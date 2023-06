VIL SE OG AVDEKKE: Olje- og energiminister, Terje Lien Aasland (Ap) og regjeringen åpner for gruvedrift på havbunnen.

Regjeringen åpner for gruvedrift på havbunnen

Regjeringen går inn for å åpne et område på norsk kontentinentalsokkel for mineralvirksomhet, bekrefter olje- og energiminister Terje Aasland til DN.

– Når vi legger fram en stortingsmelding om åpning av utvinning av havbunnsmineraler, er det for å se og avdekke om utvinning kan skje lønnsomt, bærekraftig og forsvarlig, sier Aasland til Dagens Næringsliv.

Det er et område i Grønlandshavet og Barentshavet på 281.200 kvadratkilometer som åpnes. Området ligger utenfor Nordland og opp mot Finnmark.

Regjeringens plan er å skille ut mindre områder innenfor det åpnede området som skal lyses ut for leting fra kommersielle selskap, skriver DN.

Stortingsmeldingen legges fram tirsdag formiddag.

Å utvinne mineraler fra havbunnen er omstridt, og forskere og miljøvernere har vært kritiske til slik gruvedrift. Ifølge DN har også selskaper som Google og Samsung også vært kritiske.

På spørsmål fra avisen om hvorfor Norge skal trosse advarslene og være først ute med gruvedrift på havbunnen, svarer Aasland:

– Fordi vi står i en situasjon der tilgangen til mineraler, som vi er avhengig av i det grønne skiftet, styres av noen stater som er krevende. Vi bør derfor utforske om vi kan klare å skaffe noen av disse mineralene på en bedre, bærekraftig måte, i tråd med standarder vi kan identifisere oss med, sier Aasland, ifølge DN.

Vil frede havet for gruvedrift

Forslaget om å konsekvensutrede mineralvirksomhet på sokkelen har vært ute på høring. I januar gikk høringsfristen ut. En rekke fagmiljøer på klima var svært kritiske, og en samlet miljøbevegelse ba regjeringen om å snu.

Dette forslaget er en katastrofe, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB etter at beslutningen ble kjent.

– Både miljø og mineralmyndigheter har vært sterkt kritisk til åpningen. Regjeringen viser med dette at de ikke har forstått problemene knyttet til natur og klimakrisen.

Aasland forsvarer regjeringens beslutning.

– Det grønne skiftet trenger mineraler. Alle som besitter mineraler, har et ansvar for å se om vi kan klare å utvinne dette basert på kunnskap, hensyn til miljø og bærekraft, sier han til DN.

Kritiske til utvinning

– Senest i går gikk ledende forskere fra hele Europa ut i anledning verdens miljødag og advarte mot de alvorlige konsekvensene havbunnsmineraler vil gi for marine økosystemer. De er klokkeklare på at havbunnsmineraler ikke er avgjørende for oppnåelse av klimamålene. De kaller dette ren grønnvasking av miljøfiendtlig virksomhet som er helt unødvendig, sier Ola Elvestuen, miljøpolitisk talsperson for Venstre.

Sjokkerende, fastslår MDG-leder Arild Hermstad.

– Støre-regjeringen går nå inn i historien som regjeringen som tok det verste valget i norsk havforvaltning gjennom norsk historie. Havet er allerede under press på grunn av forsuring, forsøpling, forurensing og overfiske – og har ikke plass til at regjeringen foreslår å åpne nærmest hele havområdet vårt for gruvedrift.

Også miljøbevegelsen reagerer skarpt. En svart dag for norsk natur, konkluderer Verdens naturfond WWF.

– Dette er den mest alvorlige overkjøringen av miljøfaglige råd jeg har sett i hele min fartstid i norsk miljøpolitikk. Jeg hadde aldri trodd at åpningsprosessen ville hastes videre på denne måten etter at kunnskapsgrunnlaget har blitt såpass grundig slaktet i høringssvar fra Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet, for å nevne noen få, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.