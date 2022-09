1 / 5 TATT AV RAS: forrige neste fullskjerm

Vegvesenet: Gravde 30-50 meter ovenfor rasrammet hus

Avdelingsdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen sier at arbeidet med å bygge ny E39 kan ha påvirket stabiliteten i terrenget, men at det er for tidlig å konkludere.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Årsakssammenheng er komplisert, så vi må bruke mer tid på å få klarhet i hva som har skjedd, sier Nesje til VG lørdag morgen.

Fredag kveld ble E 39 forbi rasstedet i Halsa stengt etter at et stort jordras rammet et bolighus i Valsøyfjord i Heim kommune. En person mistet livet, og fem person er tatt hånd om av helsepersonell.

– Det var en tragisk hendelse, og vi bistår nå politiet med de ressursene vi har. Det vil si geoteknikere, byggeledelse og entreprenør, sier Nesje.

I desember i fjor startet byggearbeidene på ny E39 mellom Betna og Hestnes i Heim kommune. Her skal det bygges 12,8 kilometer ny vei, hovedsaklig i det Statens vegvesen omtaler som jomfruelig terreng.

Prosjektleder Odd Innerdal bekrefter at det fredag var anleggsarbeid 30–50 meter overfor huset som ble tatt.

Byggeleder Inge Tonny Nås ankom fredag kveld rasstedet sammen med geotekniker.

– Nå må vi skaffe oss oversikt. Det viktigste er å sikre huset, og få åpnet trafikken, sier Nås, som tviler på at veien åpnes før lørdag.

Grafikk: Einar Otto Stangvik, VG

Nås vil ikke spekulere i om det kan være en sammenheng mellom gravearbeidene, og raset.

– Det vil jeg ikke uttale meg om på nåværende tidspunkt, sier han.

– Statens vegvesen bistår politi og nødetater i redningsarbeidet etter raset på

E39 i Heim kommune, skriver prosjektlederen i pressemeldingen.