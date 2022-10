Her svever Zipline-Jonny (72) igjen - etter fallet i myra i juni

KRØDSHERAD (VG) Jonny Krogsund er ikke som andre 72-åringer. For fire måneder siden røk hans hjemmelagede zipline. Jonny falt fire meter rett ned i en myr. Men nå svever Jonny igjen. VG fikk overvære den nye jomfruturen.

Det høres skudd på andre siden av Fyranvannet. Det bryr ikke Jonny Krogsund (72) seg om. Dessuten har han lagt bort høreapparatet.

Mens andre menn i det idylliske skogsområdet mellom Krøderen og Sigdal gjerne jakter elg blant gule og bronsebrune høstfarger, er han mest opptatt av å jakte på svevefølelsen.

Den følelsen fikk han ikke riktig kjenne på første pinsedag, 5. juni i år. Omtrent midtveis på den første turen hengende i den cirka 100 meter lange vaieren, gikk det galt.

Endret svevkurve

Et av festene røk. Den 90 kilo tunge og fysisk spreke 72-åringen fikk en helt annen svevkurve enn planlagt. Han deiset ned i myra - til både egen-, konas- og flere hyttenaboers forferdelse.

Det ble ambulanseutrykning, brannbiler og politipatruljer. Det ble Drammen sykehus, et ambulansehelikopter (som snudde) og medieoppslag.

Og en flau Jonny - som fikk konstatert et mindre såkalt kompresjonsbrudd i ryggen.

TAR GODT TAK: Jonny Krogsund (72) lyser opp i et bredt glis da han skjønner at vaieren holder denne gangen - og han kan sveve i flere sekunder i retning av en trygg landing.

Fra sykehussengen i Drammen gjorde han imidlertid omgivelsene klar over én ting: Det mislykkede svevet som endte i myra ved hytta hans - var ikke hans siste.

Til blant andre VGs reporter uttalte Jonny fryktløst:

– Det er klart jeg skal på zipline igjen! Jeg er en leken mann!

– Hvorfor sa du det bare timer etter at du datt i myra?

– Hvis du gir etter og ikke prøver igjen etter ei slik uløkke, så blire ikke no`. Jeg vakke ferdig med zipline, sier mannen fra Rundtom i Drammen på ekte drammensdialekt.

72-årsdag

Drøyt fire måneder etterpå har han gjort alt klart til ny svevetur. Den gamle lastestroppen som røk sist, og var en del av festet i start-enden av vaieren, er kastet.

Nå er vaieren som skal føre Krogsund ned mot Fyranvannet fra toppen av stigen ved mønestokken på hytta - festet mye mer solid i begge ender, forsikrer Zipline-Jonny.

Han ber VG bistå ham med å teste om vaieren er passe stram. Etter litt ekstra stramming med en båtvinsj, gjør 72-åringen seg klar til en ny jomfrutur. På sin egen bursdag.

I SVEVET: Jonny Krogsund er bekvem med at mange kaller ham bare Zipline-Jonny etter «styrten» i juni. Lite kan måle seg med svevefølelsen der han svisjer over myra nedenfor hytta.

Han beskriver et hjerte som hamrer. Han er litt nervøs. Men ikke på langt nær så stresset som da den første sveveturen gikk åt skogen. Stress og tidspress var da medvirkende til at han ikke var nøye nok med sikringen, evaluerer han i ettertid.

– Hva sa kona da du hadde bestemt deg for ny tur på vaieren?

– Hun prøvde å protestere litt. Men så skjønte hun fort at det nyttet ikke. Det var bortkastet tid.

Ryggsmerter

Datteren er nok mer forståelsesfull for seniors stunt. Hun har meldt faren sin på TV-programmet Farmen flere ganger.

– Så fikk vi en mail om å komme på audition. Men vi er ikke på den mailen hver dag. Så gikk det tre dager over svarfristen. Da var det for sent, konstaterer den over snittet handy mannen.

SISTE INSPEKSJON: Jonny tar en siste sjekk av at utstyret holder. Han har selvsagt selv bygget kloppestien fra hytta ned til vannet.

– Hvordan funker ryggen etter skaden sist, spør VG noen minutter for comeback-svevet.

– Der hvor jeg fikk brist i ryggen kjenner jeg ingen verdens ting. Det er nå gått langt over den tiden hvor jeg fikk beskjed om å være forsiktig, svarer Krogsund.

Nederst i ryggen har han imidlertid tidligere hatt en avstivning mellom noen ryggsøyler. Der var det i følge 72-åringen så «nedslitt og jævlig» at han fikk strålesmerter nedover i beina. Etter avstivningen så ble det bra.

– Men etter det fallet i juni, så har de smertene kommet tilbake, røper Krogsund.

Han er i ferd med å snakke på seg enda mer nerver mens han ser ut det store stuevinduet på hytta som vender mot terrassen. Der står stigen som skal føre ham opp til hyttemønet.

Svevet

Fra et av de øverste stigetrinnene må han foreta et lite hopp opp på det dinglende, lille setet som knapt har plass til Jonnys setemuskulatur.

– Har du tenkt å bruke hjelm?

– Hjelm, hva er det for noe? spør Jonny tilbake. Han tuller svaret bort. Er av den typen som mener barn og unge i dagens samfunn er overbeskyttet og utstyres med hjelm omtrent fra før de kan gå.

SOLID NOK: Flere lastestropper og kjettinger forankrer vaieren som ender i furutreet bak Jonny.

Jonny mener alle bør leke mer. Ute. - Og at folk aldri blir for gamle til å leke.

– Man føler seg mye yngre når man kan leke, klatre og drive med slike ting som dette her. Skal barn klatre i dag, må de ofte ha klatrevegger med sertifiserte instruktører. Vi klatret i trær og datt ned. Det får ikke unger i dag lov til.

– Du har barnebarn, hender det at bestefar blir ivrigere i leiken enn ungene?

– Kanskje. Her på hytta driver vi med øksekast, pil og bue, luftgevær og padlebrett. Og zipline da. Men ikke alle barna tør. Og det er greit, sier Jonny.

EGENBYGD HYTTE: Villmarkspanel og kraftige mønestokker preger hytta på en høyde over Fyranvannet. Den bygde Jonny sammen med sin far for mange år siden.

Tiden er kommet for å bestige aluminiumsstigen - og teste zipline-vaieren.

Langt nede i myra står VGs fotograf klar for å forevige comeback-svevet på Jonnys egen 72-års dag.

Derr! Som en skihopper krøker han seg sammen med samlede bein og svusjer elegant under vaieren.

Der passerer han myra han fikk nærkontakt med sist.

Jonny blir mindre og mindre der han nærmer seg furua nede ved Fyranvannet som markerer endepunktet.

72-åringen utstøter et hyl som ville fått hans navnebror, Tarzan-skuespiller Johnny Weissmüller til å nikke anerkjennende.

Zipline-Jonny er i mål.