SJEFENE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) foran forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Intern beskjed om fange: «Arrestert ved en feiltagelse»

Forsvarsdepartementet fikk allerede i 2008 vite at norske spesialstyrker hadde tatt feil person til fange i en operasjon som senere ble hyllet og dekorert, ifølge dokumenter VG har fått.

Året etter en militær operasjon som skulle pågripe den beryktede Taliban-lederen Qari Nejat, sendte ambassaden i Kabul et brev hjem til Norge.

Brevet kaster nytt lys over hva norske myndigheter visste om resultatet av operasjonen. Det handlet om hva som hadde skjedd med mannen som ble tatt til fange i operasjonen.

Ambassaden videreformidlet en beskjed fra Afghanistans sikkerhets- og etterretningstjeneste:

Fangen var «løslatt for lenge siden, som følge av at han var arrestert ved en feiltagelse».

Brevet gikk blant annet til Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Fremstilt som suksess

Inntil i år har den offentlige versjonen av historien vært at operasjonen var vellykket og at norske spesialsoldater tok Taliban-lederen til fange.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som den gang var major, ledet operasjonen. I årene siden har Kristoffersen i intervjuer og bøker fortalt historien som om en Taliban-leder ble pågrepet i operasjonen, blant annet i sin egen, bestselgende bok «Jegerånden», som kom ut i 2020.

VG kunne 30. oktober fortelle at operasjonen ikke pågrep Qari Nejat, men en innleid murer ved navn Mohammad Naseem.

Mureren var i en periode tilsluttet Taliban, ifølge to som kjente ham, men han var ingen leder.

MUREREN OG LEDEREN: Til venstre: Bilde av mureren Mohammad Naseem tatt kort tid etter pågripelsen. Til høyre: Udatert bilde av Taliban-lederen Mohammad Naseem, som ble drept i 2008.

Tok feil person

Lekkede krigslogger viser at amerikanerne i løpet av timer fastslo at det var feil person som var pågrepet.

Etterretnings- og sikkerhetstjenesten i Afghanistan konkluderte også raskt at feil person var pågrepet.

Amerikanerne gjorde disse konklusjonene tilgjengelige for de norske styrkene gjennom flere meldinger som ble sendt ut i dagene etter operasjonen.

Offiserene som ledet de norske styrkene, Kristoffersen og pensjonert generalmajor Torgeir Gråtrud, har forklart at de ikke leste meldingene og aldri fikk vite at feil person var pågrepet.

Kristoffersen fikk i 2011 Krigskorset med sverd, Norges høyeste militære utmerkelse, for sin innsats i den aktuelle operasjonen samt én annen operasjon.

MEDALJEDRYSS: Torgeir Gråtrud (til venstre) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen med en tavle som viser forsvarets dekorasjoner. 32 av 78 av de høyeste utmerkelsene i moderne tid har gått til enheten de to kommer fra: Forsvarets Spesialkommando.

Fikk beskjed

VG har tidligere skrevet at både den norske utenrikstjenesten og Etterretningstjenesten i Forsvaret i løpet av kort tid visste at fangen var Mohammad Naseem.

Det nye i brevet fra 2008 er:

Også Forsvarsdepartementet fikk denne beskjeden.

Departementet fikk informasjon som gikk lenger: personen som ble tatt, var arrestert ved en feiltagelse og sluppet fri etter kort tid.

VG har spurt Forsvarsdepartementet om de foretok seg noe for å korrigere måten operasjonen ble fremstilt på offentlig i årene etterpå. Og eventuelt hvorfor ikke.

Forsvarsdepartementet har ikke svart på spørsmålet, men har tidligere sendt en skriftlig uttalelse, som fremhever at det var riktig å gi forsvarssjefen medaljen og at «innsatsen til Kristoffersen i disse operasjonene er ansett som fremragende, også sett i et historisk perspektiv.»

HUSET: Dette huset slo de norske spesialsoldatene til mot. Taliban-lederen hadde tidligere oppholdt seg der, men han var der ikke natten operasjonen ble gjennomført.

Utdeling av de høyeste medaljene i Norge skjer ved at saken først behandles i Forsvaret, av et råd som ligger under forsvarssjefen.

Rådsmedlemmene som behandlet saken i Forsvaret i 2010, har sagt at det var helt ukjent for dem at feil person var pågrepet i operasjonen. I innstillingen fikk de høre at «den sentrale opprørssjefen ble pågrepet».

Så ble saken sendt videre til et råd i Forsvarsdepartementet. Dette andre rådet gjør ikke en ny vurdering av det militærfaglige, men skal blant annet forsikre seg om at lover og regler er fulgt og at medaljens valør er passende sammenlignet med andre historiske hendelser som er dekorert.

Gjorde kobling til bok

Rådsmedlemenne i denne neste instansen, Forsvarsdepartementets råd, fikk ikke informasjonen om at arrestasjonen var en feiltagelse.

Men de hadde selv merket seg frilansjournalist Anders Sømme Hammers bok, «Drømmekrigen», som kom ut samme høst.

Der var Mohammad Naseem intervjuet. Han fortalte om hvordan han hadde blitt pågrepet og kort tid etter sluppet fri. Han tid- og stedfestet arrestasjonen i intervjuet, som gjorde at rådsmedlemmene klarte å koble hans arrestasjon til saken de satt og behandlet.

BOKEN: «Drømmekrigen» kom i 2010 og inneholdt et intervju med fangen.

Folkerettsjurist Gro Nystuen ledet departementets rådet. Hun er i dag assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter.

Nystuen forteller at de forsto at personen som ble tatt, raskt var blitt sluppet fri.

– Det kunne være et tegn på at han var uskyldig eller et tegn på korrupsjon i Afghanistan, sier hun.

Men rådet forsto ikke – og fikk heller ikke vite – at målet for operasjonen hadde vært en helt annen person.

– Hadde dere opplysninger om at målet egentlig var en annen person?

– Nei, svarer Nystuen.

VG har fått et notat fra Forsvarsdepartementet som oppsummerer drøftingen til rådet. Der går det frem at rådet forholdt seg til at Mohammad Naseem hadde vært målet for operasjonen.

«Dekorasjonsrådet har merket seg at målet for en av disse operasjonene var pågripelse av en person som etter kort tid ble sluppet fri fra afghansk fengsel», står det i notatet.

RÅDSLEDER: Folkerettsjurist Gro Nystuen ledet rådet i 2010.

Rådet drøftet hypotetisk om det kunne ha noe å si for medaljen om en uskyldig person var blitt pågrepet. De kom til at det ikke hadde noen betydning, og at Kristoffersen uansett ville fortjene medaljen:

«Om det skulle vise seg at Naseem faktisk er uskyldig og ble pågrepet på grunn av feilaktig etterretningsinformasjon, er dette noe som ligger utenfor de norske styrkenes ansvarsområde, idet man har forholdt seg til en pågripelsesordre», skriver rådet i notatet.

– Dette var heller ikke den eneste hendelsen som lå til grunn for dekoreringen, påpeker Nystuen.

Rådet mente at operasjonen burde nedtones i tildelingen av medaljen, mens en annen operasjon fra 2008, som også var en del av begrunnelsen, burde fremheves, ifølge notatet.

AUDIENS: Kong Harald møter Eirik Kristoffersen i forbindelse med tildelingen av Krigskorset i 2011.

I 2011 fikk Kristoffersen Krigskorset med sverd.

I flere intervjuer det året ble operasjonen fremstilt som en suksess, hvor en Taliban-leder ble tatt til fange.

I 2012 kom boken «På våre vegne», hvor forfatter Malin Stensønes hadde intervjuet Kristoffersen. Også her ble operasjonen fremstilt som en suksess.

I 2013 kom boken «Krigere og diplomater», skrevet av Tom Bakkeli. Her beskrives også operasjonen som at en Taliban-leder blir tatt til fange.

I 2016 kom den offentlige utredningen om Afghanistan. Her er operasjonen viet én side og beskrives som en suksess som «i ettertid fikk stor oppmerksomhet» i den internasjonale styrken som var i Afghanistan.

I 2020 kom Kristoffersens egen bok, «Jegerånden». Der skriver han blant annet:

«Effekten av aksjonen og arrestasjonen var umiddelbar blant de lokale. Det var selvsagt fortsatt sympatisører igjen, men det var én leder mindre igjen i dalen.»

VG har spurt Forsvarsdepartementet:

– Operasjonen har siden 2011 fått bred omtale i bøker, intervjuer og en offentlig utredning. Fremstillingen har da vært at riktig person ble tatt til fange. Hvorfor har ikke Forsvarsdepartementet korrigert denne fremstillingen?

– Forsvarsdepartementet har gitt god og fyldig informasjon i denne saken. Vi har ikke noe ytterligere å tilføye, skriver underdirektør Ann Kristin Bergit Salbuvik i Forsvarsdepartementet i en e-post.