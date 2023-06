Kollisjon mellom båt og hurtigbåt i Møre og Romsdal

Redningshelikopter er på vei til stedet i Aure kommune, hvor en hurtigbåt har kollidert med et annet fartøy.

Operasjonsleder Jørgen Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt, forteller til VG klokken 12.45 at de har mottatt melding om kollisjon mellom to båter i Aure kommune.

Redningsleder Per Hogner i Hovedredningssentralen Sør-Norge bekrefter til VG at det har skjedd en kollisjon mellom to båter, herav én er en hurtigbåt.







– Vi koordinerer en hendelse. Det er flere fartøy som assister på stedet, samt redningshelikopter er på vei. Det er ikke melding om at noen av fartøyene tar inn vann, sier Hogner.

– Patrulje er på vei til stedet, og vi har mottatt melding om mulig skade i et skrog, sier Molnes klokken 12.45.

Han forteller at hendelsen skal ha skjedd mellom 100 og 200 meter fra land.

Lokalavisen Tidens Krav skriver at det er hurtigbåten «Tyrhaug» som har kollidert med en servicebåt.

Fram skriver i en trafikkmelding at Rute 1064 Edøya - Sandvika er innstilt på grunn av assistanse ved redningsoppdrag.