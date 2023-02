Prinsesse Märtha Louise i svensk TV-intervju: Håper på comeback

Märtha Louise tar et kraftig oppgjør med norsk presse og omtalen av Ari Behn – og mener hun den er den mest kritiserte personen i Norge.

I et stort intervju med svensk TV i programmet «Min sanning» («Min sannhet»), som sendes på SVT i dag, åpner hun for at hun kan gjøre «comeback» og på nytt representere kongehuset.

– Håper du det?

– Ja, hvis det blir sånn, så sier jeg ja til det, sier hun.

NRK har gjengitt deler av intervjuet.

I november i fjor ble det kjent at Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset. Det skjedde etter at flere av organisasjonene hun var beskyttet for, avsluttet sitt samarbeid med prinsesse Märtha.

Da begrunnet de det med både prinsessen og forloveden Durek Verretts kontroversielle syn. Verrett fått mye oppmerksomhet for en medaljong han selger, og som han hevder hjalp ham med å bli frisk etter coronasykdom.

I intervjuet med SVT sier prinsesse Märtha Louise nå at hun mener forloveden Durek Verretts uttalelser blir tatt ut av sin sammenheng.

– Han hevdet at han en medaljong som han selger for drøyt 2000 kroner, gjorde at han ble frisk fra covid, sier programlederen.

– Han har ikke sagt det på den måten, svarer prinsessen.

– Hva er det han sier, da?

– Han sa at ... Altså, jeg kommer ikke til å gå inn i den polemikken, for alt er tatt litt ut av sin sammenheng. Og sånn er det alltid med pressen, synes jeg.

Prinsessen mener at hun måtte slutte, ikke på grunn av noe hun selv har gjort, men på grunn av ting forloveden Durek Verrett har sagt – eller på grunn av måten han blir oppfattet. Hun spør seg i SVT-intervjuet om det samme hadde skjedd om hun var mann.

– Det oppleves litt vanskelig i en tid der kvinnerettigheter er så sterke, og vi kvinner står på «lik linje», liksom, som menn. Men gjør vi egentlig det? Hadde det vært det samme om jeg hadde vært en mann? Det tror jeg ikke, sier hun.

Prinsesse Märtha Louise sier også at Durek Verrett har blitt møtt med rasisme, og at hun nå ser på Norge på en «helt totalt ny måte».

Mener hun er den mest kritiserte personen i Norge

– Jeg er nok den i Norge som har tatt imot mest kritikk av alle, tror jeg, sier hun til SVT.

– I hele Norge?

– Ja, det tror jeg. Opp gjennom alle årene, ja, svarer prinsesse Märtha Louise kontant.

Prinsesse Märtha Louise har flere ganger reagert på pressen og det hun mener er en jakt på overskrifter og klikk.

I et innlegg på Instagram før jul mente hun at medietrykket hun og Durek Verrett har opplevd det siste året, minnet henne om hva Ari Behn, som hun var gift med i 14 år før de skilte seg i 2016, opplevde.

Forfatteren og kunstneren Ari Behn tok livet sitt 1. juledag i 2019.

Prinsesse Märtha Louise sier i SVT-programmet at den hun er sammen med, alltid blir kritisert.

Hun hevder at det gikk inn på Behn, som høstet ros og terningkast 6 for debutboken i 1999, at han «aldri mer fikk god kritikk» på verken bøker eller kunst da han var gift med henne.

– Men har pressen ansvar for hans død, spør programlederen.

– Det sa de selv også, til dels. Hans mentale helse gikk mye på det at han fikk tyn i media. Men jeg sier ikke at det var noen sin skyld. Det er jo alltid hvordan man tar ting, svarer prinsesse Märtha Louise.

Hun hevder videre:

– Pressen tok jo selvkritikk etter at han døde, på at man kanskje var litt drøye mot ham, og at han bare fikk kritikk og egentlig var en kjempefin person. Det sa de aldri når han var med meg. Da var han bare påfugl og arrogant.

Redaktørforeningen reagerer kraftig

Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, reagerer kraftig på prinsessens uttalelser.

– Slik jeg tolker henne, gir hun langt på vei norske medier skylden for at Ari Behn tok sitt liv. Det er dypt rystende, svært urettferdig og fullstendig udokumentert, sier Nybø til NRK.

Nybø avviser at pressen har tatt selvkritikk på dette etter Behns død.

– Det stemmer ikke i det hele tatt, sier hun.

Hun legger også til:

– Jeg registrerer at prinsessen blander sammen kritiske uttalelser fra medienes kilder og mediene selv, og at hun også får det til å høres ut som om at det er medienes feil at hun i fjor høst frasa seg sine offisielle oppgaver. Det er meget alvorlig og svært oppsiktsvekkende at hun velger å skyve all skyld over på mediene på denne måten.