KJERNE: Olje- og energiminister Terje Aasland og klima- og miljøminister Espen Barth Eide heller kaldt vann i blodet på dem som tror at kjernekraftvedtaket på landsmøtet vil gi kjernekraft i Norge.

Ap-statsråder: Knuser kjernekraft-drømmen

Ap-statsrådene Terje Aasland og Espen Barth Eide går langt i å stenge døren for atomkraftverk i Norge - etter at Ap-landsmøtet åpner for å hente ny kunnskap om kjernekraft.

Kortversjonen Ap-statsrådene Terje Aasland og Espen Barth Eide går langt i å stenge døren for atomkraftverk i Norge.

Ap-landsmøtet åpner for å hente ny kunnskap om kjernekraft, men Aasland og Eide påpeker dyre investeringer, manglende erfaring og avfallshåndtering som utfordringer.

Et flertall på Stortinget (Ap, Sp og SV) sa nylig nei til å utrede kjernekraft i Norge fram mot 2050. Vis mer

– Det er enormt dyre investeringer, Vi mangler erfaring med kommersiell kjernekraft og vi har ingen løsning for å lagre kjernefysisk avfall i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland til VG.

– Jeg mener det er smart at det er de landene som har utviklet og behersker kjernekraft- teknologien, fortsetter med det, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Sa nylig nei

I forrige uke viste en votering i Stortinget at et flertall på Stortinget bestående av Ap, Sp og SV sier nei til et forslag om å utrede kjernekraft i Norge fram mot 2050.

Det betyr at Ap stengte døren for at norsk kjernekraft blir en kilde i energimiksen de neste 30 årene.

KJERNEKRAFTVERK: Avkjølingstårnene ved kjernekraftverket i Emsland i Tyskland.

Men på Aps landsmøte har flere fylkeslag kjempet for å åpne den døren igjen.

De opplever at de fikk satt den på gløtt.

– Stortinget lukket døren i forrige uke. Men med dette vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte er at døren igjen er åpen, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen til VG.

Les også Ap sier ja til kjernekraft-utredning: Narvik er klar med arealer Narvik stiller seg først i kø for å etablere kjernekraftverk i Norge. Ordfører Rune Edvardsen (Ap) kjemper for…

Mangler løsning for avfall

Aasland sier at håndtering av radioaktivt avfall er det mest krevende:

– Ingen vil ha atomavfall i sitt nærområde. Nå bruker vi om lag 25 milliarder kroner på å avvikle atomreaktorene på Kjeller og i Halden. Det er veldig mye penger, sier olje- og energiministeren.

– DYRT: Barth Eide og Aasland sier begge at investeringer i kjernekraft er meget dyrt og at det er bedre at land som allerede er inne i kjernekraft, utvikler den teknologien videre.

Han har en innvending til:

– Kjernekraft passer dårlig inn i det norske kraftsystemet. Vår oppgave er å sørge for at vi får nok kraft til enhver tid. Vannkraften er vår store og regulerbare kilde. Vindkraft fra havvind kommer mye raskere inn. Da passer vannkraft veldig bra, den kan brukes når det ikke blåser, sier Aasland.

– Hvordan vil du følge opp landsmøtevedtaket?

– Landsmøtet sier at er vi er åpne for ny kunnskap om alternative energiformer, som for eksempel kjernekraft. Det er ingen oppdrag til meg i den uttalelsen, sier han.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) åpner heller ikke døren for norsk kjernekraft i fremtiden.

– Vi må løse dagens energiutfordring med mer kraft, nett og enøk. Vi må bli smartere i bruken av energi, og vi må produsere mer fordi vi skal fortrenge fossil energi med ren fornybar energi, sier Eide.

– Vi importerer til stadighet finsk og svensk kjernekraft i Norge. Det er supert at de holder på med det, legger han til.

– Lukker du døren?

– Jeg er prinsipielt for å hente kunnskap, men dette løser ikke de problemene vi har nå.

– Det kan løse energiutfordringer frem mot 2050?

– Jeg tror fremtiden er fornybar og at kjernekraft vil være en del av energimiksen i Europa. Men jeg tror de landene som allerede har gått den veien, er de som først og fremst bør drive med det, sier Espen Barth Eide.