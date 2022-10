RETTSSAK: Bistandsadvokat May Britt Løvik (t.v.) og statsadvokat May-Britt Erstad.

Nav-drapet: − Stakk 50 ganger i løpet av 29 sekunder

BERGEN (VG) Mannen som er tiltalt for drap og drapsforsøk etter at to Nav-ansatte ble knivstukket på Nav Årstad i fjor erkjente straffskyld, men hevdet seg utilregnelig da tiltalen ble lagt frem for tingretten mandag morgen.

Rettssaken etter drapet på Marianne Amundsen (57) i fjor startet i dag i Hordaland tingrett.

Saksbehandler Ida Aulin ble skadet i angrepet.

Statsadvokat May-Britt Erstad sa i sitt innledningsforedrag at det var flere øyenvitner til handlingene, og at det foreligger videoopptak.

– Det er helt utvilsomt at tiltalte begått handlingene han er tiltalt for. Det sentrale i saken er ikke om han er rett gjerningsmann, men om han handlet forsettlig, om han var tilregnelig på handlingstidspunktet.

FORSVARER: Advokat Morten Grimstad forsvarer den tiltalte 40-åringen. Tiltalte i forgrunnen.

Erstad sa at kameraovervåkningen viser at tiltalte påførte Amundsen og Ida Aulin til sammen 50 knivstikk i l løpet av 29 sekunder.

Etterpå skal han ha uttalt «jeg er ferdig».

Kniven han brukte ble kjøpt på et kjøpesenter i Åsane i Bergen 14. september. Emballasjen til kniven ble funnet i leiligheten hans da kriminalteknikere undersøkte bopelen, sa Erstad.

I retten kom det frem at tiltalte hadde med seg dokumenter om en påstått farskapssak da han kom til møtet på Nav Årstad 20. september i fjor.

Han ønsket bistand fra Nav til advokathjelp, sa May-Britt Erstad.

Tiltalte hevdet ifølge aktor at han var far til et barn født noen år tidligere, men politiets undersøkelser viste at kvinnen han hevdet var mor til barnet var registrert som barnløs i folkeregisteret.

Politiet konkluderte med at barnet tiltalte hevdet å være far til, ikke eksisterte.

TILTALT: Det er satt av to uker til rettssaken mot mannen som er tiltalt for drap og drapsforsøk etter knivangrepet på Nav Årstad. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Statsadvokaten tok tidligere i oktober ut en ny tiltale mot mannen, der en formulering om at det ville bli nedlagt påstand om tvungent psykisk helsevern var fjernet.

I stedet var det lagt inn et forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring for den drapstiltalte. Tiltalen ble skrevet på nytt etter ordre fra Riksadvokaten.

Forsvareren til 40-åringen har tidligere sagt til Bergens Tidende at den nå tiltalte mannen var psykisk syk da drapet skjedde.

– Han beklager på det sterkeste, både overfor avdøde, fornærmede og de etterlatte, sier hans forsvarer Morten Grimstad til Bergens Tidende.