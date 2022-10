SKREKKELIG MORO: Felix, Nala, Olina og Mina er alle glad i Harry Potter, men bare tre av dem hadde kostymer derfra. Sistemann hadde gått for et litt skumlere uttrykk.

Halloweenfeiring i Oslo: − Mest gøy

Mandag er det halloweenfeiring over hele landet. På Adamstuen i Oslo møtte VG tre Hermine Grang og en djevel.

De fire 9-åringene Felix, Nala, Olina og Mina går sammen i 4. klasse. De har feiret halloween mange ganger før og har gledet seg veldig til årets feiring.

– Hva har dere kledd der ut som?

– Hermine Grang, sier jentene en etter en om den populære karakteren fra Harry Potter-universet.

– Jeg er djevelen og skal spise hjernen din, sier Felix, som er på Bolteløkka sammen med bestemoren.

Selv om det kan være skummelt med halloween, så er det ingen tvil om at det er mest moro.

– Når man føler at man blir litt redd, så er det på en måte mest gøy, sier Olina.

Politiet tipser

Feiringen den 31. oktober er tradisjonelt en feiring til minne om alle som har gått bort, og da spesielt helgener – eller hallows – og martyrer.

I USA har man lange tradisjoner for å feire halloween, men i Norge fikk feiringen sitt gjennombrudd rundt år 2000.

Dermed er det vanlig at mange unge denne dagen kler seg ut i kostymer, gjerne skumle kostymer, og går omkring i nabolaget og ber om godteri.

Hvis man ikke vil gi godteri, må man belage seg på å bli utsatt for rampestreker – fortrinnsvis milde varianter.

I år har politiets nettpatrulje vært ute og gitt tips for å få en så hyggelig halloweenfeiring som mulig for alle. Der minner de blant annet om at det er forskjell på knep og hærverk.

Ga bort godteriet

På Idioten, et parkområde ved Adamstuen i Oslo, hadde Valleløkken-Bolteløkka velforening arrangert en møteplass for alle i nabolaget. Her var det pyntet med gresskar og lys, og det var laget til en edderkoppskog for de minste.

VINGARDIUM LEVIOSA: Tre tryllestaver og en pekefinger fikk VGs fotograf til å sveve.

Her kom og gikk folk innimellom godterijakt og djevelske påfunn. De tre jentene vil helst ha knask, mens djevelen naturligvis ser mest frem til knep.

Det ser ut som fangsten i bøttene så langt har vært laber, men de fire 9-åringene forsikrer om at de kommer til å fylles opp utover kvelden.

– Vi har fått litt lite så langt, men vi har ikke gått knask eller knep ennå, sier en av de tre jentene.

Vanligvis klarer de å fylle bøttene helt til toppen, forteller de.

– I fjor måtte jeg gå med to bøtter, og så gikk jeg sånn med to fulle sånne, sier Felix og viser hvor tunge bøttene var å bære.

– Får dere ikke hull i tennene da?

– Jeg er ikke så glad i godteri, så jeg delte det ut. Jeg delte ganske mye med Nala i fjor, sier han.