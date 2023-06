NORSKE SMAKER: Smakene som nå kommer med en norsk tilpassing er: Ice Pop, Blue Raspberry, Lemon Lime og Tropical Punch.

Prisen på Prime dumpes – nå kommer den norske varianten

Tidligere har importert Prime Hydration blitt solgt for mellom 139 og 190 kroner i kiosker og nettbutikker. Nå har prisene sunket.

Kortversjonen Influencerne Logan Paul og KSI lanserer Prime Hydration i Norge

Den norske versjonen av Prime Hydration blir betydelig rimeligere enn importutgavene, melder importøren.

Den norske versjonen uten A-vitamin kommer i smakene: Ice Pop, Blue Raspberry, Lemon Lime og Tropical Punch. Vis mer

Drikken har så langt blitt importert direkte fra utsalg i USA og Storbritannia, og blitt solgt i ulike norske nettbutikker, kiosker og godteributikker. Over hele landet har folk kastet seg over Prime Hydration de siste månedene.

Bak drikken står influencerne Logan Paul (28) og KSI (30). Tirsdag er de i Norge for å lansere den offisielt i det norske markedet med en egen versjon.

Flere nettbutikker som selger den importerte varianten har satt ned prisen, sammenlignet med hva drikken kostet da den først kom på markedet.

– I en periode kjøpte vi inn produkter som kostet unormalt mye inn til oss, men straks vi fikk bedre priser satte vi ned prisen, sier daglig leder i nettbutikken Fandrops, Jonathan Mikalsen til VG.

Han forteller at de ikke har senket prisen ytterligere nå. Nettbutikken har solgt Prime i lengre tid. Fast Candy har ikke svart på VGs spørsmål.

Skjermbilder fra nettbutikken til Fandrops viser at prisen er halvert, og at godtebutikken Fastcandy også har tilbud på drikken:

I mai sa Mattilsynet at drikken brøt med det norske regelverket. I Danmark sa myndighetene at salget var ulovlig.

Grunnen var at Prime Hydration inneholdt for mye A-vitamin.

– Vi fortsetter å tilby den originale varianten til de som ønsker det. Så lenge de er over 18 år, sier Mikalsen.

Mattilsynet skriver:

«Variantene av Prime Hydration som vi har sett på det norske markedet så langt, er såkalte elektrolyttdrikker. Slike produkter må merkes med at de er beregnet for personer over 18 år».

Mattilsynet forteller til VG at de er kjent med at det er gjort endringer i ingrediensen til Prime-en som nå lanseres.

NORGESBESØK: De to influencerne Paul og KSI har tidligere hevdet at de har tjent flere milliarder kroner på drikken de har skapt.

Det er Conaxess Trade som nå importerer drikken. Energidrikken fra samme merke blir ikke lansert.

Importøren forteller at prisen blir betydelig rimeligere enn de variantene som hittil har vært solgt.

Flaskene som nå lanseres offisielt får info om innhold på norsk og merke for pant, akkurat som annen brus og drikke som selges i Norge.

Norske Prime: Lanserer fire smaker

Når drikken nå kommer offisielt er ingrediensen A-vitamin fjernet. Versjonen lanseres her i Norge og Danmark.

Smakene som nå kommer med en norsk tilpassing er: Ice Pop, Blue Raspberry, Lemon Lime og Tropical Punch.

Når kommer norsk Prime i butikker?

Norgesgruppen og Coop vil ta inn Prime i sine butikker, mens Rema 1000 vil avvente.

– Prime er på vei ut til butikkene, men den er nok først i hyllene mot slutten av uken, sier Kine Søyland som er pressekontakt i Norgesgruppen.

Hun forteller at den skal selges i enkelte butikker som Joker, Meny og Spar, men at den ikke vil bli solgt på Kiwi.

Prisen på norsk Prime: Betydelig rimeligere

Søyland kan ikke si hva den eksakte prisen på norsk Prime blir før den er ute for salg.

– Men det blir betydelig rimeligere enn de variantene som hittil har vært solgt.

I den britiske dagligvarekjeden Asda selges «Prime Hydration Ice Pop» til to britiske pund, som nå tilsvarer rundt 27 norske kroner. Hos Fast Candy har den kostet 129 kroner, men er nå på tilbud til 99.