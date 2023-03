17 skeive organisasjoner krever gransking etter avsløringer: − Grensen er nådd

Den skeive bevegelsen går sammen i et opprop til regjeringen for å kreve en bredere gransking av terroren i Oslo i fjor sommer – og får støtte fra Høyre, Frp og Venstre.

– Dette er et uttrykk for at hele den skeive bevegelsen er enige i at det er behov for en annen type evaluering enn den man har satt i gang – både når det gjelder sammensetningen av utvalget, og mandatet, sier Dan Bjørke, leder av Oslo Pride, til VG.

Totalt 17 organisasjoner fra hele landet står bak oppropet som sendes til regjeringen onsdag.

Info Disse organisasjonene står bak ● Oslo Pride

● FRI – Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

● Skeiv Verden

● Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens

● Salam

● Garmeres

● Reclaim Pride

● Skeiv Ungdom

● Skeivt Kunst og Kultursenter

● SLM Oslo

● Regnbuedagene i Bergen

● Arctic Pride

● Skeive Sørlandsdager

● Trondheim Pride

● Grenland Pride

● Sarpsborg Pride

● Skeivå Rogaland Pride Vis mer

De reagerer kraftig på flere aspekter ved utvalget som ble satt ned for å evaluere terrorhendelsen i Oslo den 25. juni.

– Grensen er nådd. Denne saken fremstår mer og mer som en alvorlig systemsvikt i norsk kontraterrorarbeid overfor skeive, som krever en helt annen evalueringsprosess enn den som nå gjennomføres, slår de fast.

Organisasjonene plasserer ansvaret for å sørge for en god nok gransking hos justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), ikke politiet.

Politidirektoratet (POD) satte kort tid etter terroren ned et utvalg som evaluerer terrorhendelsen – men dette utvalget har ikke mandat til å kontrollere E-tjenesten.

Dette er bakgrunnen

VG har tidligere avslørt hvordan en agent på oppdrag for Etterretningstjenesten ble varslet om planer for et terrorangrep mot Skandinavia, seks dager før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

I en flere timer lang meldingsutveksling den 19. juni, skrev en islamist til E-tjenestens agent om en terroroperasjon som skulle skje i Skandinavia.

E-tjenesten skal ha visst hvem islamisten de kommuniserte med var, selv om personen brukte et kallenavn.

De hadde en klar mistanke om hvem en av bakmennene kunne være, ifølge VGs opplysninger: Den ekstreme islamisten Arfan Bhatti.

På dette tidspunktet hadde han et Facebook-profilbilde med et forbudt-skilt med et regnbueflagg inni, med en tekst med en oppfordring til drap på homofile.

E-tjenesten E-tjenestenE-tjenesten ligger under Forsvaret og har som en av sine viktigste oppgaver å hente inn informasjon i utlandet som kan avdekke og motvirke alvorlige ytre trusler mot Norge. varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste Politiets sikkerhetstjenestePolitiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvar for å bekjempe terror i Norge. (PST). Oslo politidistrikt mottok ikke informasjon fra PST om konkrete trusler før angrepet fant sted.

PST har måttet svare på kritikk for ikke å ha gjort mer med informasjonen de mottok fra E-tjenesten.

Forsvareren til Zaniar Matapour, som er siktet for terror, har også anklaget E-tjenesten for å ha oppfordret til terrorhandlingene gjennom meldingene som ble sendt den 19. juni.

– Føler oss uviktige

Bjørke i Oslo Pride sier evalueringen starter i helt feil ende, når de blant annet skal se på forhold rundt avlysningen av Oslo Pride.

Han sier det de skeive organisasjonene krever et svar på, er hva som skjedde før angrepet – og samhandlingen mellom E-tjenesten og PST.

– Vi føler oss uviktige. Når tilliten til politiet blant skeive er så lav som den er, iverksetter de en dialog med oss med den ene hånden, og har med den andre hånden en så dårlig prosess rundt terrorangrepet på oss. Det er ikke holdbart, sier leder i FRI Inge Alexander Gjestvang

De 17 organisasjonene mener at:

Prosessen for å sette ned utvalgt har ikke vært grundig og åpen, og har ikke inkludert noen av de skeive organisasjonene.

Sammensetning av utvalg og mandat er gjort av politimyndighetene selv, ikke av Justis- og beredskapsdepartementet.

Det mangler mye relevant kompetanse i utvalget – som på kontraterrorarbeid og på skeive – og at det ikke har kompetanse eller uavhengighet til å utfordre PST og E-tjenesten.

Mandatet går på samhandling med eksterne aktører etter hendelsen som skal evalueres, foruten samhandling med helse. Dette utelukker helt avgjørende deler av håndteringsbildet fra evalueringen.

Skeive er henvist til en plass blant høringsinstansene, men blir ikke spurt om å gi innspill på håndteringsbildet av selve angrepet.

De mener også høringsbrevet til skeive inneholder premiss om at politiets håndtering var god og etablerer et narrativ om 25. juni skeive ikke kjenner igjen fra det alvorlige terrorangrepet.

Se hva POD svarer på denne kritikken lenger ned i saken.

Delte informasjon med PST etter «timer»

E-tjenesten vil ikke svare VG på om selve chattemeldingene som ble utvekslet mellom islamisten og deres agent forut for terrorangrepet ble delt med PST.

– Vi har delt all relevant trusselinformasjon med PST uten forsinkelser. Detaljer utover det ønsker jeg ikke gå inn i, men vi har delt all informasjon vi har fått, uten forsinkelse, sier Lars Nordrum, assisterende sjef i Etterretningstjenesten.

PST har i et intervju med VG tidligere omtalt inngangs-informasjonen fra kollegene i E-tjenesten som vag – og sagt på generelt grunnlag at det må foreligge informasjon som politiet har nytte av før de varsles, som når, hvordan, hvor i landet eller hvem.

– Fra dere får varselet inn til dere, hvor lang tid går det før dere deler det med PST?

– Det er snakk om timer, sier Nordrum.

Åpne for å gå dypere

E-tjenesten ligger under Forsvarsdepartementet. De har tidligere vist til at E-tjenesten har levert en redegjørelse med informasjon om saken. De har ellers vist til PODs evaluering.

– Vi har redegjort for vår befatning med saken til Forsvarsdepartementet. Hvis de ønsker å gå dypere enn det, er vi selvfølgelig åpne for det, sier Nordrum.

– Har E-tjenesten på egen hånd identifisert svikt?

– Det blir ikke riktig av meg å kommentere innholdet i den redegjørelsen. Den har gått til Forsvarsdepartementet, og de har gitt den videre til justisdepartementet. Det blir feil av meg å gå inn på innholdet av den.

– Er det noe E-tjenesten mener dere burde gjort annerledes?

– Nei, igjen, det materialet vi har hatt har her har vi delt med PST. Det er nå bevismateriale i en rettssak, og jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere den dialogen.

Støtte fra Høyre, Frp og Venstre

Per-Willy Amundsen (Frp), som leder justiskomiteen på Stortinget, støtter de skeive organisasjonenes krav.

– Det eneste ryddige er å ha en ekstern gransking. Det er det best om justisdepartementet og justisminister Mehl tar initiativ til. Hvis ikke er vi forberedt på å fremme et sånt forslag i Stortinget, sier han til VG.

Han har tidligere vært sterkt kritisk til flere forhold ved PSTs håndtering.

– Vi kan ikke leve med at det eksisterer tvil, usikkerhet og antagelser om at våre hemmelige tjenester ikke har gjort tilstrekkelig for å forhindre terroren vi så i fjor sommer. Da er det ikke tilstrekkelig at man gjennomfører en evaluering som skjer innomhus og er styrt av politiet selv. Det er ikke tilstrekkelig avstand, mener han.

– Ikke beroliget

Høyres Sveinung Stensland er ikke sikker på om en ekstern gransking er svaret, men lukker heller ikke døren for det.

– Jeg mener at man trenger en bredere gransking, og så må man finne ut av en måte å gjøre det som er god nok.

Han sier det ser ut som målet med evalueringen er å se på samhandlingen mellom PST og politiet i etterkant av angrepet, men at det som er kritisk å få svar på er samhandlingen mellom E-tjenesten og PST i forkant.

– Jeg har vært tydelig på at måten evalueringen blir gjort på er ikke god nok, derfor har jeg også stilt spørsmål til justisministeren i Stortinget. Jeg er ikke beroliget av svarene jeg fikk, sier han.

Venstres Grunde Almeland sier også at en bredere gransking må til.

– Det viktige her er også at de som har vært rammet av dette opplever at dette er en prosess som tilfredsstiller det alle ønsker: Gode svar, og en god avklaring som skal skape trygghet og tillit i fremtiden.

POD: Vil høre de skeive organisasjonene

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad har blitt forelagt kritikken fra de 17. organisasjonene, og punktlisten som oppsummerer deres innvendinger mot evalueringen. Han sier Politidirektoratet er opptatte av at de skeive organisasjonene skal høres.

– Det er viktig for å få belyst hendelsen tilstrekkelig. Dette har vi også understreket i møte med lederen av utvalget, sier han.

Han viser til at det står i mandatet at utvalget skal se nærmere på samhandlingen mellom politiet, helse og PST i forkant av hendelsen, vurdering av den operative håndteringen og kommunikasjon med befolkningen.

– Evalueringen som POD og PST har tatt initiativ til treffer politiets og PSTs ansvarsområde. Den gjennomføres i tråd med politiets beredskapsplanverk.

Han sier utvalget er i gang med å innhente informasjon bredt, og har dialog med LHBT+miljøer og -organisasjoner, og påpeker:

– I mandatet står det at «Evalueringen skal ikke komme i stedet for en eventuelt ekstern og/eller tverrsektoriell gjennomgang, eller eventuell etterforskning fra Spesialenheten».

Justisdepartementet er også forelagt kritikken fra de 17 organisasjonene, men har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken.