VISER IKKE ANSIKT: Selv i dag er det kun hans nærmeste som vet at han er «seksåringen» i den såkalte Silje-saken.

«Seksåringen» i Silje-saken frifunnet: − En fryktelig ekkel bismak

For 28 år siden fikk han stempelet som drapsmann. I dag er «seksåringen» i Silje-saken å anse som uskyldig. Nå vil han renvaskes helt.

– For meg er det en fryktelig ekkel bismak på frifinnelsen, sier mannen som offentlig er best kjent som «seksåringen» til VG.

I 1994 ble han, sammen med to andre lekekamerater, utpekt av politiet som skyldig i venninnen Silje Marie Redergårds død.

Den fem år gamle jenta ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim lørdag 15. oktober 1994.

Saken sjokkerte langt utover Norges grenser og fikk verdenspressen til å reise til snødekkede Trondheim for å forsøke å besvare spørsmålet: Hvordan kunne så små barn gjøre noe så grusomt?

Info Dette er saken Dagen etter Silje Marie Redergårds død, utpekte politiet tre av hennes jevnaldrende lekekamerater som de skyldige.

Guttene var under den kriminelle lavalderen og ble aldri dømt i rettsvesenet, men både fem- og seksåringen ble fratatt foreldrene sine og satt i fosterhjem.

Saken ble besluttet gjenopptatt i desember 2021. Forrige uke, 17. februar, bestemte Trøndelag statsadvokater å opprettholde henleggelsen fra 1994.

Politiet konkluderte med at hun trolig døde som følge av nedkjøling. Siden 1994 har saken bli etterforsket som en «legemsbeskadigelse med døden til følge». Vis mer

Forrige uke kom helomvendingen: Guttene, som i dag er voksne menn i 30-årene, skal anses for å være uskyldige, har Trøndelag Statsadvokatembeter bestemt.

De har opprettholdt den opprinnelige henleggelsen av saken, men understreker at guttene må anses for å være uskyldige som følge av uskyldspresumsjonen uskyldspresumsjonenUskyldspresumpsjonen er prinsippet om at alle har rett til å anses som uskyldig inntil det motsatte er bevist..

Saken ble gjenopptatt etter at NRK Brennpunkt i dokumentarserien «Drapet i akebakken» belyste mangler i politietterforskningen.

Men den nye etterforskningen konkluderte med at det var umulig å bevise hvem som sto bak Siljes død.

Dermed er guttene frifunnet på papiret, men ikke renvasket.

– I mine øyne sier de «vi tror det er dere, men vi klarer ikke å bevise det, så dere er frikjent», sier mannen kjent som «seksåringen».

– Men jeg vet jeg ikke gjorde det.

Vurderer å klage

Nå vurderer han sammen med forsvarer Sigurd Klomsæt hvorvidt de skal påklage vedtaket til Riksadvokaten.

– Det optimale målet var jo å finne ut hvem som har gjort dette, sånn at foreldrene til Silje skulle få svar, sier «seksåringen».

– Nå står de på bar bakke uten svar, bare mange spørsmål.

Selv mener han å huske den fatale dagen godt. Han skulle ut og leke i akebakken sammen med to kamerater på fire og fem – og Silje.

BLE FEM ÅR: Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke i Trondheim 15. oktober 1994.

Akebakken ligger rett ved barndomshjemmet til «seksåringen». Fra stua på Tiller i Trondheim kunne man se barna leke i bakken.

Han husker at guttene nektet Silje å være med på leken deres fordi hun var jente. Silje lekte alene på siden, forteller han.

Han minnes at han og femåringen etter hvert ble ropt inn på saft og boller.

– På vei ned så vi tre ungdommer på fotballbanen på toppen av akebakken som var slemme med Silje, forteller han.

De fortalte ingen om ungdommene.

– Jeg vet ikke hvorfor vi ikke varslet, men sånn var det, sier han.

Da de kom ut igjen fant de Silje avkledd i snøen, forteller han.

– Vi sprang ned til mamma og sa at hun måtte komme ut fordi Silje var død, sier han.

TIL MINNE: Noen dager etter Siljes død var stedet femåringen ble funnet død dekket av blomster og lys.

Etterpå ble guttene innkalt på politistasjonen for å redegjøre for hva som hadde skjedd.

Dagen etter innkalte politimesteren i Trondheim til pressekonferanse og kunngjorde at gjerningsmennene var tatt: Tre gutter på fire, fem og seks år var skyldige i drapet.

Politiet baserte seg på guttenes egne tilståelser og var sikre i sin sak. Men senere skulle det vise seg at en rekke punkter skurret:

Begge de to eldste guttene hadde fortalt om noen ungdommer som var slemme mot Silje. Likevel la politiet fra seg denne hypotesen basert på fireåringens fortelling, ifølge NRK

Også en kvinne som i 1994 var 70 år gammel fortalte en lokalavis at hun hadde sett ungdommer i bakken. Det er uklart om hun ble avhørt. I dag er kvinnen død, ifølge NRK Brennpunkt

Lange avhør

Politiarbeidet i 1994 ble senere kritisert fra en rekke hold. I bokhyllen til «seksåringen» ligger en signert kopi av avhørsekspert Asbjørn Rachlews rapport «Avhør av mistenkte barn», en kritisk analyse av det som i dag er kjent som Silje-saken. Guttenes tilståelse var ikke verdt papiret de ble skrevet på, uttalte Rachlew til Brennpunkt.

«Seksåringen» sier han satt i avhør i syv timer i strekk.

– I starten prøvde jeg å fortelle at jeg ikke hadde gjort det, og jeg klarte ikke helt forstå hvorfor ingen trodde på meg. Men så skjønte jeg etter hvert at her kommer jeg ingen vei, forteller ham.

KRITISERTE ETTERFORSKNINGEN: Asbjørn Rachlew leverte rapporten som sørget for at Silje-saken ble gjenopptatt.

«Ankeret»

Han kaller hukommelsen sin et «anker» som har holdt ham gående alle disse årene.

– Det har faktisk vært redningen min i mange, mange sammenhenger. For det er klart, når du hører det fra voksne, gang etter gang etter gang, at «Dette har du gjort», så begynner man jo å tvile litt, sier han.

Når tvilen slår inn, går han gjennom minnene sine systematisk for å eliminere det han egentlig ikke husker, forklarer han.

– Hvis minnet av Silje i snøen har festet seg så hardt fast i minnet, hvorfor husker jeg det og ikke det andre?

Guttene var under den kriminelle lavalderen og ble aldri dømt i rettsvesenet, men både «femåringen» og «seksåringen» ble senere satt i fosterhjem. Foreldrene til «seksåringen» kjempet og tapte to rettssaker.

«Seksåringen» opplevde at Silje-saken uten tvil er årsaken til at foreldrene – som aldri tvilte på sønnens uskyld – mistet retten til å oppdra ham.

I årene som fulgte, fortsatte voksne rundt ham å gjenta at han må forsøke å erkjenne det han har gjort, forteller han.

Selv om identiteten hans aldri ble kjent offentlig, spredte ryktene seg i nærmiljøet. «Seksåringen» minnes at venner ikke fikk ha ham med hjem fordi foreldrene nektet dem det.

I dag er han en far med karriere og kjæreste.

Kun hans nærmeste vet at han er «seksåringen». Datteren hans kjenner ikke til saken, og hovedårsaken til at han i dag ønsker å forbli anonym er fordi han er redd konsekvensene det kunne få for henne hvis han står frem.

Selv om han er glad for at politiet har konkludert med at det ikke finnes bevis for at han og kameratene var skyld i Siljes død, mener han etterforskningen også denne gangen har vært mangelfull.

– Jeg sitter med følelsen av at politiet har vært veldig opptatt av å nærmest forsvare den jobben de gjorde den gangen, heller enn å finne nye bevis i saken, sier han.

VG har forelagt kritikken for statsadvokat Per Morten Schjetne. Han ønsker ikke kommentere saken utover pressemeldingen publisert 17. februar. I denne understreker Trøndelag statsadvokatembeter at henleggelsen ikke inneholder en gradering av skyld.

«Verken enkeltbevis eller de samlede opplysningene fra etterforskningen i 1994 og 2022 gir grunnlag for å konkludere med hvem som utsatte Silje for vold», skriver de.

«Seksåringen» mener det lar et slør av tvil bli hengende over saken.

– Og det er den tvilen jeg vil ha vekk, sier han.

– Jeg synes ikke det er riktig at vi blir stående igjen med den, samtidig som de som pekte på oss den gangen ikke må ta noen konsekvenser av den slette etterforskningen de gjorde.

– Bare fordi noen i 1994 pekte på meg som gjerningsmannen, så sitter jeg her i dag – 28 år etterpå – og må bevise min uskyld. Og det er noe jeg ikke kan gjøre, sier han.

– Feigt

Forsvareren hans Sigurd Klomsæt har kalt henleggelsen «feig», fordi den burde tatt større avstand fra beslutningen i 1994, men at den likevel er et spark til politiets arbeid.

– Nå viser man til uskyldspresumpsjonen, men den var jo gjeldende fra 1953 og ble ikke påberopt i 1994. Det er kjempealvorlig, sier Klomsæt til VG.

FORSVARER: Advokat Sigurd Klomsæt mener Silje-saken er en rettsskandale på linje Baneheia- og Birgitte Tengs-saken.

Forsvareren varsler at de kommer til å sende inn krav om erstatning, men at først vil vurdere om de skal klage.

Klagefristen er tre uker fra beslutningen ble offentliggjort 17. Februar.

VG har kontaktet bistandsadvokat Sigrun Dybvad som representerer Silje Marie Redergårds foreldre. De har ingen kommentarer til saken.