RETTSSAK: Bistandsadvokat May Britt Løvik (t.v.) og statsadvokat May-Britt Erstad.

Nav-drapet: − Jeg tenkte at nå kommer jeg til å dø

BERGEN (VG) Mannen som er tiltalt for drap og drapsforsøk etter at to Nav-ansatte ble knivstukket på Nav Årstad i fjor erkjente straffskyld, men hevdet seg utilregnelig da tiltalen ble lagt frem for tingretten mandag morgen.

Rettssaken etter drapet på Marianne Amundsen (57) i fjor startet i dag i Hordaland tingrett.

Saksbehandler Ida Aulin ble skadet i angrepet. På spørsmål om hva hun tenkte da hun så mannen dra frem en kniv, sa hun:

– Jeg tenkte at nå kommer jeg til å dø, sa Aulin i sin forklaring.

Hun fortalte i detalj om hva som skjedde på samtalerommet på Nav Årstad 20. september i fjor.

– Idet vi setter oss, begynner han å ta frem papirer fra sekken sin. Det husker jeg veldig godt. Jeg kjente jeg fikk en klump i magen. Ikke for at noe forferdelig skulle skje, men at han ville ta opp disse serviceklagene, at nå får vi høre det.

Så snudde alt i løpet av et øyeblikk, forklarte Aulin.

– Det som skjer er at kniven kommer veldig raskt frem. I en brødel av et sekund ser han etter en reaksjon hos, oss. Det blikket han sender er iskaldt, det mørkeste jeg har sett. Så skjer ting veldig fort.

Aulin fortalte at hun ble angrepet først. Hun ble knivstukket tre ganger.

– Det som skjer er at vi klarer å få han vekk fra meg, og jeg er helt sikker på at Marianne hjelper vil, at vi to får dyttet han vekk. Så går jeg ut for å gi beskjed om hva som skjer. Jeg hyler etter hjelp. Det jeg ser er at folk løper vekk fra stedet. Ingen kommer, selv om jeg roper at det er en kniv. Jeg ser alvoret og kommer tilbake. Jeg kjenner at jeg ikke kan forlate Marianne, sa Aulin, før hun måtte avbryte forklaringen sin for å ta en pause.

Statsadvokat May-Britt Erstad sa i sitt innledningsforedrag at det var flere øyenvitner til handlingene, og at det foreligger videoopptak.

– Det er helt utvilsomt at tiltalte begått handlingene han er tiltalt for. Det sentrale i saken er ikke om han er rett gjerningsmann, men om han handlet forsettlig, om han var tilregnelig på handlingstidspunktet.

FORSVARER: Advokat Morten Grimstad forsvarer den tiltalte 40-åringen. Tiltalte i forgrunnen.

Erstad sa at kameraovervåkningen viser at tiltalte påførte Amundsen og Ida Aulin til sammen 50 knivstikk i løpet av 29 sekunder.

Etterpå skal han ha uttalt «jeg er ferdig».

Kniven han brukte ble kjøpt på et kjøpesenter i Åsane i Bergen 14. september. Emballasjen til kniven ble funnet i leiligheten hans da kriminalteknikere undersøkte bopelen, sa Erstad.

I retten kom det frem at tiltalte hadde med seg dokumenter om en påstått farskapssak da han kom til møtet på Nav Årstad 20. september i fjor.

Han ønsket bistand fra Nav til advokathjelp, sa May-Britt Erstad.

Tiltalte hevdet ifølge aktor at han var far til et barn født noen år tidligere, men politiets undersøkelser viste at kvinnen han hevdet var mor til barnet var registrert som barnløs i folkeregisteret.

Politiet konkluderte med at barnet tiltalte hevdet å være far til, ikke eksisterte.

TILTALT: Det er satt av to uker til rettssaken mot mannen som er tiltalt for drap og drapsforsøk etter knivangrepet på Nav Årstad. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Forsvarer Morten Grimstad sa i retten at tiltalte erkjenner de faktiske handlingene.

– Han beklager på det sterkeste overfor fornærmede og de etterlatte. Men han mener han aldri hadde gjort dette om han var frisk. Tiltalte mener det var tilfeldig og ikke rettet mot enkeltpersoner, men Nav-systemet. Det var et desperat rop om hjelp.

Grimstad pekte på at mannen har en grunnleggende alvorlig sinnslidelse.

– Det er viktig å se på hvordan tiltalte hadde det i forkant av handlingene. Sentralt er den psykiske sykdommen hadde, isolering og økt grad av symptomer.

Grimstad varslet også at «den negative behandlingen fra Navs side» vil bli et sentralt tema i rettssaken.

– Farskapssaken var ikke reell, men er fortsatt virkelighet for tiltalte.

DREPT PÅ JOBB: Politiets kriminalteknikere i arbeid på Nav Årstad 20. september i fjor.

Ida Aulin forklarte seg mandag formiddag om det brutale angrepet på Nav Årstad 20. september i fjor. Hun fortalte at hun hadde vært tiltaltes saksbehandler fra tidlig i 2020.

Ifølge Aulin var det på dette tidspunktet bestemt at mannens saker og henvendelser skulle prioriteres, siden det gikk frem at han hadde hatt dårlig erfaring med Nav.

– Vi ville prøve å snu det, sa Aulin.

– Kan du si noe om omfang og kontakt i 2021, spurte aktor.

– Fra høsten 2020, kalte vi inn tiltalte til flere møter, hvor han ikke møtte. Han fikk da et forhåndsvarsel om at søknadene hans ville bli avslått om han ikke møtte. Jeg tror de galdt livsopphold og tannbehandling.

Aulin sa at hun aldri hadde møtt tiltalte før 20. september i fjor. Hun sa at han ble kalt inn til møtet fordi han ønsket et slikt møte, og at de tok det på alvor.

– Er serviceklager uttrykk for misnøye, spurte aktor.

– Ja, det er det. det kan være ulike årsaker, men det er misnøye - for eksempel til en saksbehandler. Uansett hva vi gjorde, ga det litt misnøye, er mitt inntrykk.

Ifølge Aulin var samtalerommet som ble brukt 20. september, møterom 1, vurdert til å være det sikreste rommet på Nav Årstad.

– Det ligger i mottaket, der man kan se inn fra mottaket. Når en samtale med en bruker kan bli vanskelig møte, så velger vi møterom 1. Her var det bestemt at vi skulle være to.

– Var det du som ba om å få med annen?

– Ja, jeg spurte om Marianne kunne være med på møtet.

I sin forklaring sa Aulin at tiltalte hadde ord på seg for å være en krevende bruker. En kollega skal ha sagt at «han skal du være obs på», ifølge Aulin.

Statsadvokaten tok tidligere i oktober ut en ny tiltale mot mannen, der en formulering om at det ville bli nedlagt påstand om tvungent psykisk helsevern var fjernet.

I stedet var det lagt inn et forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring for den drapstiltalte. Tiltalen ble skrevet på nytt etter ordre fra Riksadvokaten.