NY SJEF: Lars Lilleby er sjef for kontraterroravdelingen i PST. Han fikk stillingen kort tid etter terrorangrepet i fjor.

PST gjør endringer i hvordan de jobber med terror

Terrorsiktede Zaniar Matapour, Philip Manshaus, Espen Bråthen og Anders Behring Breivik fantes alle i PSTs systemer før de gikk til angrep. Nå stiller sikkerhetstjenesten seg spørsmålet om de må jobbe annerledes.

Én måned etter terrorangrepet i Oslo i fjor, tok den mangeårige spesialsoldaten Lars Lilleby (47) over avdelingen for kontraterror i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST hadde vært på sporet av angrepet, men klarte ikke å finne ut hvem som sto bak – eller hvor det skulle skje – før det smalt.

I evalueringen etter angrepet fikk PST flengende kritikk.

Terrorsiktede Zaniar Matapour fantes i PSTs registre fra før, men han var ett navn blant mange.

I etterkant av terrorangrepet sitter Lilleby nå med ansvaret for å finne svaret på et vanskelig og tilbakevendende spørsmål for PST:

Hvordan stoppe terrorister – eller alvorlig syke – som i forkant ikke fremstår som de mest akutte truslene?

TERRORISME OG UTILREGNELIGHET: Espen Bråthen (nede til venstre) drepte frem mennesker som et resultat av alvorlig psykisk sykdom, ifølge domstolen. Philip Manshaus og Anders Behring Breivik ble dømt for terrorisme, som også Zaniar Matapour er siktet for.

Kjente navn

– Det er som massen i en pyramide, hvor de største bekymringene er på toppen, sier Lilleby når han skal beskrive de tusenvis av menneskene PST har i sine registre.

Zaniar Matapour, Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og Espen Bråthen fantes alle i PSTs systemer før de gikk til angrep.

Men ingen av dem var prioriterte trusler, nær toppen pyramiden.

Før terrorangrepet i fjor jobbet PST for ensidig med å avklare hvorvidt den kjente ekstremisten Arfan Bhatti var involvert i terrorkomplottet, ifølge evalueringen.

Det ble ikke prioritert å lete i nettverket til Bhatti etter den som muligens skulle utføre angrepet. Der var Matapour et av flere navn.

Info Dette sier evalueringene av de fire angrepene Evalueringene etter de tre terrorangrepene – og massedrapet på Kongsberg – har kommet til ulike konklusjoner om hvor mye PST kunne gjort for å forhindre angrepene: PST satt ikke på nok informasjon til at de kunne avslørt Breivik i forkant av 22. juli, ifølge evalueringen

Det er lite sannsynlig at angrepet på Al-Noor-moskeen og drapet på Manshaus’ stesøster kunne vært avverget om PST hadde opptrådt annerledes, ifølge evalueringen . Men de utelukket det ikke, og trakk blant annet frem at PST ikke kontaktet Manshaus for en samtale.

PST og politiets samarbeid hadde mangler i forkant av massedrapene på Kongsberg. Men det påvirket trolig ikke utfallet, ifølge evalueringen

Angrepet i fjor kunne muligens vært avverget av PST dersom de hadde fanget opp Bhattis Facebook-innlegg eller opprettet en forebyggende sak forkant av angrepet, ifølge evalueringen Vis mer

– Toppen vil få de fleste ressursene, helt logisk. Det ville jo vært veldig rart om vi skulle ha de største bekymringene på toppen, men brukte alle ressursene ned i den store massen, sier Lilleby.

– Men så ser man samtidig at det er derfra de fire angrepene vi har hatt de siste tolv årene har kommet...

– Ja, og det er noe vi ser på nå.

– Er PST god nok til å fange opp og stoppe de som ikke står på toppen av denne listen – eller pyramiden?

– Når vi ikke klarer å fange opp de som begår terror, så er vi jo ikke det. Men det er ikke dermed sagt at vi jobber feil.

FRA FORSVARET: Lars Lilleby tok over kontraterroravdelingen i PST foran interne kandidater.

Lilleby var i mange år spesialsoldat, har vært på oppdrag i Afrika og fire runder i Afghanistan. Han har førstehånds erfaring med terror:

Han ble dekorert for sin innsats under terrorangrepet mot Serena Hotel i Kabul i 2014, hvor han blant annet fikk sikret et tilfluktsrom med mellom 30 og 40 sivile.

Han har også jobbet to år i Etterretningstjenesten, som er den delen av Norges etterretningsarbeid som ligger under Forsvaret.

Info Lars Lilleby Kontraterrorsjef i PST. 47 år. Jobbet 23 år i Forsvaret. Mangeårig spesialsoldat i Forsvarets Spesialkommando. Jobbet to år i Etterretningstjenesten. Fra 2020 til 2022 ledet han Forsvarets Spesialkommando, hvor han blant annet var sentral i spesialstyrkens arbeid i Midtøsten og den norske evakueringen av Kabul da hovedstaden falt til Taliban. Vis mer

Dette er noen av endringene Lilleby nå gjør i PST:

Analytikere skal i større grad kunne gjøre søk på internett og andre åpne kilder selv, heller enn å måtte sette ut dette til en egen avdeling.

– I fremtiden vil for eksempel en analytiker kunne sjekke Facebook-siden til Arfan Bhatti selv?

– For eksempel, ja.

Ansatte flyttes fra å jobbe med «det store bildet» til konkrete trusler.

Kontraterroravdelingen i PST er delt i to seksjoner. Den ene jobber mest med «det store bildet», som vil si å analysere hvilke overordnede trusler Norge står ovenfor. Den andre jobber å håndtere konkrete terrortrusler.

Det er ikke kommet nye stillinger til kontraterroravdelingen, men det omrokeres blant de som jobber der.

BRENNENDE FLAGG: Forsidebildet på Bhattis Facebook-profil ble endret til dette motivet 14. juni – elleve dager før terrorangrepet.

For å bedre fange opp de som ikke er på toppen av trusselpyramiden, sier Lilleby at PST «skrur på arbeidsmetodikken».

Normalt havner en person i PSTs søkelys ved at det på en eller annen måte knyttes opplysninger til vedkommende som gir grunn til bekymring. PST omtaler derfor personene de undersøker som «objekter» det er knyttet en «bekymring» til.

Tar man for seg person etter person og forsøker å avklare om det er grunn til bekymring eller ikke, vil det fort bli et endeløst samlebånd, forklarer Lilleby.

– Du kan bli overveldet av alle truslene. Heller enn å lete proaktivt, sier han.

Et alternativ er å begynne i den andre enden: Identifisere et mål for terror, eller miljøer hvor terrorister kan tenkes å inngå, og så systematisk nøste og lete etter navn.

– Vi skal i større grad rendyrke den måten å jobbe på, sier Lilleby.

– To av angriperne de siste årene er soloterrorister og én psykisk syk. Vil de forhindres av slike grep?

– Soloterrorister er krevende. Men de har også miljøer og nettverk. Hvis man for eksempel undersøker miljøer som nettfora, kan de noen ganger fanges opp i randsonen av slike.