Juryen mener Julie Sandanger og Caroline har startet et «helt nødvendig metoo-oppgjør» i Forsvaret.

«Både Caroline og Julie Sandanger viser at de har et perspektiv langt ut over bare sine egne saker, når de har valgt å gå ut offentlig. De ønsker at færrest mulig skal måtte oppleve hva de har opplevd», uttaler Karl Eldar Evang, leder av Zola-prisen i forbindelse med utdelingen.

Han legger til:

«Caroline og Julie Sandangers personlige innsats kan komme til å bety mye for kvinner i Forsvaret i framtiden.»

– Jeg er veldig takknemlig for å få stå her i kveld, sammen med Julie Sandanger, som mottagere av Zola-prisen, sier Caroline.

Hun kaller det en enorm ære.

– Det er samtidig ikke til å stikke under stol at jeg står her med blandede følelser. For de positive følelsene som fremkalles på en festkveld som denne, står naturligvis i sterkt kontrast til hva ofre for maktmisbruk, overgrep og trakassering daglig tvinges til å tenke og føle.

Forsvaret ble gransket

Etter at VG skrev om Sandagers sak i mai, kom det flere reaksjoner.

Forsvarsledelsen sa deretter at de skulle gå gjennom saken på nytt.

I oktober skrev VG at et avskjedsråd hadde kommet frem til at han likevel ikke burde få beholde jobben.

Sandanger sa følgende om hva hennes motivasjon for å stå frem var:

– Jeg ønsker ikke medlidenhet eller sympati, sa Sandanger.

– Det jeg ønsker å oppnå, er at når – og jeg sier når – dette skjer igjen, så er veien litt lettere å gå for dem som kommer etter meg.

Det var en rekke presseoppslag om Forsvaret i fjor. I en serie artikler har NRK beskrevet hvordan varsler mot offiserer er håndtert.

Etter avsløringene satte konsulentselskapet PwC, på initiativ fra Forsvaret selv, i gang en gransking av Forsvarets håndtering av seksuell trakassering og maktmisbruk.

Selskapet skulle granske systemet og rutiner, men også se på enkeltsaker, ifølge NRK.

VG omtalte rapporten i november. En av hovedutfordringene, ifølge granskerne, var at alvorlige varslingssaker håndteres av lokal ledelse i Forsvaret. Disse har ikke alltid den nødvendige kompetansen, mente konsulentselskapet.

PwC pekte også på at Forsvaret har hatt en praksis med å tilby sluttavtaler i stedet for å si opp folk.