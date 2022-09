MØTTES SENT: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gir av Statnetts store inntekter.

Gir inntil ti milliarder for å unngå økt nettleie

Nettselskapene sto klare til å øke nettleien kraftig. Nå åpner regjeringen pengeboka i stedet. – Dette skjermer både private forbrukere og bedrifter mot økte utgifter, sier Terje Aasland (Ap).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Strømprisene har doblet og tredoblet seg i de tre sørlige regionene, i løpet av bare noen uker. Utgiftene til nettselskapene øker i samme takt.

Derfor har flere selskaper varslet en økning i nettleien – en regning som havner hos forbrukeren.

– I den situasjonen som er nå, ville det være urimelig og urettferdig. Derfor har vi sett på en løsning for å dekke opp for det, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Nå betaler i stedet regjeringen den ekstra regningen som ville havnet hos strømkundene. De betaler ut mellom seks og ti milliarder kroner, til nettselskapene i de tre sørligste strømregionene.

– Det vi nå gjør er å ta et viktig grep for å sørge for at husholdninger og selskaper som har hatt høye strømpriser, ikke også får økt nettleie, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Info Hva er nettleie? Når du betaler for strøm, får du egentlig to regninger. Den ene går til å dekke selskapet som selger deg strømmen. Den andre er nettleie, som betales til nettselskapet. Nettselskapet eier og vedlikeholder strømnettet, og sørger for at strømmen du får fra kraftleverandøren, kommer fram til hjemmet eller bedriften din. Nettleien de krever, skal dekke drift og vedlikehold av nettet, nye investeringer og lønningene til de som jobber der. Nettselskapene hverken kjøper eller selger strømmen selv, de står kun for frakt. Men, de taper alltid noe strøm under transporten, og denne betaler de spotpris for. Når strømprisen stiger, øker derfor utgiftene til nettselskapet. Den eneste måten de kan øke inntektene sine på, er ved å øke nettleien, som kundene betaler. Derfor øker nettleien når strømprisen øker. Vis mer

Tar av flaskehalsinntektene

Pengene kommer fra Statnetts såkalte «flaskehalsinntekter».

Dårlig nettoverføring skaper flaskehalser mellom nord og sør i landet. Det skaper store forskjeller i pris.

Samtidig tjener det statseide selskapet Statnett rått på prisforskjellen – de er de eneste som kan selge strøm fra de billige områdene i nord til de dyre områdene i sør.

Til og med august har Statnett tjent 20 milliarder kroner på flaskehalsene, mot 5,3 milliarder kroner i hele fjor.

– Nå tar vi seks til ti milliarder kroner av dette og bruker dem for å dekke økte utgifter hos nettselskapene. Det skjermer både befolkningen og bedriftene, det er en målrettet innretning, sier Aasland.

Resten av overskuddet Statnett sitter igjen med flaskehalsene, skal gå til å utbedre nettet og dermed fjerne flaskehalser, sier Aasland.

– Dette er et grep for å dempe utslaget av den enorme uroen vi ser nå. Det er ingen som ønsker at situasjonen skal være som nå, med de ekstreme prisene, sier Vedum.

Regjeringen har hatt jevnlig kontakt med nettselskapene siden tidlig i sommer, men den endelige løsningen ble landet sent torsdag kveld.

FORNØYD ELVIA-SJEF: Det ble både skulderklapp og applaus fra nettselskapene, som nå slipper å øke nettleien overfor strømfrustrerte kunder. – Tommel opp, sa daglig leder i Elvia, Trond Skjellerud.

Klare til å øke 50 %

Det kom i grevens tid, ifølge bransjen.

Nettselskapene hverken kjøper eller selger strøm, de bare frakter den på nettet fram til kundene. Men, de taper alltid noe kraft på transporten, og den må de betale spotpris for.

Derfor øker utgiftene når strømprisen går i taket.

– Det har vært en helt ekstrem økning bare over de siste ukene, rett og slett. Med en dobling og tredobling av pris, må nettselskapene sende denne regningen tilbake til kundene. De vet vi at har utfordringer fra før, sier Mona Adolfsen.

Hun representerer små og mellomstore nettselskap i Samfunnsbedriftene Energi.

– Noen av selskapene hadde allerede varslet en økt nettleie nå, eller satt klare med pressemeldingen sin. Andre kommer nå til å trekke tilbake sine varslede økninger, sier Adolfsen.

3000 KR: Så mye vil en gjennomsnittlig husholdning spare med Aasland og Vedums løsning.

Denne endringen vil gjelde for omtrent to millioner husholdninger og bedrifter i de tre sørligste regionene – NO1, NO2 og NO5, ifølge Energi Norge.

En gjennomsnittlig husholdning vil unngå cirka 3000 kroner i økte utgifter i år.

Et av de største nettselskapene i sør, Elvia, skulle nå øke nettleien sin fra 1. oktober.

– Vi har vært i en krevende situasjon over tid. Vi var innstilt på at uten en løsning nå, ville vi øke nettleien med 50 prosent. Det greier vi nå å unngå, sier daglig leder Trond Skjellerud.

Han er svært glad og lettet over å slippe å sende den pressemeldingen.

– Det hadde vært utrolig krevende å forsvare å skulle øke belastningen på husholdningene nå. Det er lett å ønske seg at regjeringen kutter utgifter, men her unngår man store økninger, sier Elvia-sjefen.

Trygve Slagsvold Vedum har noe å bekjenne:

– Jeg byttet nettselskap i dag faktisk, til Elvia. Så dette var en god start.

Ingen redningsplanke til småbedrifter i nord

De lave prisene i regionene lenger nord, har samtidig ført til bekymring for at mindre strømprodusenter skal gå konkurs.

Det koster i snitt 12 øre å lage en kilowattstrøm, og med priser som bikker ned under ett øre, er det mange selskaper som selger med stort tap.

Energiministeren varsler ingen bergingsaksjon for de små kraftbedriftene ennå.

– Det er store svingninger i energiprisene. Nå er det veldig lave priser i nord, og hvordan markedet utvikler seg de neste månedene, det vet vi ikke, sier Aasland.