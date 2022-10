SKUFFET: Leah Khan Barstad studerer siste året på medisin. Hun synes det er dumt at antallet stillinger foreslås å reduseres.

Medisinstudent: − Gruer meg til å bli ferdig

Studenter reagerer kraftig på at regjeringen foreslår å fjerne 31 planlagte utdanningsstillinger som kreves for å bli lege.

Publisert: Nå nettopp

Færre stillinger gjør det vanskeligere for nyutdannede, mener Norsk medisinstudentforening (Nmf).

– Dette var en sjokkbeskjed for alle studenter og nyutdannede, sier Nmf-leder Maja Elisabeth Mikkelsen til VG.

Også medisinstudent Leah Khan Barstad mener regjeringens forslag skaper mye usikkerhet.

– De siste månedene av studietiden burde være preget av glede, spenning og gode forventninger til arbeidslivet, men jeg sitter og kjenner at jeg gruer meg til å bli ferdig og gå en så usikker fremtid på arbeidsmarkedet i møte, sier hun.

Den norske spesialiseringsordningen (LIS1) innebærer at de med medisinutdanning jobber 1,5 år i en opplæringsstilling etter studiene. Denne praksisordningen er obligatorisk for å kunne jobbe som lege, og for å kunne gå videre med spesialisering.

Men nå kan det bli endringer:

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å fjerne 31 planlagte LIS1-stillinger.

Stillingene skulle ha startet opp mars neste år.

Helsedirektoratet anbefalte i 2019 å øke antallet LIS1-stillinger til 1150 i året, noe som var en økning på 200 stillinger. Om regjeringen ikke hadde redusert antallet, ville målet vært nådd i år. Nå vil studentene heller kunne søke 1119 stillinger.

De siste årene har det vært nesten dobbelt så mange søkere som det er stillinger, viser tall fra direktoratet.

Mange søkere

Det er i statsbudsjettet for 2023, som ble presentert forrige uke, at regjeringen foreslår kuttet. I helgen har debatten rast, da det er stor kamp om utdanningsstillingene.

Barstad studerer medisin på sjette og siste året ved universitetet i Pécs i Ungarn.

– Jeg skulle ønske jeg kunne ta meg en god ferie etter seks år med studier, før jeg starter i fulltidsjobb, men i stedet kommer jeg til å søke sommerjobb som legevikar så jeg kan sikre meg erfaring og gode referanser for å øke sjansene for å sikre meg en LIS1 stilling, sier Barstad som er tilknyttet Norsk medisinstudentforening som leder for utlandet.

ØVER: Her er medisinstudent Leah Khan Barstad på kurs i gjenoppliving av nyfødt sist helg sammen med medstudent May Linn Pedersen. Foto: Privat.

– Usikker fremtid

De med medisinutdanning søker på stillingene som ved en normal jobbsøknad. En LIS1-stilling ble tidligere kalt turnusordning og de «kan sammenlignes med å være «lærling» i medisin», skriver Universitetet i Oslo.

Spesialiseringen består av ett år på sykehus og et halvt år i kommunehelsetjenesten. Et kutt påvirker dermed også kommuner som har planlagt for at det kommer leger.

Barstad forbereder seg nå på å søke på LIS1-stillinger etter nyttår.

– Å finne ut at mulighetene for å få en stilling muligens reduseres ytterligere, treffer hardt nå i innspurten, sier hun.

STATSBUDSJETTET 2023: Det var torsdag 6. oktober at finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram statsbudsjettet. Han hadde i forkant advart om at mange kommer til å bli skuffet av et stramt budsjett med flere kutt.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) skjønner at nyutdannede og medisinstudenter er skuffet.

– På grunn av den økonomiske situasjonen Norge og Europa er i, har regjeringen måttet gjøre tøffe prioriteringer i budsjettet. Vi har heller satset på andre tiltak, sier han.

Bjørkholt mener flere LIS1-stillinger fortsatt vil være viktig, men at regjeringen velger å prioritere andre tiltak som raskere kan hjelpe på rekrutteringsutfordringene.

VANSKELIGERE: Maja Elisabeth Mikkelsen, lederen av Norsk medisinstudentforening, mener regjeringens kutt gjør det hardere for studenter som skal ut i jobb. Foto: Legeforeningen

Lederen av Norsk medisinstudentforening synes det er sjokkerende at regjeringen går tilbake, og kutter i antallet nye stillinger.

– Det er en fastlegekrise hvor mange pasienter står uten fastlege. Vi er helt avhengige av disse stillingene får å få nyutdannede ut i videre arbeid, sier Mikkelsen.

Hun forteller at det har vært en positiv utvikling med flere stillinger de siste årene.

– Det er sjokkerende at de nå går tilbake, og jeg skjønner ikke hva de har tenkt. Folk har allerede søkt på disse stillingene og blitt kalt inn til intervju, sier Mikkelsen.

– Vanskelig situasjon

Hun forteller at mange nyutdannede venter på en stilling for spesialutdanning.

– Det er mange som er i en vanskelig situasjon og som venter på spesialisering, men så er det ikke nok stillinger og nå blir det færre.

«Kampen om LIS1» er ikke et sjeldent uttrykk å høre, forteller medisinstudent Barstad.

– Hvordan er søknadsprosessen nå?

– De siste årene hvor antall stillinger har vært lavere, har det hopet seg opp en «kø» av nyutdannede som ikke blir ansatt. Dette hadde jevnet seg ut med økt antall stillinger. Når det er overflod av kvalifiserte kandidater, må man jobbe ekstra hardt for å skille seg ut.

I søknadsrunden høsten 2021 var det 916 søkere til 525 LIS1-stillinger, skriver Helsedirektoratet.

MANGE: Universitetssykehuset Nord-Norge HF er et av de stedene med flest LIS1-stillinger med oppstart 1. mars, de ligger inne med 42 planlagte stillinger.

– Noen leger må nå vente lenger på å starte i LIS1, sier statssekretær Bjørkholt

– Er det ikke i seneste laget å fjerne stillingene nå som søkere allerede er kalt inn til intervju?

– Det var utlyst til sammen 544 LIS1-stillinger for mars 2023. Når 31 ikke skal finansieres, vil antallet som skal besettes være 513. Det er flere søkere enn stillinger. De som søker kan derfor ikke være sikre på å få en stilling, selv uten den siste reduksjonen.

Han legger til at de er opptatt av å gi god informasjonen om situasjonen. Departementet har derfor bedt Helsedirektoratet om å informere søkere, helseforetakene, kommunene og andre om at 31 av de utlyste stillingene ikke kan besettes.