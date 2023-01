KIWI: Butikkjeden fryser prisen på en rekke varer. Det er ikke sikkert det er godt nytt for forbrukerne, mener tilsynet.

Konkurransetilsynet reagerer på Kiwigrep: − Unødvendig

Tilsynet liker dårlig at Kiwi kunngjør et prisfrys dagen før 1. februar.

Dagen før det er ventet nok et prishopp, kom Kiwi med en uventet finte der de frøs prisene på 140 varer.

Avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord mener de kunne holdt seg for god for det.

– Jeg synes ingenting om at de går ut og sier hvor de skal legge prisene sine. De kan heller si; «kjære forbruker, vi presser prisene alt vi kan». Ferdig. Nå skaper de en gjennomsiktighet som konkurrenter kan følge med på.

Bjerrefjord mener det derfor ville vært best om butikkene holdt seg til å si at de gjør hva de kan for å holde prisene nede, tross et ventet prishopp.

– Da kunne de gjort konkurrenter litt nervøse fordi man ikke vet hvor man har hverandre.

Avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord

Selv om det i utgangspunktet er godt nytt for forbrukere at Kiwi senker prisene, mener hun at en slik måte å kommunisere med konkurrentene sine på, kan gjøre at de legger seg på et unødvendig høyt nivå.

– Når kostnadene går ned, er det dumt hvis man har frosset prisene på et nivå der de egentlig kunne gått enda lavere.

– Når noen går ut i media og sier hvordan de priser fremover, bør forbrukerne være betenkt. Ingen her leker butikk. Infoen de går ut med, den er ikke tilfeldig, sier avdelingsdirektøren.

– Er det brudd på retningslinjer?

– Da må man foreta kompleks vurdering, så jeg kan ikke si det er et brudd. Men det kan likevel være skadelig for forbrukeren å si hvor du skal legge prisene dine. Det er mange ting som ikke er lurt å gjøre og som ikke nødvendigvis er ulovlig.

Avviser kritikken

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi avviser at det er noen fare for at Kiwi legger seg på et unødvendig høyt nivå.

– Nei. Prisene ble låst i september i fjor. Prislås betyr at prisene ikke kan gå opp, men de kan selvsagt gå ned. Prislås er en ekstra trygghet for kundene, insisterer kommunikasjonssjefen, og presiserer at de aldri har kommunisert at noen priser skal økes.

Hun bedyrer at det er kundene som er i fokus, og at årsaken til at de informerer om forlengelsen av denne kampanjen er for å skape trygghet for pris blant disse.

– Kiwi har alltid hatt tradisjon for å spille på lag med kunden og overraske markedet. Vi kan berolige Berrefjord med at vi har flere kort i ermet, som vi selvsagt ikke sier noe om. Dette var ett av flere tiltak og en forlengelse av en pågående kampanje vi har hatt i fire måneder, sier Aakvaag Arvin, som også påpeker at kjeden alltid følger Konkurranseloven.

KIWI: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i butikkjeden.

Ikke for å være snille med kundene

Aakvaag Arvin sa til VG tidligere tirsdag at de gjør dette for at kundene skal være trygge på at de fortsatt skal ha gode priser og gode kampanjer.

– Dette gjør vi for å bidra i en vanskelig tid, og til tross for at vi får økte innkjøpspriser fra leverandørene våre. Vi har stor forståelse for at dagens økonomiske situasjon er vanskelig for mange.

Matbransjeekspert Ivar Pettersen i Alo Analyse har ingen tro på at Kiwis motivasjon er å være snille mot kundene i en krevende tid.

– Dette gjør de for å tjene penger. Og de tjener ved å øke markedsandeler, sa han til VG tirsdag, men la til at det ikke er skurkete å tjene penger.