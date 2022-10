VINNEREN: Elisabeth Raasholm Larbye er leder for Endometrioseforeningen som får årets Jentepris.

Endometrioseforeningen vinner Jenteprisen

Foreningen får prisen for jobben de har gjort med å sette kvinnehelse på dagsordenen.

I over 25 år har Endometrioseforeningen jobbet med å løfte fram kvinnesykdommene endometriose og adenomyose.

For leder Elisabeth Raasholm Larbye var det en stor overraskelse å vinne årets Jentepris.

– Jeg var i sjokk og begynte å gråte. Det er så mange fantastiske nominerte. Det at vi har vunnet er en stor ære, sier Raasholm Larbye til VG.

– Det føles fantastisk. Det er veldig godt å bli sett for det arbeidet vi gjør og at endometriose og adenomyose blir løftet, sier hun.

Info Dette er endometriose Endometriose er livmorslimhinne-lignende vev som befinner seg utenfor livmoren, oftest i nærheten av livmoren, rundt tarm urinblære og eggstokker, og som skaper betennelse og smerter der det sitter.

Noen merker ikke sykdommen i det hele tatt, andre blir nærmest invalidisert av plager.

Rundt 40 prosent av ufrivillig barnløse har endometriose.

Det antas at 250.000 norske kvinner har endometriose. Legger vi til dem som også har den beslektede sykdommen adenomyose, er tallet en halv million.

Den eneste måten å gi en sikker diagnose på endometriose, er ved kikkhullsoperasjon. Da fjernes som regel det betente vevet samtidig. Vis mer

– En kvinnehelserevolusjon

Kvinnehelse har vært et hett tema den siste tiden.

Mange ble rasende da en skjønnhetsklinikk blandet kvinnehelse med estetikk.

Men debatten har ført til økt fokus rundt kvinnehelse, og de faktiske problemene kvinner står overfor.

Som for eksempel endometriose.

Raasholm Larbye tror vi har kommet til en vendepunkt, der kvinnehelse blir viktigere og får mer plass.

– Det virker som vi har en ny bevegelse, en liten kvinnehelserevolusjon. Det har ulmet lenge, men nå tar flere bladet fra munnen, sier hun.

Stadig flere står fram og snakker om utfordringer som de mener trenger mer oppmerksomhet.

Syv år med smerter

Endometriose er blant de vanligste kvinnesykdommene vi har.

Ifølge Endometrioseforeningen, antas det at så mange som 10 prosent har denne sykdommen.

Samtidig er det uklart hvorfor sykdommen oppstår, og den er forsket lite på.

VG har tidligere snakket med Martine Røsten Aune, som slet med ekstreme smerter i syv år før hun fikk diagnosen.

– Da jeg fikk diagnosen så hadde jeg aldri hørt om endometriose og kjente ingen som hadde lignende plager. Jeg hadde heller aldri lest om noen som hadde opplevd noe av det samme, sa Røsten Aune til VG.

KVINNEHELSE: Martine Røsten Aune er åpen om sine erfaringer med endometriose.

– Juryen er særlig imponert over Endometrioseforeningens stå-på vilje og iherdige innsats med å løfte kvinnehelse og sette viktige saker på agendaen, sier juryleder Hege Yli Melhus Ask i en pressemelding.

Generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli, håper Jenteprisen bidrar til å støtte foreningens arbeid om bedre helsetilbud for kvinner.

– Årets vinner setter fokus på alvorlige sykdommer som mange kvinner lider av i stillhet. Foreningen har bidratt til at helsedirektoratet nå jobber målrettet for å forbedre kvinners helsetilbud, sier Partapuoli i pressemeldingen.

Info Fakta om Jenteprisen Plan International Norge deler hvert år ut Jenteprisen sammen med Costume.

Prisen deles ut i forbindelse med FNs internasjonale jentedag 11. oktober.

I år feires den tiende jentedagen.

Jenteprisen går til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden. Vis mer

Ventelister og lang vei til diagnose

VG har også skrevet om at ventetiden for behandling av endometriose på Ullevål sykehus har økt fra 6 til 12 måneder.

Samtidig kommer det ikke mer penger til de mange kvinnene som står i kø.

– Jeg forstår godt at det er tøft for alle de som får sin behandling utsatt, eller som må vente lenge på en operasjon. Det er selvfølgelig noe vi ikke ønsker, sa Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Hun sa at hennes inntrykk er at sykehusene har god oversikt over ventelister, og at de klarer å gi de fleste pasienter hjelp innen forsvarlig tid.

Endometrioseforeningen har også stilt krav til regjeringen, om at tiden det tar å få påvist endometriose må kortes ned.

Helseministeren forstår at foreningen er utålmodig, men sier arbeidet med dette tar tid.

VG har skrevet om bekkenmunn-maskinen som klinikken skal bruke. Her kan du se hvordan du trener bekkenbunnen gratis:

