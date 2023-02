NRK: Kongen takket Putin for bursdagsgave

Kongen tok imot gave og sendte takkebrev etter at krigen hadde rast i flere uker i fjor.

En verdifull vase var gaven fra den russiske presidenten Vladimir Putin til Norges konge rett før Russland gikk til krig mot Ukraina, skriver statskanalen.

På kongehusets offisielle gavelister står Russlands president Vladimir Putin oppført. Han fikk den i forbindelse med 85 årsdagen sin 21. februar i fjor.

Bare tre dager etterpå invaderte Russland Ukraina.

«En håndmalt prydurne i porselen fra Imperial Porcelain Manufactory – gitt i anledning fødselsdagen,» heter det i gavelisten på Kongehuset.no.

Takkebrevet skrev han i april i fjor.

5. april takket kongen den russiske presidenten for bursdagsgaven. Takkebrevet til Putin ble sendt fra Slottet via Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Moskva, opplyser Slottet til NRK.

– Vurderte kongen om det var riktig å ta imot denne gaven?

– Kongen mottar som statsoverhode en rekke gaver hvert år fra andre lands statsoverhoder og diplomater. Kongen tar alltid imot disse gavene og takker for dem, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NRK.

Den russiske ambassaden i Norge bekrefter gaven overfor NRK:

«Gaven ble gitt til Hans Majestet sitt jubileum i samsvar med protokollskikken som er etablert hos oss,» skriver ambassaden i en e-post.

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at det ikke er vanlig å takke nei til gaver, og at det heller ikke er vanlig at kongehuset informerer UD om gaver eller takkebrev.

Saken oppdateres ...