DEMONSTRANTER: Fosen-demonstranter forsøker å sperre inngangen til finansdepartementet.

Derfor er ikke vindturbinene revet

Over 500 dager etter at Høyesterett avsa dommen i Fosen-saken står vindparkene fremdeles. Her er fire av grunnene.

Den 11. oktober 2021 avsa Høyesterett dom i den såkalte Fosen-saken. I dommen kom det frem at vedtaket som tillot utbygging av vindparkene på Fosen i Trøndelag, er ugyldig fordi de bryter med samiske rettigheter.

Men de ulovlige vindturbinene har blitt stående, og nå har aksjonistene trappet opp aksjonen.

Her er fire grunner til at vindturbinene ikke har blitt revet:

ROAN: Her er vindturbinene i Roan vindpark

Staten er ikke part i saken

Saken er mellom Fosen Vind og de berørte reineierne. Staten var med andre ord ikke part i saken. Hvem som er part i en sak har stor betydning da en rettskraftig dom kun gjelder de som er parter, og ikke er bindene for noen andre.

Staten var likevel partshjelper i saken og stod på samme side som Fosen Vind. Å være partshjelper betyr at man går inn i saken og støtter en av partene.

Hovedspørsmålet gjaldt ikke vedtaket



Da saken gikk for Høyesterett, var ikke hovedspørsmålet om vedtaket var ugyldig eller ikke, eller om vindturbinene skulle rives eller ikke.

Hovedspørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til var om

Høyesterett måtte likevel først ta stilling til om vedtaket var ugyldig eller ikke, for å deretter kunne svare på det som var hovedspørsmålet i saken.

Da saken gikk for Høyesterett, var ikke hovedspørsmålet om vedtaket var ugyldig eller ikke, eller om vindturbinene skulle rives eller ikke.Hovedspørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til var om «skjønnet må nektes fremmet» . Enkelt forklart om Høyesterett kunne gå inn i vurderingene rundt utmålingen av den økonomiske erstatningen som ble gitt til reineierne i lagmannsretten.Høyesterett måtte likevel først ta stilling til om vedtaket var ugyldig eller ikke, for å deretter kunne svare på det som var hovedspørsmålet i saken. Menneskerettighetsbruddet ikke en del av domsslutningen

Da Høyesterett slo fast at vedtaket er ugyldig, ble det gjort som en del av premissene i dommen. Sagt på en annen måte, er formuleringene som slår fast at vedtaket er ugyldig en slags delkonklusjon og ikke en del av selve domsslutningen domsslutningen Domsslutningen er selve konklusjonen i en avsagt dom. .

Det er kun slutningen som er rettskraftig rettskraftig En rettskraftig avgjørelse er bindende for partene . Dette betyr likevel ikke at det Høyesterett skriver om menneskerettighetsbruddet er ubetydelig, også det som står i premissene i dommen har rettsvirkning. Det vil si at det som står det har rettslig kraft og at det har betydning.

Det er uenighet om menneskerettighetsbruddet er pågående

De berørte samene og Norges institutt for menneskerettigheter er blant dem som mener menneskerettighetsbruddet er pågående i dag. Regjerningen har ikke villet erkjenne det.

I dommens

Lenger ned i dommen, i

Det er blant annet hvordan disse formuleringene «på sikt» og «strider» tolkes forskjellig som gjør at det er uenighet som bruddet er pågående eller ikke. De berørte samene og Norges institutt for menneskerettigheter er blant dem som mener menneskerettighetsbruddet er pågående i dag. Regjerningen har ikke villet erkjenne det.I dommens avsnitt 137 står det at inngrepet vil «..på sikt utgjøre en alvorlig trussel mot næringsvirksomheten og dermed mot kulturutøvelsen.»Lenger ned i dommen, i avsnitt 151, konkluderer Høyesterett med at vedtaket «...strider mot reineiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen.»Det er blant annet hvordan disse formuleringene «på sikt» og «strider» tolkes forskjellig som gjør at det er uenighet som bruddet er pågående eller ikke.

Info Saken kort forklart Det hele dreier seg om to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Roan og Storheia sto ferdig i 2019 og 2020. Vindturbinene står i områder brukt av to ulike siidaer, samiske reindriftslag, med seks sørsamiske familier. Vindturbinene forstyrrer reinsdyrene og det truer livsgrunnlaget til familiene, som saksøkte utbyggerne. Det er staten som har gitt utbyggerne tillatelse, og staten støttet utbyggerne i retten. Til slutt kom saken til Høyesterett, som slo fast at å tillate vindkraftanleggene var et brudd på samiske rettigheter. Dommen var en seier for de sørsamiske familiene, men den sa ingenting om hva staten og utbyggerne nå må gjøre. Staten vil ikke kreve at turbinene fjernes, regjeringen har sagt at det vil ta tid å undersøke hvilke andre muligheter som finnes. Saksøkerne har påpekt at så lenge turbinene står og ingenting gjøres, er det et pågående brudd på deres rettigheter. Nå er det gått over 500 dager siden dommen kom, 11. oktober 2021. Samiske aktivister og Natur og Ungdom har samlet til en demonstrasjon foran Olje- og energidepartementet, for å kreve riving. Ett av spørsmålene regjeringen må finne ut av, er hvilke følger det vil få for andre saker senere, dersom de krever at turbinene fjernes. Kan det bety full stans i andre utbyggingsprosjekter i områder med samisk reindrift? Hva vil skje med alt fra utbygging av strømnettet og strøm ut til olje- og gassplattformer, til utbygging av en togbane til Nord-Norge? Dommen startet med rettighetene til seks familier og deres over 2000 reinsdyr. Nå følges den tett av utenlandske medier og internasjonalt kjente aktivister. Vis mer

PÅGÅENDE MENNESKERETTIGHETSBRUDD: Direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter er tydelig på at høyesterett konkluderer med at menneskerettighetsbruddet er pågående.

– Plikt til å omgjøre vedtaket

Adele Matheson Mestad er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), og sier at staten er nødt til å forholde seg til dommen selv om de ikke er part i saken.

– Selv om det ikke fremgår av slutningen at vedtaket er ugyldig, er det avgjort prejudisielt. Det vil si at forvaltningen har en plikt til å omgjøre vedtaket, sier Mestad.

– Selv om det ikke inngår i slutningen at ugyldigheten skyldes menneskerettighetsbrudd, så har Høyesterett slått fast at dette er et menneskerettighetsbrudd, forklarer hun.

– Bruddet er pågående

Direktøren NIM reagerer på at regjeringen ikke vil omtale det som et pågående menneskerettighetsbrudd.

– Høyesterett konkluderer med at vedtaket strider, i presens, med reineiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen. Konvensjonen som de viser til er en menneskerettskonvensjon, og siden Høyesterett konkluderte med at vindkraftverkene strider med reineiernes rettigheter har det ikke skjedd noen endring på Fosen. Det vil si at bruddet er pågående, sier Mestad.

Regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre har ikke villet kalle situasjonen for det samme.

ULIK TOLKNING: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke kalle situasjonen på Fosen for et pågående menneskerettighetsbrudd.

– Jeg hører at det begrepet blir brukt, men jeg tror ikke vi kommer noe nærmere en løsning ved at jeg setter den merkelappen på det. Jeg gjør det veldig klart at vi må finne politiske løsninger, og vi må bruke tid, være ærlige og oppriktige – og få tillit i de samtalene, for det har nok manglet til nå, har Støre tidligere sagt til VG.

–Både FNs menneskerettskomité og Høyesterett har lagt til grunn at det ikke kreves at kulturutøvelsen, reindriften i dette tilfellet, legges ned for det blir et brudd. Krenkelsen kan være et faktum allerede når det foreligger en alvorlig trussel om nedleggelse. Det at inngrepet på sikt utgjør en slik trussel utgjør dermed selve bruddet, slår NIM-direktøren fast.