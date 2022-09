1 / 5 TATT AV RAS: forrige neste fullskjerm

Vegvesenet bekrefter: − Ble gravd i området fredag

Vegvesenet bekrefter at det fredag ble gravd 30–50 meter ovenfor huset som ble tatt av raset i Valsøyfjord.

Frank Haugsbø

Jan Langhaug (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

⁃ Det har vært anleggsarbeid i dag 30-50 meter ovenfor huset som ble tatt av jordmasser, skriver prosjektleder Odd Innerdal i Statens vegvesen i en pressemelding.

Fredag kveld ble E 39 forbi rasstedet i Halsa stengt etter at et stort jordras rammet et bolighus i Valsøyfjord i Heim kommune.

– Når slike ting skjer nær et anleggsområde er det en naturlig ting å gjøre, det er rutine, sier byggeleder Inge Tonny Nås til VG.

Politiet bekreftet sent fredag kveld at en person er omkommet i raset.

Nås ankom fredag kveld rasstedet sammen med geotekniker.

– Nå må vi skaffe oss oversikt. Det viktigste er å sikre huset, og få åpnet trafikken, sier Nås, som tviler på at veien åpnes før lørdag.

Grafikk: Einar Otto Stangvik, VG

I desember i fjor startet byggearbeidene på ny E39 mellom Betna og Hestnes i Heim kommune. Her skal det bygges 12,8 kilometer ny vei, hovedsaklig i det Statens vegvesen omtaler som jomfruelig terreng.

Nås vil ikke spekulere i om det kan være en sammenheng mellom gravearbeidene, og raset.

– Det vil jeg ikke uttale meg om på nåværende tidspunkt, sier han.

– Statens vegvesen bistår politi og nødetater i redningsarbeidet etter raset på

E39 i Heim kommune, skriver prosjektlederen i pressemeldingen.