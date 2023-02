UNDERSØKER: Politiet gjorde undersøkelser ved åstedet lørdag morgen.

Voldshandlingen i Kristiansand: Mener det er brukt gjenstand

En ung mann er fortsatt på sykehus med alvorlige skader, og politiet håper på å avhøre vedkommende i løpet av uken.

Natt til lørdag ble en ung mann alvorlig skadet etter en voldshendelse i Kristiansand. Søndag ble to mindreårige gutter på 16 og 17 år varetektsfengslet i to uker, siktet for grov kroppsskade.

Søndag ble to tenåringsgutter varetektsfengslet i to uker, siktet for grov kroppsskade.

– Han er alvorlig skadet og er fremdeles på sykehus. Vi prøver å få tatt et avhør i løpet av uken når hans helsetilstand tilsier at det er forsvarlig, sier påtaleansvarlig Ingvild Austenå Berg til VG mandag.

Hun forteller at det ble brukt en gjenstand under handlingen.

– Vi har kommet frem til at vi på nåværende tidspunkt ikke vil gå inn på hva som har blitt brukt av våpen eller redskap, sier Berg.

Nils Anders Grønås ble mandag oppnevnt som bistandsadvokat for fornærmende, men sier til VG at det er for tidlig for han å gå inn på detaljer i saken.

– Dette fremstår som alvorlig på alle mulige måter, og så får vi se hvordan klienten min beskriver dette, sier Berg, som forteller at han skal møte fornærmede i dag.

Den eldste av de siktede hadde per søndag ikke villet la seg avhøre, opplyste guttens forsvarer, Ola Sønju Bårnes i advokatfirmaet Hasle.

Mandag sier Bårnes til VG at han ikke vil si noe om hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.

– Jeg vil ikke si noe før han har vært i avhør, som vi snakker om nå og prøver å få til. Han har ikke blitt avhørt i saken enda, sier Bårnes.

De er imidlertid også usikre på om de vil anke varetektsfengslingen.

– Vi har pratet på telefon, og vil sette oss ned og se på det ordentlig. Vi vet ikke om vi vil anke, og vi må lese igjennom kjennelsen. Det er strenge vilkår for å fengsle en 17-åring, sier Bårnes.

Han forteller at hans klient har det greit etter forholdene.

VG har mandag prøvd å komme i kontakt med forsvareren til den andre siktede, foreløpig uten å få svar.

Påtaleansvarlig Berg sier at politiet har begynt å tegne seg et bilde av hva som har skjedd, men at det fremdeles mangler sentrale forklaringer fra den ene siktede og fornærmede.