Folk frykter ny renteheving: − Det er ikke holdbart på sikt

Mange er bekymret for hva som er i vente når sentralbanken legger frem ny rentebeslutning torsdag formiddag. – Vi lever jo litt fra måned til måned, sier alenemor Malene Ottesen (32).

– Man er jo bekymret hele tiden. Den bekymringen går ikke over så lett, sier sykepleier og alenemor Malene Ottesen (32) til VG.

Torsdag klokken 10.00 kommer Norges Bank Norges BankNorges Bank er sentralbanken i Norge. Den skal blant annet sikre at pengeverdien er stabil når prisene på varer og tjenester stiger over tid. Kilde: Norges Bank med ny rentebeslutning. Sist sentralbanken hevet renten var i september, da den ble satt opp med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent. Det var den tredje doble hevingen på rad, og den høyeste styringsrenten styringsrentenStyringsrenten er renten som bankene får når de setter inn penger i Norges Bank. Den påvirker hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder. siden 2011.

At renten nok en gang vil settes opp torsdag, er det liten tvil om.

– Det er ikke holdbart på sikt. Hver måned blir stadig vanskeligere, og nå går vi mot vinteren, sier Malene.

– Lever fra måned til måned

Også da VG besøkte Malene i Sandefjord i sommer, var hun som mange andre bekymret for den stadig økende styringsrenten.

Særlig bekymret var hun for boligsituasjonen. Hvis boliglånsrenten skulle komme over fire prosent, måtte hun vurdere å flytte fra rekkehuset hun kjøpte for syv år siden.

Siden sommeren har Malene byttet bank, og fått bedre rente gjennom Norsk Sykepleierforbund. Nå har hun full avdragsfrihet avdragsfrihetNår du har avdragsfrihet utsetter du nedbetalingen på selve lånet, og betaler kun renter og omkostninger. Kilde: DNB.

– Det må jeg kunne ha for å betale. Renteutgiftene er jo ganske mye penger i året. Så kommer det i tillegg til mat, drivstoff og strøm. En toåring koster også ganske mye penger.

Men situasjonen er fortsatt uforutsigbar. Når det kommer til bolig, tar Malene ingenting for gitt.

– Vi lever litt fra måned til måned i forhold til om vi kan bo her. På sikt er det veldig usikkert, vi må se hvor langt vi kan tøye strikken.

– Man hører hele tiden at man må komme seg inn på boligmarkedet, og jeg vil jo ikke ut av det igjen.

– Biter ganske hardt

Den amerikanske sentralbanken i USA klinket til med nok en trippelheving da de la frem sin rentebeslutning onsdag, og satt opp renten med 0,75 prosentpoeng for fjerde gang.

I Norge strides økonomene om hvor stor renteheving vi kan forvente at Norges Bank vil legge frem torsdag formiddag.

Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonshold Hov tror den norske sentralbanken vil legge seg på en økning på 0,25 prosentpoeng – altså ikke dobbel som de tre siste gangene.

– Det vil være litt roligere nå enn på de forrige rentemøtene, hvor vi har sett doble økninger, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonshold Hov til VG.

SPÅR MINDRE ØKNING: Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonshold Hov tror ikke at Sentralbanken vil gå for en dobbel renteheving denne gangen.

Gonshold Hov mener at renten begynner å komme på et såpass høyt nivå, at Norges Bank kan ta et roligere steg og se an virkningene av renteøkningene vi har bak oss. Han peker på at renten allerede er høy.

– Man bør se på hvordan det påvirker husholdningene fremover. I Norge har vi mye gjeld alle sammen, så en renteøkning nå, på toppen av fall i kjøpekraft, biter ganske hardt.

Makroøkonom i Storebrand Olav Chen sier at han holder en liten finger på en dobbel heving, men understreker at det er veldig usikkert.

– Det at inflasjonen inflasjonenInflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid. I Norge bruker vi konsumprisindeksen for å måle inflasjon. Kilde: Statistisk Sentralbyrå har vært høyere enn ventet, og at kronen er svakere enn ventet, som vil bety at importerte varer blir dyrere, gjør at det heller mot en dobbeltheving, sier Chen til VG.

HOLDER KNAPP PÅ DOBBEL: Makroøkonom i Storebrand Olav Chen, mener flere forhold trekker i retning av en dobbel renteheving.

Chen legger ikke skjul på at en renteheving vil påvirke folk, og spesielt bite hos dem som har mye gjeld.

– Det er det liten tvil om, men det er også litt av det som er poenget med en renteheving. Nemlig at de ønsker å dempe aktiviteten og etterspørselen, sier han.

Mange utgifter på en gang

Malene forteller at hun ikke har forbruksgjeld, og at hun alltid har spart og hatt en buffer. Men da både mat-, bensin- og strømpriser skjøt i været, ble bufferen vanskelig å opprettholde.

– Jeg så ikke for meg at det skulle skje så mye på en gang, sier hun.

Hun understreker likevel at det ikke er synd på henne.

– Det er ikke synd på meg. Jeg har et fint sted å bo, tak over hodet og en fin jobb. Det er veldig mange som har det mye verre enn oss, og det er jo veldig klar over, sier hun.

– Alle prater jo om dette nå, og jeg skjønner det. Det er vanlige folk som sliter nå.